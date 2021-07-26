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Россия заняла второе место по дешевизне бензина среди европейских стран
Россия заняла второе место по дешевизне бензина среди европейских стран - РИА Новости, 26.07.2021
Россия заняла второе место по дешевизне бензина среди европейских стран
Россия заняла второе место по дешевизне бензина Аи-95 среди 32 стран Европы, а по его доступности для населения расположилась в середине рейтинга, на 16-м... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T00:10
2021-07-26T00:12
россия
риа рейтинг
европа
экономика
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Россия заняла второе место по дешевизне бензина Аи-95 среди 32 стран Европы, а по его доступности для населения расположилась в середине рейтинга, на 16-м месте, свидетельствуют результаты исследования экспертов РИА Рейтинг*.По этому показателю Россия опередила своих соседей - Казахстан, Украину, Белоруссию, а также многие другие страны Восточной Европы. Первое место в рейтинге занял Люксембург - его жители могут купить 2,6 тысячи литров бензина на свою среднюю зарплату. Всего в рейтинг вошли 32 страны.Если говорить о ценах в пересчете на рубли, то здесь Россия уступила только Казахстану - там литр Аи-95 стоит 34,3 рубля, в то время как в РФ - 49,1 рубля за литр. Самое дешевое дизельное топливо в абсолютных показателях также можно купить в Казахстане - 33,6 рубля за литр. В России дизтопливо второе по дешевизне - 50 рублей за литр."По данным Росстата, по сравнению с началом года цена на 95-ый бензин в нашей стране выросла на 4,0%, а на дизельное топливо – на 2,4%... В России рост цен на моторное топливо ожидается примерно на уровне инфляции. Следовательно, при сохранении текущего темпа роста заработной платы доступность бензина в нашей стране, как минимум, сохранится на прежнем уровне или даже увеличится", - заключили эксперты.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.
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россия, риа рейтинг, европа, экономика
00:10 26.07.2021 (обновлено: 00:12 26.07.2021)
 
Россия заняла второе место по дешевизне бензина среди европейских стран

Россия заняла второе место по дешевизне бензина среди 32 европейских стран

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудник заправляет автомобиль на одной из автозаправочных станций
Сотрудник заправляет автомобиль на одной из автозаправочных станций - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Россия заняла второе место по дешевизне бензина Аи-95 среди 32 стран Европы, а по его доступности для населения расположилась в середине рейтинга, на 16-м месте, свидетельствуют результаты исследования экспертов РИА Рейтинг*.
"Россия заняла в рейтинге шестнадцатое место между Италией и Казахстаном. Жители нашей страны могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты около тысячи литров 95-го бензина", - говорится в исследовании.
По этому показателю Россия опередила своих соседей - Казахстан, Украину, Белоруссию, а также многие другие страны Восточной Европы. Первое место в рейтинге занял Люксембург - его жители могут купить 2,6 тысячи литров бензина на свою среднюю зарплату. Всего в рейтинг вошли 32 страны.
Если говорить о ценах в пересчете на рубли, то здесь Россия уступила только Казахстану - там литр Аи-95 стоит 34,3 рубля, в то время как в РФ - 49,1 рубля за литр. Самое дешевое дизельное топливо в абсолютных показателях также можно купить в Казахстане - 33,6 рубля за литр. В России дизтопливо второе по дешевизне - 50 рублей за литр.
"По данным Росстата, по сравнению с началом года цена на 95-ый бензин в нашей стране выросла на 4,0%, а на дизельное топливо – на 2,4%... В России рост цен на моторное топливо ожидается примерно на уровне инфляции. Следовательно, при сохранении текущего темпа роста заработной платы доступность бензина в нашей стране, как минимум, сохранится на прежнем уровне или даже увеличится", - заключили эксперты.
*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.
Рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения
00:05Инфографика
Рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения
 
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