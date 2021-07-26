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Украина стала страной с самым недоступным бензином для граждан в Европе
Украина стала страной с самым недоступным бензином для граждан в Европе - РИА Новости, 26.07.2021
Украина стала страной с самым недоступным бензином для граждан в Европе
Украина заняла последнее место в рейтинге доступности бензина для граждан в странах Европы, свидетельствует исследование РИА Новости*. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T00:52
2021-07-26T00:52
россия
риа рейтинг
аи-95
украина
экономика
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Украина заняла последнее место в рейтинге доступности бензина для граждан в странах Европы, свидетельствует исследование РИА Новости*.Доступность бензина для потребителей зависит не только от цены на него, но и от доходов населения. Для оценки доступности топлива в разных странах был рассчитан объем бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители стран Европы, на основе данных официальной статистики.Лидером рейтинга стал Люксембург. Жители этой страны могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты около 2,6 тысячи литров бензина. Россия оказалась на 16-м месте: наши сограждане могут приобрести на среднюю зарплату около тысячи литров бензина Аи-95."Последнее место в рейтинге по доступности бензина для населения занимает Украина. Граждане этой страны имеют возможность приобрести лишь 380 литров топлива, что почти в 7 раз меньше лидирующего Люксембурга и в 2,6 раза меньше, чем в России", - говорится в исследовании.Также аутсайдерами рейтинга являются Румыния, Словакия, Белоруссия и Болгария.Бензин на Украине один из самых дешевых в Европе, но низкий уровень зарплат не позволяет ему быть доступным для населения, подчеркивают аналитики. П дешевизне топлива среди стран Европы Украина оказалась на четвёртом месте, литр бензина Аи-95 в пересчете на рубли обойдется в 80,3 рубля. Первое место у Казахстана - 34,3 рубля за литр, а второе у России, в среднем литр бензина в нашей стране стоит 49,1 рубля. Самое дорогое топливо в Европе продается в Нидерландах - 162,3 рубля за литр.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.
https://ria.ru/20210726/benzin-1742789537.html
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россия, риа рейтинг, аи-95, украина, экономика
00:52 26.07.2021
 
Украина стала страной с самым недоступным бензином для граждан в Европе

Украина заняла последнее место среди европейских стран по доступности бензина для граждан

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАвтозаправочная станция
Автозаправочная станция - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Украина заняла последнее место в рейтинге доступности бензина для граждан в странах Европы, свидетельствует исследование РИА Новости*.
Доступность бензина для потребителей зависит не только от цены на него, но и от доходов населения. Для оценки доступности топлива в разных странах был рассчитан объем бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители стран Европы, на основе данных официальной статистики.
Рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения
00:05Инфографика
Рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения
Лидером рейтинга стал Люксембург. Жители этой страны могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты около 2,6 тысячи литров бензина. Россия оказалась на 16-м месте: наши сограждане могут приобрести на среднюю зарплату около тысячи литров бензина Аи-95.
"Последнее место в рейтинге по доступности бензина для населения занимает Украина. Граждане этой страны имеют возможность приобрести лишь 380 литров топлива, что почти в 7 раз меньше лидирующего Люксембурга и в 2,6 раза меньше, чем в России", - говорится в исследовании.
Также аутсайдерами рейтинга являются Румыния, Словакия, Белоруссия и Болгария.
Бензин на Украине один из самых дешевых в Европе, но низкий уровень зарплат не позволяет ему быть доступным для населения, подчеркивают аналитики. П дешевизне топлива среди стран Европы Украина оказалась на четвёртом месте, литр бензина Аи-95 в пересчете на рубли обойдется в 80,3 рубля. Первое место у Казахстана - 34,3 рубля за литр, а второе у России, в среднем литр бензина в нашей стране стоит 49,1 рубля. Самое дорогое топливо в Европе продается в Нидерландах - 162,3 рубля за литр.
*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.
Сотрудник заправляет автомобиль на одной из автозаправочных станций - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
00:10
Россия заняла второе место по дешевизне бензина среди европейских стран
 
РоссияРИА РейтингАИ-95УкраинаЭкономика
 
 
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