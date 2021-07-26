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#WewillROCyou: россияне поддержали олимпийцев флешмобом
#WewillROCyou: россияне поддержали олимпийцев флешмобом - РИА Новости, 26.07.2021
#WewillROCyou: россияне поддержали олимпийцев флешмобом
Знаменитости запустили флешмоб #WewillROCyou в поддержку российской олимпийской сборной. Инициативу горячо подхватили российские болельщики.
2021-07-26T17:19
2021-07-26T18:49
олимпиада
видео
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Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. Для России — без национальных флагов, без символики, в нейтральной форме, упоминание страны заменено на аббревиатуру ROC (Российский олимпийский комитет). Участники флешмоба верят в успех спортсменов и готовы поддерживать их на просторах интернета.
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353
60
#WewillROCyou: россияне поддержали олимпийцев флешмобом
Знаменитости запустили флешмоб #WewillROCyou в поддержку российской олимпийской сборной. Инициативу горячо подхватили российские болельщики. Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. Для России – без национальных флагов, без символики, в нейтральной форме, упоминание страны заменено на аббревиатуру ROC (Российский Олимпийский комитет). Участники флешмоба верят в успех спортсменов и готовы поддерживать их на просторах интернета.
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видео, олимпиада, видео
#WewillROCyou: россияне поддержали олимпийцев флешмобом
Знаменитости запустили флешмоб #WewillROCyou в поддержку российской олимпийской сборной. Инициативу горячо подхватили российские болельщики.
2021-07-26T17:19
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17:19 26.07.2021 (обновлено: 18:49 26.07.2021)
 

#WewillROCyou: россияне поддержали олимпийцев флешмобом

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Знаменитости запустили флешмоб #WewillROCyou в поддержку российской олимпийской сборной. Инициативу горячо подхватили российские болельщики.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. Для России — без национальных флагов, без символики, в нейтральной форме, упоминание страны заменено на аббревиатуру ROC (Российский олимпийский комитет). Участники флешмоба верят в успех спортсменов и готовы поддерживать их на просторах интернета.
 
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