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Полиция Гаити разыскивает бывшую судью по делу об убийстве президента Моиза
Полиция Гаити разыскивает бывшую судью по делу об убийстве президента Моиза - РИА Новости, 26.07.2021
Полиция Гаити разыскивает бывшую судью по делу об убийстве президента Моиза
Полиция Гаити сообщила о розыске бывшей судьи Виндель Кок-Телот по обвинению в убийстве, покушении на убийство и вооруженном ограблении в рамках расследования... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T22:00
2021-07-26T22:00
убийство президента гаити
жовенель моиз
гаити
в мире
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ПОРТ-О-ПРЕНС, 26 июл - РИА Новости. Полиция Гаити сообщила о розыске бывшей судьи Виндель Кок-Телот по обвинению в убийстве, покушении на убийство и вооруженном ограблении в рамках расследования убийства президента Жовенеля Моиза."Она опасна и вооружена", - говорится в предупреждении, которое распространяет полиция с просьбой о содействии в розыске Кок-Телот.Ранее столичный прокурор Клод Бед-Форд выдал ордер на арест Кок-Телот "по обвинению в убийстве и вооруженном ограблении в ущерб президенту Республики".Бывшая судья в начале этого года была вовлечена в судебный скандал - тогда президент Моиз своим указом отстранил от работы трех судей, предположительно участвовавших в заговоре против экс-президента. Действия Моиза в коллегии судей сочли антиконституционными, после чего суды бастовали в течение нескольких месяцев. На странице Виндель Кок-Телот в Facebook местом работы до сих пор указана кассационная палата апелляционного суда.Спустя неделю после убийства президента Моиза 7 июля ряд политических партий предложили Кок-Телот на пост временного президента страны.Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз была ранена, она проходила лечение в больнице Майами. Правоохранительные органы Гаити сообщали, что установили личности 28 подозреваемых, из которых 26 - граждане Колумбии, арестованы 23 человека.
https://ria.ru/20210726/zakharova-1743009822.html
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убийство президента гаити, жовенель моиз, гаити, в мире
22:00 26.07.2021
 
Полиция Гаити разыскивает бывшую судью по делу об убийстве президента Моиза

Полиция Гаити сообщила о розыске бывшей судьи Виндель Кок-Телот по обвинению в убийстве

© REUTERS / Estailove St-Val Полицейские у резиденции президента Гаити Жовенеля Моиза в Порт-о-Пренсе
Полицейские у резиденции президента Гаити Жовенеля Моиза в Порт-о-Пренсе - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© REUTERS / Estailove St-Val
Читать ria.ru в
ПОРТ-О-ПРЕНС, 26 июл - РИА Новости. Полиция Гаити сообщила о розыске бывшей судьи Виндель Кок-Телот по обвинению в убийстве, покушении на убийство и вооруженном ограблении в рамках расследования убийства президента Жовенеля Моиза.
"Она опасна и вооружена", - говорится в предупреждении, которое распространяет полиция с просьбой о содействии в розыске Кок-Телот.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
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Захарова связала убийство президента Гаити с его переговорами с Китаем
Ранее столичный прокурор Клод Бед-Форд выдал ордер на арест Кок-Телот "по обвинению в убийстве и вооруженном ограблении в ущерб президенту Республики".
Бывшая судья в начале этого года была вовлечена в судебный скандал - тогда президент Моиз своим указом отстранил от работы трех судей, предположительно участвовавших в заговоре против экс-президента. Действия Моиза в коллегии судей сочли антиконституционными, после чего суды бастовали в течение нескольких месяцев. На странице Виндель Кок-Телот в Facebook местом работы до сих пор указана кассационная палата апелляционного суда.
Спустя неделю после убийства президента Моиза 7 июля ряд политических партий предложили Кок-Телот на пост временного президента страны.
Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз была ранена, она проходила лечение в больнице Майами. Правоохранительные органы Гаити сообщали, что установили личности 28 подозреваемых, из которых 26 - граждане Колумбии, арестованы 23 человека.
 
Убийство президента ГаитиЖовенель МоизГаитиВ мире
 
 
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