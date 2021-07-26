Полиция Гаити разыскивает бывшую судью по делу об убийстве президента Моиза
Полиция Гаити сообщила о розыске бывшей судьи Виндель Кок-Телот по обвинению в убийстве
© REUTERS / Estailove St-Val Полицейские у резиденции президента Гаити Жовенеля Моиза в Порт-о-Пренсе
ПОРТ-О-ПРЕНС, 26 июл - РИА Новости. Полиция Гаити сообщила о розыске бывшей судьи Виндель Кок-Телот по обвинению в убийстве, покушении на убийство и вооруженном ограблении в рамках расследования убийства президента Жовенеля Моиза.
"Она опасна и вооружена", - говорится в предупреждении, которое распространяет полиция с просьбой о содействии в розыске Кок-Телот.
Ранее столичный прокурор Клод Бед-Форд выдал ордер на арест Кок-Телот "по обвинению в убийстве и вооруженном ограблении в ущерб президенту Республики".
Бывшая судья в начале этого года была вовлечена в судебный скандал - тогда президент Моиз своим указом отстранил от работы трех судей, предположительно участвовавших в заговоре против экс-президента. Действия Моиза в коллегии судей сочли антиконституционными, после чего суды бастовали в течение нескольких месяцев. На странице Виндель Кок-Телот в Facebook местом работы до сих пор указана кассационная палата апелляционного суда.
Спустя неделю после убийства президента Моиза 7 июля ряд политических партий предложили Кок-Телот на пост временного президента страны.
Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз была ранена, она проходила лечение в больнице Майами. Правоохранительные органы Гаити сообщали, что установили личности 28 подозреваемых, из которых 26 - граждане Колумбии, арестованы 23 человека.