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#WewillROCyou: россияне поддержали олимпийцев флешмобом

#WewillROCyou: россияне поддержали олимпийцев флешмобом - РИА Новости, 26.07.2021

#WewillROCyou: россияне поддержали олимпийцев флешмобом

Знаменитости запустили флешмоб #WewillROCyou в поддержку российской олимпийской сборной. Инициативу горячо подхватили российские болельщики.

2021-07-26T17:19

2021-07-26T17:19

2021-07-26T18:49

олимпиада

видео

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Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. Для России — без национальных флагов, без символики, в нейтральной форме, упоминание страны заменено на аббревиатуру ROC (Российский олимпийский комитет). Участники флешмоба верят в успех спортсменов и готовы поддерживать их на просторах интернета.

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#WewillROCyou: россияне поддержали олимпийцев флешмобом Знаменитости запустили флешмоб #WewillROCyou в поддержку российской олимпийской сборной. Инициативу горячо подхватили российские болельщики. Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. Для России – без национальных флагов, без символики, в нейтральной форме, упоминание страны заменено на аббревиатуру ROC (Российский Олимпийский комитет). Участники флешмоба верят в успех спортсменов и готовы поддерживать их на просторах интернета. 2021-07-26T17:19 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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