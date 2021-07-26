https://ria.ru/20210726/irak-1743014118.html

Эксперт усомнился, что США уйдут из Ирака в ближайшие два года

Эксперт усомнился, что США уйдут из Ирака в ближайшие два года - РИА Новости, 26.07.2021

Эксперт усомнился, что США уйдут из Ирака в ближайшие два года

США останутся в Ираке по крайней мере в ближайшие два года в том или ином виде, в том числе для противовеса шиитским силам и чтобы не допустить реванша ИГ... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T22:46

2021-07-26T22:46

2021-07-26T22:46

россия

касем сулеймани

армия сша

корпус стражей исламской революции

джо байден

багдад (город)

ирак

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/12/1741740922_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4d7adf463accf65585082283b367e94f.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. США останутся в Ираке по крайней мере в ближайшие два года в том или ином виде, в том числе для противовеса шиитским силам и чтобы не допустить реванша ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ), заявил РИА Новости эксперт РСМД Кирилл Семенов.Хотя ИГ в целом подавлено, его некоторая активность продолжается, сохраняются очаги, отметил эксперт.Кроме того, в Ираке американцы помогают центральному правительству держать баланс перед шиитскими ополчениями, подконтрольными соседнему Ирану."В Ираке далеко не все довольны шиитскими группировками. А для некоторых американское присутствие позитивно, так как они пытаются противопоставить американцев с этими иранскими структурами для сохранения баланса", - отметил эксперт.По его словам, можно рассчитывать разве что на изменение формата американского военного присутствия в Ираке."Они будут больше нацелены на обучение… на содействие местным силам, а не на участие непосредственно в военных операциях. Содействовать обучению сил центрального правительства, непосредственно министерства обороны и других структур безопасности, чтобы они были способны конкурировать с шиитскими формированиями", - прогнозирует эксперт.Непосредственного же участия американцев в операциях против ИГ не будет требоваться, так как в целом деятельность группировки подавлена, отметил Семенов.Ранее президент США Джо Байден заявил, что дальнейшее сотрудничество с Ираком сосредоточится на тренировке иракских сил и борьбе с ИГ, но военных миссий не будет.Парламент Ирака 5 января 2020 года проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск из страны, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США антитеррористической коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января того же года были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. После этих событий коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции.

https://ria.ru/20210726/bayden-1743011066.html

https://ria.ru/20210726/zakharova-1743003934.html

россия

багдад (город)

ирак

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, касем сулеймани, армия сша, корпус стражей исламской революции, джо байден, багдад (город), ирак, сша, в мире