https://ria.ru/20210725/vmf-1742776844.html

Путин рассказал о новейшем вооружении флота

Путин рассказал о новейшем вооружении флота - РИА Новости, 25.07.2021

Путин рассказал о новейшем вооружении флота

У ВМФ есть все необходимое для гарантированной защиты национальных интересов страны, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T11:24

2021-07-25T11:24

2021-07-25T14:48

владимир путин

санкт-петербург

вмф рф

россия

день военно-морского флота

безопасность

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл — РИА Новости. У ВМФ есть все необходимое для гарантированной защиты национальных интересов страны, заявил президент Владимир Путин.Он участвовал в главном военно-морском параде в честь 325-летия создания российского флота в Санкт-Петербурге .По словам главы государства, Россия заняла достойное место в числе ведущих морских держав и прошла "колоссальный путь развития от скромного петровского ботика до мощных кораблей океанской зоны и ракетных атомных подводных крейсеров".Путин отметил, что средства российского флота способны обнаружить любого подводного, надводного, воздушного противника и нанести ему, если потребуется, неотвратимый удар.

https://ria.ru/20210725/vmf-1741888142.html

санкт-петербург

россия

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2021

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Выступление Путина на Параде в честь Дня ВМФ РФ Президент России Владимир Путин выступил с речью на параде в честь Дня Военно-морского флота РФ. 2021-07-25T11:24 true PT4M34S

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владимир путин, санкт-петербург, вмф рф, россия, день военно-морского флота, безопасность