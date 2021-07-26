https://ria.ru/20210726/gaiti-1743011500.html

Полиция Гаити разыскивает бывшую судью по делу об убийстве президента Моиза

Полиция Гаити разыскивает бывшую судью по делу об убийстве президента Моиза - РИА Новости, 26.07.2021

Полиция Гаити разыскивает бывшую судью по делу об убийстве президента Моиза

Полиция Гаити сообщила о розыске бывшей судьи Виндель Кок-Телот по обвинению в убийстве, покушении на убийство и вооруженном ограблении в рамках расследования... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T22:00

2021-07-26T22:00

2021-07-26T22:00

убийство президента гаити

жовенель моиз

гаити

в мире

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ПОРТ-О-ПРЕНС, 26 июл - РИА Новости. Полиция Гаити сообщила о розыске бывшей судьи Виндель Кок-Телот по обвинению в убийстве, покушении на убийство и вооруженном ограблении в рамках расследования убийства президента Жовенеля Моиза."Она опасна и вооружена", - говорится в предупреждении, которое распространяет полиция с просьбой о содействии в розыске Кок-Телот.Ранее столичный прокурор Клод Бед-Форд выдал ордер на арест Кок-Телот "по обвинению в убийстве и вооруженном ограблении в ущерб президенту Республики".Бывшая судья в начале этого года была вовлечена в судебный скандал - тогда президент Моиз своим указом отстранил от работы трех судей, предположительно участвовавших в заговоре против экс-президента. Действия Моиза в коллегии судей сочли антиконституционными, после чего суды бастовали в течение нескольких месяцев. На странице Виндель Кок-Телот в Facebook местом работы до сих пор указана кассационная палата апелляционного суда.Спустя неделю после убийства президента Моиза 7 июля ряд политических партий предложили Кок-Телот на пост временного президента страны.Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз была ранена, она проходила лечение в больнице Майами. Правоохранительные органы Гаити сообщали, что установили личности 28 подозреваемых, из которых 26 - граждане Колумбии, арестованы 23 человека.

https://ria.ru/20210726/zakharova-1743009822.html

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убийство президента гаити, жовенель моиз, гаити, в мире