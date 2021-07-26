https://ria.ru/20210726/bolnitsa-1742999511.html

Мишустин выделил 204 миллиона рублей на оснащение больницы в Ульяновске

Мишустин выделил 204 миллиона рублей на оснащение больницы в Ульяновске - РИА Новости, 26.07.2021

Мишустин выделил 204 миллиона рублей на оснащение больницы в Ульяновске

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении почти 204 миллионов рублей на оснащение детской больницы в Ульяновске, соответствующий... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T19:54

2021-07-26T19:54

2021-07-26T19:54

россия

здоровье - общество

михаил мишустин

ульяновск

медицина

общество

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении почти 204 миллионов рублей на оснащение детской больницы в Ульяновске, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Ранее в ходе рабочего визита в Ульяновск Мишустин посетил детскую больницу и пообещал выделить деньги из бюджета на ремонт приемного отделения."В целях укрепления материально-технической базы государственного учреждения здравоохранения "Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю. Ф. Горячева выделить Минздраву России из резервного фонда правительства РФ в 2021 году бюджетные ассигнования в размере 203 991,2 тысячи рублей", - говорится в документе.Отмечается, что финансирование направлено на покупку 49 медицинских изделий и ввод их в эксплуатацию в 2021 году.

https://realty.ria.ru/20210705/bolnitsa-1739926750.html

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россия, здоровье - общество, михаил мишустин, ульяновск, медицина, общество