https://ria.ru/20210701/diana-1739451766.html

Принцы Уильям и Гарри открыли статую принцессы Дианы в Лондоне

Принцы Уильям и Гарри открыли статую принцессы Дианы в Лондоне - РИА Новости, 01.07.2021

Принцы Уильям и Гарри открыли статую принцессы Дианы в Лондоне

Статую принцессы Дианы открыли в четверг в Кенсингтонских садах на западе Лондона ее сыновья, принцы Уильям и Гарри, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T17:12

2021-07-01T17:12

2021-07-01T17:46

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ЛОНДОН, 1 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Статую принцессы Дианы открыли в четверг в Кенсингтонских садах на западе Лондона ее сыновья, принцы Уильям и Гарри, передает корреспондент РИА Новости.Скромная церемония прошла в день 60-летия со дня рождения принцессы в потайном саду Sunken Garden ("Глубинный сад"), расположенном рядом с Кенсингтонским дворцом. В ней, помимо принцев, приняли участие члены семьи Дианы, скульптор Иан Ранк-Бродли, ландшафтный дизайнер Пип Моррисон и члены попечительского комитета памятника. Принц Чарльз на открытии не присутствовал. Малочисленность обусловлена действующими в Британии коронавирусными ограничениями.Одновременно с открытием скульптуры собравшимся был представлен обновленный мемориальный сад в память принцессы, созданный Моррисоном. Sunken Garden был одним из самых любимых мест Дианы в Кенсингтонском дворце. Теперь в нем цветут любимые цветы принцессы, в том числе незабудки, розы, тюльпаны, георгины и лаванда. Работа над садом началась в октябре 2019 года, над его созданием трудились пятеро садовников, возглавляемых главой управления недвижимости и садов британских королевских дворцов Грэмом Дилламором. За тысячу рабочих часов садовники высадили 4 тысячи цветов."Это был для меня особый проект. Сад был любимым местом Дианы. Мы бережно создавали его новый вид, разрабатывали схемы посадки растений, с тем, чтобы они органично дополняли статую и делали сад местом, дарящим покой гостям Кенсингтонского дворца, которые приходят вспомнить о принцессе", - сказал Моррисон на церемонии открытия.Уильям и Гарри заказали статую принцессы Дианы еще в 2017 году. Автором скульптуры стал британец Рэнк-Бродли, авторству которого принадлежит также профиль королевы Елизаветы Второй, который с 1998 года украшает британские монеты. Установка скульптуры затянулась из-за пандемии коронавируса.В ночь на 31 августа 1997 года Диана в возрасте 36 лет трагически погибла в автокатастрофе в Париже.

https://ria.ru/20210701/diana-1739267205.html

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новости культуры, принц гарри, уильям, герцог кембриджский, диана, принцесса уэльская, великобритания, лондон, в мире