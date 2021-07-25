https://ria.ru/20210725/vmf-1742776844.html
Путин рассказал о новейшем вооружении флота
Путин рассказал о новейшем вооружении флота - РИА Новости, 25.07.2021
Путин рассказал о новейшем вооружении флота
У ВМФ есть все необходимое для гарантированной защиты национальных интересов страны, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T11:24
2021-07-25T11:24
2021-07-25T14:48
владимир путин
санкт-петербург
вмф рф
россия
день военно-морского флота
безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл — РИА Новости. У ВМФ есть все необходимое для гарантированной защиты национальных интересов страны, заявил президент Владимир Путин.Он участвовал в главном военно-морском параде в честь 325-летия создания российского флота в Санкт-Петербурге .По словам главы государства, Россия заняла достойное место в числе ведущих морских держав и прошла "колоссальный путь развития от скромного петровского ботика до мощных кораблей океанской зоны и ракетных атомных подводных крейсеров".Путин отметил, что средства российского флота способны обнаружить любого подводного, надводного, воздушного противника и нанести ему, если потребуется, неотвратимый удар.
https://ria.ru/20210725/vmf-1741888142.html
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Выступление Путина на Параде в честь Дня ВМФ РФ
Президент России Владимир Путин выступил с речью на параде в честь Дня Военно-морского флота РФ.
2021-07-25T11:24
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владимир путин, санкт-петербург, вмф рф, россия, день военно-морского флота, безопасность
11:24 25.07.2021 (обновлено: 14:48 25.07.2021)
Путин рассказал о новейшем вооружении флота
Путин заявил, что новейшие гиперзвуковые системы ВМФ России не имеют аналогов в мире