https://ria.ru/20210726/dogovor-1742894004.html

Эксперт объяснил, почему затягивается заключение мирного договора с Японией

Эксперт объяснил, почему затягивается заключение мирного договора с Японией - РИА Новости, 26.07.2021

Эксперт объяснил, почему затягивается заключение мирного договора с Японией

Поездка главы правительства РФ Михаила Мишустина на Курилы не станет "прорывом" в экономических и политических отношениях с Японией, а только охладит их, так... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T12:05

2021-07-26T12:05

2021-07-26T12:06

россия

обсуждение мирного договора россии и японии

курильские острова

япония

политика

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Поездка главы правительства РФ Михаила Мишустина на Курилы не станет "прорывом" в экономических и политических отношениях с Японией, а только охладит их, так как подписание мирного договора между странами не может состояться по ряду причин, считает руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.Ранее в понедельник в МИД Японии вызвали посла РФ Михаила Галузина, чтобы заявить ему протест в связи с посещением премьер-министром Михаила Мишустина острова Итуруп в ходе рабочей поездки в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа."Этого (негативной реакции Японии на поездку Мишустина на Курилы) следовало ожидать, потому что всегда визиты российских государственных деятелей и официальных лиц на Курилы вызывают в Японии протест, и вообще, любая наша деятельность там - будь то экономическая, социальная или военная, по укреплению обороноспособности - вызывают негативную реакцию", - пояснил эксперт РИА Новости.Он также напомнил, что в 2010 году на южный остров Курильского архипелага - Кунашир - съездил тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев, став первым высшим руководителем России, посетившим Курилы."Это вызвало очень яростную негативную реакцию, когда японцы не нашего посла вызывали в МИД, а своего посла из России отозвали. Была возмущена общественность, СМИ, выступали политики. Дело дошло до того, что правые организации присылали пулю в конверте в посольство, разрывали флаг России. Наши отношения были отброшены на некоторое расстояние назад", - добавил Кистанов.Замороженные переговорыПо словам эксперта, подписание мирного договора с Японией также затягивается по ряду причин, из-за которых между странами отсутствует взаимопонимание."Сейчас наши переговоры по поводу подписания мирного договора приостановлены, не ведутся, находятся, можно сказать, в подмороженном состоянии. Целый ряд факторов сыграл в пользу такой ситуации", - подчеркнул востоковед.Он отметил, что бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ был активен в этом направлении, встречался с президентом России Владимиром Путиным на разных площадках и в России, и в Японии, и в других странах."Было много надежд. И Путин неоднократно говорил, что это ненормальная ситуация, что у нас нет мирного договора. Но эти 28 встреч не дали никакого позитивного результата, Абэ ушел в отставку, а новый премьер-министр Ёсихидэ Суга, его ставленник, хотя и продолжил начатый курс, все же не такой активный, не такой знающий Россию человек и вообще в дипломатии считается не очень квалифицированным", - добавил эксперт.С тех пор две страны только отдалялись в решении Курильского вопроса, отмечает Кистанов."Были приняты поправки в Конституцию РФ, одна из которых гласит, что отчуждение российских территорий является уголовно наказуемым преступлением, японцев это тоже очень озадачило", - сказал он.По словам эксперта, фактически переговоры России и Японии о мире оказались в "подвешенном состоянии" из-за разницы в определении статуса и дальнейшей судьбы Курил.По его словам, также в последнее время в России все более жестко артикулируется позиция, что мы можем вести переговоры о мире, только если Япония полностью признает российский суверенитет над островами и законность владения ими как итог Второй мировой войны. А Япония, в свою очередь, никогда на это не пойдет, уверен Кистанов."Она считает, что это ее острова, исконные, это закреплено законом, принятым японским парламентом в 2009 году, эта позиция тоже открыто артикулируется в японских документах и выступлениях официальных лиц. Это расхождение не позволяет нам сблизиться", - добавил он.Будущее КурилВведение режима свободной таможенной территории на Курилах, о возможности которого в понедельник заявил Мишустин, по мнению эксперта, для японцев "неприемлемо"."Во-первых, они будут говорить, почему вы принимаете решения в отношении наших северных территорий, во-вторых, не очень понятно, Путин ранее сделал японцам предложение по привлечению их к развитию Курил, а создание свободной таможенной территории - на кого рассчитано? Если на Китай, Южную Корею и Индию, то Япония хочет решать эту проблему в двустороннем ключе, не привлекая никакие третьи страны. Они всегда категорически выступают против этого. Так что идея будет японцами встречена в штыки", - уверен Кистанов.По его мнению, текущая политика не приведет к развитию Курил, а только поссорит Россию и Японию."Продвижение совместной хозяйственной деятельности пока тоже оказалось в подвешенном состоянии. Так что никакого прорыва от визита Мишустина я не жду, ни в экономическом, ни в политическом плане. Скорее всего, это будет очередным охлаждающим моментом в наших отношениях с Японией", - полагает востоковед.Япония претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20210708/nervy-1740372519.html

https://ria.ru/20210723/kurily-1742552009.html

https://ria.ru/20210625/kurily-1738563595.html

https://ria.ru/20210710/kurily-1740696377.html

россия

курильские острова

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, обсуждение мирного договора россии и японии, курильские острова, япония, политика