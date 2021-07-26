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Руденя представил документы для регистрации кандидатом в губернаторы
Руденя представил документы для регистрации кандидатом в губернаторы - РИА Новости, 26.07.2021
Руденя представил документы для регистрации кандидатом в губернаторы
Действующий глава Тверской области Игорь Руденя представил в избирательную комиссию региона документы для регистрации кандидатом в губернаторы, сообщило... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T19:04
2021-07-26T19:04
2021-07-26T19:04
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игорь руденя
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РЯЗАНЬ/ТВЕРЬ, 26 июл — РИА Новости. Действующий глава Тверской области Игорь Руденя представил в избирательную комиссию региона документы для регистрации кандидатом в губернаторы, сообщило правительство области.Выборы губернатора Тверской области пойдут в сентябре 2021 года. "Глава тверского региона Игорь Руденя сегодня, 26 июля, первым из кандидатов представил в избирательную комиссию Тверской области документы на регистрацию кандидатом от партии "Единая Россия" на выборах губернатора", - говорится в сообщении на сайте правительства региона.Уточняется, что Руденя предоставил 183 подписи, необходимые для прохождения муниципального фильтра, а также три необходимые кандидатуры на пост представителя в Совете Федерации от региональной исполнительной власти. В этот список вошли действующий сенатор Андрей Епишин, ректор Тверского государственного университета Людмила Скаковская и глава Старицкого района Сергей Журавлев.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.
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игорь руденя, совет федерации рф, госдума рф, единая россия, тверская область, старицкий район, политика