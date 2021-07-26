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Племянница Дианы вышла замуж за 62-летнего миллиардера
Племянница Дианы вышла замуж за 62-летнего миллиардера - РИА Новости, 26.07.2021
Племянница Дианы вышла замуж за 62-летнего миллиардера
30-летняя племянница принцессы Дианы Китти Спенсер вышла замуж за 62-летнего миллиардера Майкла Льюиса, пишет Daily Mail. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T11:20
2021-07-26T11:20
2021-07-26T11:20
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. 30-летняя племянница принцессы Дианы Китти Спенсер вышла замуж за 62-летнего миллиардера Майкла Льюиса, пишет Daily Mail.Свадьбу прошла в пятницу, 23 июля. Ее провели в Италии на старинной вилле Альдобрандини во Фраскати. Гостями торжества стали родственники и близкие пары. Среди них сестры невесты и трое взрослых детей Льюса. Неизвестно был ли на свадьбе отец Китти Чарльз Спенсер. В пятницу, по данным Daily Mail, он опубликовал в личном микроблоге фото сада своего поместья Олторп. Невеста была в свадебном платье от Dolce&Gabbana. Девичник она организовала во Флоренции несколькими днями ранее. Об отношениях Китти Спенсер и Майкла Льюиса стало известно в августе 2018 года. В декабре 2019 миллиардер сделал предложение своей возлюбленной. Недавно принцы Уильям и Гарри открыли статую принцессы Дианы в Лондоне.
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знаменитости, dolce & gabbana, диана, принцесса уэльская
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости.
30-летняя племянница принцессы Дианы Китти Спенсер вышла замуж за 62-летнего миллиардера Майкла Льюиса, пишет
Daily Mail.
Свадьбу прошла в пятницу, 23 июля. Ее провели в Италии на старинной вилле Альдобрандини во Фраскати. Гостями торжества стали родственники и близкие пары. Среди них сестры невесты и трое взрослых детей Льюса.
Неизвестно был ли на свадьбе отец Китти Чарльз Спенсер. В пятницу, по данным Daily Mail, он опубликовал в личном микроблоге фото сада своего поместья Олторп.
Невеста была в свадебном платье от Dolce&Gabbana. Девичник она организовала во Флоренции несколькими днями ранее.
Об отношениях Китти Спенсер и Майкла Льюиса стало известно в августе 2018 года. В декабре 2019 миллиардер сделал предложение своей возлюбленной.
Недавно принцы Уильям и Гарри открыли
статую принцессы Дианы в Лондоне.