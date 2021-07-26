https://ria.ru/20210726/benzin-1742839218.html

Россия заняла второе место по дешевизне бензина среди европейских стран

Россия заняла второе место по дешевизне бензина среди европейских стран - РИА Новости, 26.07.2021

Россия заняла второе место по дешевизне бензина среди европейских стран

Россия заняла второе место по дешевизне бензина Аи-95 среди 32 стран Европы, а по его доступности для населения расположилась в середине рейтинга, на 16-м... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T00:10

2021-07-26T00:10

2021-07-26T00:12

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Россия заняла второе место по дешевизне бензина Аи-95 среди 32 стран Европы, а по его доступности для населения расположилась в середине рейтинга, на 16-м месте, свидетельствуют результаты исследования экспертов РИА Рейтинг*.По этому показателю Россия опередила своих соседей - Казахстан, Украину, Белоруссию, а также многие другие страны Восточной Европы. Первое место в рейтинге занял Люксембург - его жители могут купить 2,6 тысячи литров бензина на свою среднюю зарплату. Всего в рейтинг вошли 32 страны.Если говорить о ценах в пересчете на рубли, то здесь Россия уступила только Казахстану - там литр Аи-95 стоит 34,3 рубля, в то время как в РФ - 49,1 рубля за литр. Самое дешевое дизельное топливо в абсолютных показателях также можно купить в Казахстане - 33,6 рубля за литр. В России дизтопливо второе по дешевизне - 50 рублей за литр."По данным Росстата, по сравнению с началом года цена на 95-ый бензин в нашей стране выросла на 4,0%, а на дизельное топливо – на 2,4%... В России рост цен на моторное топливо ожидается примерно на уровне инфляции. Следовательно, при сохранении текущего темпа роста заработной платы доступность бензина в нашей стране, как минимум, сохранится на прежнем уровне или даже увеличится", - заключили эксперты.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20210726/benzin-1742789537.html

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россия, риа рейтинг, европа, экономика