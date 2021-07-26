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Суд начинает рассмотрение дела о зверствах нацистов в Псковской области
Суд начинает рассмотрение дела о зверствах нацистов в Псковской области - РИА Новости, 26.07.2021
Суд начинает рассмотрение дела о зверствах нацистов в Псковской области
Псковский областной суд назначил предварительное слушание по заявлению прокурора Псковской области о признании геноцидом преступлений нацистов во время Великой... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T09:33
2021-07-26T09:33
россия
псковский областной суд
великая отечественная война (1941-1945)
псковская область
псковский район
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Псковский областной суд назначил предварительное слушание по заявлению прокурора Псковской области о признании геноцидом преступлений нацистов во время Великой Отечественной войны на территории концлагеря в Моглино."Предварительное судебное заседание назначено на 26.07 на 11.00", - говорится в электронной карточке дела, размещенной на сайте Псковского облсуда.Ранее сообщилось, что в Псковский областной суд поступило заявление прокурора Псковской области в интересах РФ и неопределенного круга лиц - родственников (потомков) мирных жителей и военнопленных, погибших на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны от преступных действий немецко-фашистских захватчиков и их пособников. Отмечается, что в своем заявлении прокурор области Иван Грибов просит признать вновь выявленные преступления, совершенные в 1941-1945 годах на территории Псковской и Великолукской (с 02.10.1957 - Псковской) областей неустановленными лицами из числа нацистских преступников и изменников Родины в отношении мирного населения и советских военнопленных, военными преступлениями, преступлениями против человечества и геноцидом. Заявление было направлено по поручению генпрокуратура РФ Игоря Краснова.По информации Генпрокуратуры, были изучены материалы по факту обнаружения в районе деревень Моглино и Глоты Псковского района, на территории базы отдыха "Раздолье" в Пскове и в лесном массиве, между улицами Луговая и Пограничная, массового захоронения мирных жителей и военнопленных времен Великой Отечественной войны, а также архивные документы. На этих территориях немецко-фашистскими захватчиками были сформированы карательные батальоны, которые возглавляли неустановленные лица из числа офицерского состава немецкого происхождения, в качестве исполнителей в него также вошли выходцы из Эстонской ССР.В 1941-1944 годах они систематически расстреливали мирных граждан, а также военнопленных Красной Армии, производили незаконные аресты советских граждан, в ходе которых применяли пытки и истязания, после чего арестованных убивали, а тела сбрасывали в ямы. Подчеркивается, что на территории нынешней Псковской области за период временной оккупации немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками расстреляно более 42,5 тысячи мирных советских граждан, повешено 776, умерли после истязаний и пыток и сожжены заживо – более 7,6 тысячи, погибли более 329,4 тысячи советских военнопленных.
https://ria.ru/20200803/1575290195.html
https://ria.ru/20201030/kontslager-1582297346.html
россия
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россия, псковский областной суд, великая отечественная война (1941-1945), псковская область, псковский район, происшествия
09:33 26.07.2021
 
Суд начинает рассмотрение дела о зверствах нацистов в Псковской области

Псковский суд начинает рассмотрение иска о признании геноцидом зверств нацистов в концлагере Моглино

© Фото : пресс-служба администрации Псковской областиМесто захоронения жертв концлагеря Моглино в Псковской области
Место захоронения жертв концлагеря Моглино в Псковской области - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© Фото : пресс-служба администрации Псковской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Псковский областной суд назначил предварительное слушание по заявлению прокурора Псковской области о признании геноцидом преступлений нацистов во время Великой Отечественной войны на территории концлагеря в Моглино.
"Предварительное судебное заседание назначено на 26.07 на 11.00", - говорится в электронной карточке дела, размещенной на сайте Псковского облсуда.
Место захоронения жертв концлагеря Моглино в Псковской области - РИА Новости, 1920, 03.08.2020
3 августа 2020, 10:2775 лет Великой Победы
Эстонский каратель о расстрелах в Пскове: "Не считал, сколько убил"
Ранее сообщилось, что в Псковский областной суд поступило заявление прокурора Псковской области в интересах РФ и неопределенного круга лиц - родственников (потомков) мирных жителей и военнопленных, погибших на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны от преступных действий немецко-фашистских захватчиков и их пособников. Отмечается, что в своем заявлении прокурор области Иван Грибов просит признать вновь выявленные преступления, совершенные в 1941-1945 годах на территории Псковской и Великолукской (с 02.10.1957 - Псковской) областей неустановленными лицами из числа нацистских преступников и изменников Родины в отношении мирного населения и советских военнопленных, военными преступлениями, преступлениями против человечества и геноцидом. Заявление было направлено по поручению генпрокуратура РФ Игоря Краснова.
По информации Генпрокуратуры, были изучены материалы по факту обнаружения в районе деревень Моглино и Глоты Псковского района, на территории базы отдыха "Раздолье" в Пскове и в лесном массиве, между улицами Луговая и Пограничная, массового захоронения мирных жителей и военнопленных времен Великой Отечественной войны, а также архивные документы. На этих территориях немецко-фашистскими захватчиками были сформированы карательные батальоны, которые возглавляли неустановленные лица из числа офицерского состава немецкого происхождения, в качестве исполнителей в него также вошли выходцы из Эстонской ССР.
В 1941-1944 годах они систематически расстреливали мирных граждан, а также военнопленных Красной Армии, производили незаконные аресты советских граждан, в ходе которых применяли пытки и истязания, после чего арестованных убивали, а тела сбрасывали в ямы. Подчеркивается, что на территории нынешней Псковской области за период временной оккупации немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками расстреляно более 42,5 тысячи мирных советских граждан, повешено 776, умерли после истязаний и пыток и сожжены заживо – более 7,6 тысячи, погибли более 329,4 тысячи советских военнопленных.
Фрагменты человеческих останков, найденные поисковиками на месте казней мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября 2020, 15:2275 лет Великой Победы
Историк заявил, что детей в концлагере Моглино убивали по национальности
 
РоссияПсковский областной судВеликая Отечественная война (1941-1945)Псковская областьПсковский районПроисшествия
 
 
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