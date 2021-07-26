https://ria.ru/20210726/azerbaydzhan-1742852311.html

Азербайджан обвинил Армению в обстреле его позиции в Кельбаджарском районе

Азербайджан обвинил Армению в обстреле его позиции в Кельбаджарском районе - РИА Новости, 26.07.2021

Азербайджан обвинил Армению в обстреле его позиции в Кельбаджарском районе

Минобороны Азербайджана заявило, что подразделения вооруженных сил Армении обстреляли позиции азербайджанской армии на территории Кельбаджарского района. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T06:39

2021-07-26T06:39

2021-07-26T06:39

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило, что подразделения вооруженных сил Армении обстреляли позиции азербайджанской армии на территории Кельбаджарского района.Отмечается, что 26 июля с 3.00 часов подразделения ВС Армении с боевых позиций, расположенных на различных направлениях на территории Басаркечарского района, из стрелкового оружия и гранатометов обстреляли позиции азербайджанской армии на территории Кельбаджарского района."Подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на этом направлении, предпринимают адекватные ответные меры", - добавляется в сообщении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210724/armeniya-1742662895.html

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азербайджан, армения, в мире