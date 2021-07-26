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Эксперт усомнился, что США уйдут из Ирака в ближайшие два года
Эксперт усомнился, что США уйдут из Ирака в ближайшие два года - РИА Новости, 26.07.2021
Эксперт усомнился, что США уйдут из Ирака в ближайшие два года
США останутся в Ираке по крайней мере в ближайшие два года в том или ином виде, в том числе для противовеса шиитским силам и чтобы не допустить реванша ИГ... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T22:46
2021-07-26T22:46
россия
касем сулеймани
армия сша
корпус стражей исламской революции
джо байден
багдад (город)
ирак
сша
в мире
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. США останутся в Ираке по крайней мере в ближайшие два года в том или ином виде, в том числе для противовеса шиитским силам и чтобы не допустить реванша ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ), заявил РИА Новости эксперт РСМД Кирилл Семенов.Хотя ИГ в целом подавлено, его некоторая активность продолжается, сохраняются очаги, отметил эксперт.Кроме того, в Ираке американцы помогают центральному правительству держать баланс перед шиитскими ополчениями, подконтрольными соседнему Ирану."В Ираке далеко не все довольны шиитскими группировками. А для некоторых американское присутствие позитивно, так как они пытаются противопоставить американцев с этими иранскими структурами для сохранения баланса", - отметил эксперт.По его словам, можно рассчитывать разве что на изменение формата американского военного присутствия в Ираке."Они будут больше нацелены на обучение… на содействие местным силам, а не на участие непосредственно в военных операциях. Содействовать обучению сил центрального правительства, непосредственно министерства обороны и других структур безопасности, чтобы они были способны конкурировать с шиитскими формированиями", - прогнозирует эксперт.Непосредственного же участия американцев в операциях против ИГ не будет требоваться, так как в целом деятельность группировки подавлена, отметил Семенов.Ранее президент США Джо Байден заявил, что дальнейшее сотрудничество с Ираком сосредоточится на тренировке иракских сил и борьбе с ИГ, но военных миссий не будет.Парламент Ирака 5 января 2020 года проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск из страны, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США антитеррористической коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января того же года были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. После этих событий коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции.
https://ria.ru/20210726/bayden-1743011066.html
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россия
багдад (город)
ирак
сша
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россия, касем сулеймани, армия сша, корпус стражей исламской революции, джо байден, багдад (город), ирак, сша, в мире
22:46 26.07.2021
 
Эксперт усомнился, что США уйдут из Ирака в ближайшие два года

Эксперт Кирилл Семенов усомнился, что США уйдут из Ирака в ближайшие два года: изменится лишь формат

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Heidi McClintockАмериканские военные запускают беспилотный летательный аппарат на западе Ирака
Американские военные запускают беспилотный летательный аппарат на западе Ирака - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Heidi McClintock
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. США останутся в Ираке по крайней мере в ближайшие два года в том или ином виде, в том числе для противовеса шиитским силам и чтобы не допустить реванша ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ), заявил РИА Новости эксперт РСМД Кирилл Семенов.
"Конечно, нет. Они оттуда уходить не собираются – ни из Ирака, ни из Сирии, по крайней мере, года два они там останутся", - сказал Семенов.
Хотя ИГ в целом подавлено, его некоторая активность продолжается, сохраняются очаги, отметил эксперт.
"Они хотят это держать на контроле через содействие различным местным силам в Ираке и Сирии. Американцы по-прежнему будут присутствовать в регионе, даже если кому-то это не нравится", - предположил Семенов.
Кроме того, в Ираке американцы помогают центральному правительству держать баланс перед шиитскими ополчениями, подконтрольными соседнему Ирану.
"В Ираке далеко не все довольны шиитскими группировками. А для некоторых американское присутствие позитивно, так как они пытаются противопоставить американцев с этими иранскими структурами для сохранения баланса", - отметил эксперт.
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Байден рассказал о планах США в Ираке
По его словам, можно рассчитывать разве что на изменение формата американского военного присутствия в Ираке.
"Они будут больше нацелены на обучение… на содействие местным силам, а не на участие непосредственно в военных операциях. Содействовать обучению сил центрального правительства, непосредственно министерства обороны и других структур безопасности, чтобы они были способны конкурировать с шиитскими формированиями", - прогнозирует эксперт.
Непосредственного же участия американцев в операциях против ИГ не будет требоваться, так как в целом деятельность группировки подавлена, отметил Семенов.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что дальнейшее сотрудничество с Ираком сосредоточится на тренировке иракских сил и борьбе с ИГ, но военных миссий не будет.
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Парламент Ирака 5 января 2020 года проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск из страны, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США антитеррористической коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января того же года были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. После этих событий коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции.
 
РоссияКасем СулейманиАрмия СШАКорпус стражей исламской революцииДжо БайденБагдад (город)ИракСШАВ мире
 
 
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