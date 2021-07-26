https://ria.ru/20210726/admiral-1742866709.html

В Санкт-Петербурге зарезали семью отставного адмирала, сообщил источник

В Санкт-Петербурге зарезали семью отставного адмирала, сообщил источник - РИА Новости, 26.07.2021

В Санкт-Петербурге зарезали семью отставного адмирала, сообщил источник

В Санкт-Петербурге нашли зарезанными жену и сына отставного адмирала ВМФ России Леонида Лобанова, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T09:39

2021-07-26T09:39

2021-07-26T15:25

убийство семьи контр-адмирала в отставке в петербурге

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/21/1560082109_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_82645c3665aabd70413b1450829a63d9.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл — РИА Новости. В Санкт-Петербурге нашли зарезанными жену и сына отставного адмирала ВМФ России Леонида Лобанова, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Трагедия произошла в субботу на улице Бутлерова. Квартиру вскрыли после жалоб соседей на запах в парадной.По данным СМИ, в убийстве подозревают главу семьи, который еще 16 июля погиб под колесами электрички в районе железнодорожной станции "Ручьи".Подтверждением этой информации РИА Новости не располагает. Возбуждено уголовное дело об убийстве.По данным одного из профильных сайтов о ветеранах флота, Леонид Лобанов родился в 1935 году, в 1953-м окончил Рижское нахимовское училище, через четыре года — Высшее военно-морское училище подводного плавания, в 1973-ем — Военно-морскую академию. Служил на подводных лодках, был начальником оперативного управления штаба Северного флота.

https://ria.ru/20210716/peterburg-1741534506.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство семьи контр-адмирала в отставке в петербурге, санкт-петербург, происшествия