https://ria.ru/20210725/yuar-1742835116.html

Власти ЮАР ослабляют карантинные ограничения

Власти ЮАР ослабляют карантинные ограничения - РИА Новости, 25.07.2021

Власти ЮАР ослабляют карантинные ограничения

Ограничения, введенные из-за ситуации с коронавирусом в ЮАР, ослабляются из-за улучшения ситуации с COVID-19, в частности будет разрешена продажа алкоголя,... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T22:27

2021-07-25T22:27

2021-07-25T22:27

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

сирил рамафоса

johnson & johnson

юар

в мире

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Ограничения, введенные из-за ситуации с коронавирусом в ЮАР, ослабляются из-за улучшения ситуации с COVID-19, в частности будет разрешена продажа алкоголя, открываются кафе и рестораны, возобновляют работу школы, заявил президент страны Сирил Рамафоса.Он отметил, что введенные ранее ограничения и соблюдение жителями ЮАР мер профилактики были эффективны и поспособствовали снижению уровня заражения. В частности, на этой неделе медики выявляли около 12 тысяч новых случаев COVID-19 ежедневно, что на 20% меньше, чем неделей ранее. По словам Рамафосы, страна "по большей части" преодолела пик третьей волны коронавируса, но есть и районы, где вирус по-прежнему распространяется активно."Снижение в целом числа новых заражений означает, что можно постепенно ослабить некоторые ограничения на собрания, передвижение и продажу алкоголя. Сегодня днем кабинет министров решил, что стране необходимо перейти с уровня опасности 4 на уровень опасности 3", - сказал Рамафоса в обращении к нации. Его слова приводит офис президента.Лидер ЮАР подчеркнул, что комендантский час будет по-прежнему действовать с 22.00 до 04.00. При этом кафе и рестораны, бары и фитнес-центры могут возобновить работу в полной мере, но должны будут закрываться к 21.00. Продажа алкоголя "для употребления на месте" будет разрешена до 20.00, купить спиртное в магазинах можно будет с 10.00 до 18.00 с понедельника по четверг, отметил Рамафоса.Жители ЮАР снова смогут собираться вместе - на политические акции, в местах культа или на мероприятия, но в одном помещении могут находиться не более 50 человек и не более сотни - на открытом воздухе. Перемещения между провинциями в целях отдыха также разрешаются.Начиная с понедельника в стране открываются школы, но ученики и работники должны будут соблюдать "строгие протоколы здравоохранения и другие меры". Кроме того, в ЮАР по-прежнему будет обязательным ношение масок в общественных местах.Президент также отметил, что с 1 сентября сделать прививку от коронавируса смогут граждане ЮАР в возрасте от 18 до 34 лет. В течение следующих двух или трех месяцев страна получит около 31 миллиона доз вакцин производства компаний Pfizer и Johnson & Johnson. В целом в ЮАР более 10% населения "получило дозу вакцины", в день медики делают примерно 240 тысяч прививок, добавил президент.

https://radiosputnik.ria.ru/20210724/yuar-1742730646.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210725/turtsiya-1742825110.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, сирил рамафоса, johnson & johnson, юар, в мире