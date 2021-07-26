https://ria.ru/20210726/benzin-1742839361.html

Названы европейские страны-лидеры по доступности бензина для населения

Названы европейские страны-лидеры по доступности бензина для населения - РИА Новости, 26.07.2021

Названы европейские страны-лидеры по доступности бензина для населения

Рейтинг стран по доступности бензина в Европе возглавил Люксембург, его жители на среднемесячную зарплату могут купить почти 2,6 тысячи литров бензина в месяц,... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T00:15

2021-07-26T00:15

2021-07-26T00:15

риа рейтинг

европа

люксембург (государство)

экономика

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Рейтинг стран по доступности бензина в Европе возглавил Люксембург, его жители на среднемесячную зарплату могут купить почти 2,6 тысячи литров бензина в месяц, говорится в исследовании, которое подготовили эксперты РИА Рейтинг*."Лидером рейтинга стал Люксембург. Жители этой страны могут приобрести на свои средние зарплаты около 2,6 тысячи литров бензина. Цены на топливо в этой стране относительно невысокие, а зарплаты при этом одни из самых больших в Европе", - сообщается в рейтинге. Второе место заняла Норвегия. Ее жители на среднемесячную зарплату могут приобрести 2,4 тысячи литров в месяц. В первую пятерку также вошли Австрия, Великобритания и Ирландия. Жители этих стран могут купить более 1,9 тысячи литров бензина.Самые низкие цены на бензин и дизель - без привязки к зарплатам - в Казахстане. В пересчете на рубли литр обойдётся в 34,3 и 33,6 рубля соответственно.Самый дорогой бензин из стран Европы продается в Нидерландах, в пересчете на российскую валюту 162,3 рубля за литр. Далее следуют Дания, Португалия, Финляндия и Греция, где литр бензина обойдется дороже 147 рублей. В большинстве стран бензин дорогой из-за высоких налогов на топливо, уточняется в рейтинге.Самое дорогое дизельное топливо продается в Швеции – 145,3 рубля за литр. Также более 130 рублей за литр дизельного топлива нужно заплатить в Великобритании, Бельгии, Финляндии, Италии и Нидерландах.Во всех странах, участвующих в рейтинге, цены на бензин в первом полугодии выросли. Наиболее существенно — в Словении и Польше, почти на 20%. Рост более чем на 15% наблюдается в 17 странах. Самая низкая динамика в России, Норвегии и в Белоруссии, где рост составил 4%, 10,9% и 11,1% соответственно.Эксперты РИА Рейтинг не исключают, что до конца года цена нефти испытает несколько резких колебаний как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. В среднем за этот год она будет примерно на 20-30% больше, чем в прошлом году. Следует ожидать увеличения и среднегодовых цен на нефтепродукты, но в меньшем масштабе, заключается в рейтинге.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20210726/benzin-1742789537.html

https://ria.ru/20210726/benzin-1742839218.html

европа

люксембург (государство)

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риа рейтинг, европа, люксембург (государство), экономика