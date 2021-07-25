Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210725/vmf-1742776844.html
Путин рассказал о новейшем вооружении флота
Путин рассказал о новейшем вооружении флота - РИА Новости, 25.07.2021
Путин рассказал о новейшем вооружении флота
У ВМФ есть все необходимое для гарантированной защиты национальных интересов страны, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T11:24
2021-07-25T14:48
владимир путин
санкт-петербург
вмф рф
россия
день военно-морского флота
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/19/1742779863_0:353:3014:2048_1920x0_80_0_0_f5823dd6a34c3cecbbaed3c44a48bebb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл — РИА Новости. У ВМФ есть все необходимое для гарантированной защиты национальных интересов страны, заявил президент Владимир Путин.Он участвовал в главном военно-морском параде в честь 325-летия создания российского флота в Санкт-Петербурге .По словам главы государства, Россия заняла достойное место в числе ведущих морских держав и прошла "колоссальный путь развития от скромного петровского ботика до мощных кораблей океанской зоны и ракетных атомных подводных крейсеров".Путин отметил, что средства российского флота способны обнаружить любого подводного, надводного, воздушного противника и нанести ему, если потребуется, неотвратимый удар.
https://ria.ru/20210725/vmf-1741888142.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Выступление Путина на Параде в честь Дня ВМФ РФ
Президент России Владимир Путин выступил с речью на параде в честь Дня Военно-морского флота РФ.
2021-07-25T11:24
true
PT4M34S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/19/1742779863_19:0:2750:2048_1920x0_80_0_0_7c8e7cf1f7c00413536b52f9dc7974e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, санкт-петербург, вмф рф, россия, день военно-морского флота, безопасность
11:24 25.07.2021 (обновлено: 14:48 25.07.2021)
 
Путин рассказал о новейшем вооружении флота

Путин заявил, что новейшие гиперзвуковые системы ВМФ России не имеют аналогов в мире

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время осмотра кораблей в Финском заливе перед началом Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра кораблей в Финском заливе перед началом Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл — РИА Новости. У ВМФ есть все необходимое для гарантированной защиты национальных интересов страны, заявил президент Владимир Путин.
Он участвовал в главном военно-морском параде в честь 325-летия создания российского флота в Санкт-Петербурге .
Корабли ВМФ РФ на первой сводной репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота в Кронштадте. 22 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
08:00
"Бури бояться — в море не ходить". Что вы знаете о ВМФ России?
По словам главы государства, Россия заняла достойное место в числе ведущих морских держав и прошла "колоссальный путь развития от скромного петровского ботика до мощных кораблей океанской зоны и ракетных атомных подводных крейсеров".
"Обрела эффективную морскую авиацию дальнего и ближнего действия. Надежные комплексы береговой обороны. Новейшие гиперзвуковые высокоточные системы вооружения, не имеющие до сих пор аналогов в мире, которые мы совершенствуем постоянно и успешно", — указал он.
Путин отметил, что средства российского флота способны обнаружить любого подводного, надводного, воздушного противника и нанести ему, если потребуется, неотвратимый удар.
 
Владимир ПутинСанкт-ПетербургВМФ РФРоссияДень Военно-Морского ФлотаБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:44Тхэквондистка Минина завоевала серебро на Олимпийских играх в Токио
15:28В Хабаровске рейсовый автобус врезался в опору освещения
15:24В Приамурье возбудили уголовное дело после смерти главы Минцифры региона
15:24В Харькове продавец отказалась обслуживать клиентку, говорившую на мове
15:22В ДТП на Кутузовском проспекте пострадали три человека
15:21Роухани обвинил парламент Ирана в торможении вопроса снятия санкций
15:19Выявлена способность COVID-19 необратимо снижать уровень интеллекта
15:10Похитители в Нигерии освободили 28 учеников школы-интерната, сообщили СМИ
15:06Рапиристка Дериглазова принесла сборной России третье серебро на Олимпиаде
15:01Японская компания начала испытывать препарат от COVID-19 на людях
14:58В Кронштадте открыли историческую площадку "От парохода до атомохода"
14:53Тест системы сближения на модуле "Наука" прошел успешно
14:51Во Франции задержали более 70 человек на протестах против мер по COVID-19
14:48Пляжи Сочи снова открылись для купания
14:46В Краснодарском крае рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом
14:36В Карабахе прошел митинг памяти адмирала Исакова
14:25В Балтийске прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ
14:15Финансовая грамотность россиян выросла на фоне пандемии
14:13СК проработает вопрос о возможности дистанционного сбора доказательств
14:10Рапиристка Коробейникова принесла сборной России пятую медаль на Олимпиаде
Лента новостейМолния