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Россия заняла второе место по дешевизне бензина среди стран Европы
Россия заняла второе место по дешевизне бензина среди стран Европы - РИА Новости, 26.07.2021
Россия заняла второе место по дешевизне бензина среди стран Европы
Россия заняла второе место по дешевизне бензина Аи-95 среди 32 стран Европы, а по его доступности для населения расположилась на 16-м месте, об этом... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T03:07
2021-07-26T06:45
россия
риа рейтинг
международное энергетическое агентство
европа
аи-95
экономика
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Россия заняла второе место по дешевизне бензина Аи-95 среди 32 стран Европы, а по его доступности для населения расположилась на 16-м месте, об этом свидетельствуют результаты исследования экспертов РИА Рейтинг*.Как говорится в исследовании, россияне могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты около тысячи литров бензина Аи-95. По этому показателю Россия опередила своих соседей - Казахстан, Украину, Белоруссию, а также многие другие страны Восточной Европы. Всего в рейтинг вошли 32 страны.В рейтинге цен за литр бензина в пересчете на рубли Россия (49,1 рубля) уступила лишь Казахстану, где литр Аи-95 стоит 34,3 рубля. При этом в Казахстане самое дешевое дизельное топливо - 33,6 рубля за литр, Россия по данному показателю также на втором месте - 50 рублей за литр.Цены на бензин в ЕвропеСогласно исследованию, рейтинг стран Европы по доступности бензина возглавил Люксембург, где на среднемесячную зарплату можно купить почти 2,6 тысячи литров топлива. На втором месте расположилась Норвегия с показателем 2,4 тысячи литров. В первую пятерку также вошли Австрия, Великобритания и Ирландия, жители которых могут приобрести более 1,9 тысячи литров.При этом наиболее дорогой бензин в Европе продается в Нидерландах, где литр в пересчете на российскую валюту стоит 162,3 рубля. Далее в рейтинге следуют Дания, Португалия, Финляндия и Греция, в которых литр бензина стоит дороже 147 рублей. Самое дорогое дизельное топливо продается в Швеции – 145,3 рубля за литр. Также более 130 рублей литр дизеля стоит в Великобритании, Бельгии, Финляндии, Италии и Нидерландах.Средняя цена на бензин в мире в 2020 годуСредняя цена бензина в мире в 2020 году составляла 0,81 доллара за литр – это на 11% дешевле, чем в 2019 году, посчитали аналитики Международного энергетического агентства (МЭА).Как объяснили специалисты, снижение вызвано в первую очередь падением цен на нефть в первой половине 2020 года из-за пандемии COVID-19. Лидеры по дешевизне и дороговизне с 2019 года не изменились. Самый дорогой бензин снова продавался в Гонконге за 2,01 доллара за литр, а самый дешевый - по-прежнему в Иране, он стоил всего 0,32 доллара за литр.В целом цена на бензин коррелирует с ценой на нефть, однако затраты на переработку, транспортировку, маркетинг, а также налоги делают бензин значительно дороже нефти, добавляют аналитики. При этом в некоторых странах такой корреляции нет из-за жесткого регулирования цен на топливо.Среди стран с низкой ценой, кроме Ирана, можно выделить также Алжир - 0,35 доллара, Нигерию и Малайзию - 0,4 доллара.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.
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россия, риа рейтинг, международное энергетическое агентство, европа, аи-95, экономика
03:07 26.07.2021 (обновлено: 06:45 26.07.2021)
 
Россия заняла второе место по дешевизне бензина среди стран Европы

Цены на бензин в России оказались одними из самых низких среди стран Европы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМужчина оплачивает автомобильное топливо на одной из АЗС в Москве
Мужчина оплачивает автомобильное топливо на одной из АЗС в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Россия заняла второе место по дешевизне бензина Аи-95 среди 32 стран Европы, а по его доступности для населения расположилась на 16-м месте, об этом свидетельствуют результаты исследования экспертов РИА Рейтинг*.
Как говорится в исследовании, россияне могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты около тысячи литров бензина Аи-95. По этому показателю Россия опередила своих соседей - Казахстан, Украину, Белоруссию, а также многие другие страны Восточной Европы. Всего в рейтинг вошли 32 страны.
Рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения
00:05Инфографика
Рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения
В рейтинге цен за литр бензина в пересчете на рубли Россия (49,1 рубля) уступила лишь Казахстану, где литр Аи-95 стоит 34,3 рубля. При этом в Казахстане самое дешевое дизельное топливо - 33,6 рубля за литр, Россия по данному показателю также на втором месте - 50 рублей за литр.

Цены на бензин в Европе

Согласно исследованию, рейтинг стран Европы по доступности бензина возглавил Люксембург, где на среднемесячную зарплату можно купить почти 2,6 тысячи литров топлива. На втором месте расположилась Норвегия с показателем 2,4 тысячи литров. В первую пятерку также вошли Австрия, Великобритания и Ирландия, жители которых могут приобрести более 1,9 тысячи литров.
При этом наиболее дорогой бензин в Европе продается в Нидерландах, где литр в пересчете на российскую валюту стоит 162,3 рубля. Далее в рейтинге следуют Дания, Португалия, Финляндия и Греция, в которых литр бензина стоит дороже 147 рублей. Самое дорогое дизельное топливо продается в Швеции – 145,3 рубля за литр. Также более 130 рублей литр дизеля стоит в Великобритании, Бельгии, Финляндии, Италии и Нидерландах.
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Средняя цена на бензин в мире в 2020 году

Средняя цена бензина в мире в 2020 году составляла 0,81 доллара за литр – это на 11% дешевле, чем в 2019 году, посчитали аналитики Международного энергетического агентства (МЭА).
Как объяснили специалисты, снижение вызвано в первую очередь падением цен на нефть в первой половине 2020 года из-за пандемии COVID-19. Лидеры по дешевизне и дороговизне с 2019 года не изменились. Самый дорогой бензин снова продавался в Гонконге за 2,01 доллара за литр, а самый дешевый - по-прежнему в Иране, он стоил всего 0,32 доллара за литр.
В целом цена на бензин коррелирует с ценой на нефть, однако затраты на переработку, транспортировку, маркетинг, а также налоги делают бензин значительно дороже нефти, добавляют аналитики. При этом в некоторых странах такой корреляции нет из-за жесткого регулирования цен на топливо.
Среди стран с низкой ценой, кроме Ирана, можно выделить также Алжир - 0,35 доллара, Нигерию и Малайзию - 0,4 доллара.
*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.
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