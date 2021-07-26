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В Санкт-Петербурге зарезали семью отставного адмирала, сообщил источник
В Санкт-Петербурге зарезали семью отставного адмирала, сообщил источник - РИА Новости, 26.07.2021
В Санкт-Петербурге зарезали семью отставного адмирала, сообщил источник
В Санкт-Петербурге нашли зарезанными жену и сына отставного адмирала ВМФ России Леонида Лобанова, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T09:39
2021-07-26T09:39
2021-07-26T15:25
убийство семьи контр-адмирала в отставке в петербурге
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл — РИА Новости. В Санкт-Петербурге нашли зарезанными жену и сына отставного адмирала ВМФ России Леонида Лобанова, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Трагедия произошла в субботу на улице Бутлерова. Квартиру вскрыли после жалоб соседей на запах в парадной.По данным СМИ, в убийстве подозревают главу семьи, который еще 16 июля погиб под колесами электрички в районе железнодорожной станции "Ручьи".Подтверждением этой информации РИА Новости не располагает. Возбуждено уголовное дело об убийстве.По данным одного из профильных сайтов о ветеранах флота, Леонид Лобанов родился в 1935 году, в 1953-м окончил Рижское нахимовское училище, через четыре года — Высшее военно-морское училище подводного плавания, в 1973-ем — Военно-морскую академию. Служил на подводных лодках, был начальником оперативного управления штаба Северного флота.
https://ria.ru/20210716/peterburg-1741534506.html
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убийство семьи контр-адмирала в отставке в петербурге, санкт-петербург, происшествия
09:39 26.07.2021 (обновлено: 15:25 26.07.2021)
В Санкт-Петербурге зарезали семью отставного адмирала, сообщил источник
Источник: жену и сына отставного адмирала ВМФ Лобанова нашли зарезанными в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл — РИА Новости.
В Санкт-Петербурге
нашли зарезанными жену и сына отставного адмирала ВМФ России
Леонида Лобанова, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Трагедия произошла в субботу на улице Бутлерова. Квартиру вскрыли после жалоб соседей на запах в парадной.
По данным СМИ, в убийстве подозревают главу семьи, который еще 16 июля погиб под колесами электрички в районе железнодорожной станции "Ручьи".
Подтверждением этой информации РИА Новости не располагает. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
По данным одного из профильных сайтов о ветеранах флота, Леонид Лобанов родился в 1935 году, в 1953-м окончил Рижское нахимовское училище, через четыре года — Высшее военно-морское училище подводного плавания, в 1973-ем — Военно-морскую академию. Служил на подводных лодках, был начальником оперативного управления штаба Северного флота.