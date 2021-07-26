Суд начинает рассмотрение дела о зверствах нацистов в Псковской области
Псковский суд начинает рассмотрение иска о признании геноцидом зверств нацистов в концлагере Моглино
© Фото : пресс-служба администрации Псковской областиМесто захоронения жертв концлагеря Моглино в Псковской области
© Фото : пресс-служба администрации Псковской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Псковский областной суд назначил предварительное слушание по заявлению прокурора Псковской области о признании геноцидом преступлений нацистов во время Великой Отечественной войны на территории концлагеря в Моглино.
"Предварительное судебное заседание назначено на 26.07 на 11.00", - говорится в электронной карточке дела, размещенной на сайте Псковского облсуда.
Ранее сообщилось, что в Псковский областной суд поступило заявление прокурора Псковской области в интересах РФ и неопределенного круга лиц - родственников (потомков) мирных жителей и военнопленных, погибших на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны от преступных действий немецко-фашистских захватчиков и их пособников. Отмечается, что в своем заявлении прокурор области Иван Грибов просит признать вновь выявленные преступления, совершенные в 1941-1945 годах на территории Псковской и Великолукской (с 02.10.1957 - Псковской) областей неустановленными лицами из числа нацистских преступников и изменников Родины в отношении мирного населения и советских военнопленных, военными преступлениями, преступлениями против человечества и геноцидом. Заявление было направлено по поручению генпрокуратура РФ Игоря Краснова.
По информации Генпрокуратуры, были изучены материалы по факту обнаружения в районе деревень Моглино и Глоты Псковского района, на территории базы отдыха "Раздолье" в Пскове и в лесном массиве, между улицами Луговая и Пограничная, массового захоронения мирных жителей и военнопленных времен Великой Отечественной войны, а также архивные документы. На этих территориях немецко-фашистскими захватчиками были сформированы карательные батальоны, которые возглавляли неустановленные лица из числа офицерского состава немецкого происхождения, в качестве исполнителей в него также вошли выходцы из Эстонской ССР.
В 1941-1944 годах они систематически расстреливали мирных граждан, а также военнопленных Красной Армии, производили незаконные аресты советских граждан, в ходе которых применяли пытки и истязания, после чего арестованных убивали, а тела сбрасывали в ямы. Подчеркивается, что на территории нынешней Псковской области за период временной оккупации немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками расстреляно более 42,5 тысячи мирных советских граждан, повешено 776, умерли после истязаний и пыток и сожжены заживо – более 7,6 тысячи, погибли более 329,4 тысячи советских военнопленных.