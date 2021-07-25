https://ria.ru/20210725/vmf-1742740974.html

ВМФ ждет массовой закладки и поступления 40 кораблей и судов

ВМФ ждет массовой закладки и поступления 40 кораблей и судов - РИА Новости, 25.07.2021

ВМФ ждет массовой закладки и поступления 40 кораблей и судов

Российский Военно-морской флот отметит 25 июля 325-ю годовщину со дня основания, в этом году в его состав уже вошла долгожданная многоцелевая атомная подлодка... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T00:48

2021-07-25T00:48

2021-07-25T00:48

россия

санкт-петербург

вмф рф

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/149717/42/1497174249_0:183:2000:1308_1920x0_80_0_0_5eca13286dad89812e5352eca3fdd11b.jpg

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Российский Военно-морской флот отметит 25 июля 325-ю годовщину со дня основания, в этом году в его состав уже вошла долгожданная многоцелевая атомная подлодка "Казань" - первая построенная по новейшему проекту "Ясень-М", всего ожидается поступление порядка 40 кораблей и судов обеспечения различных классов.По-особенному праздник планируют встретить в Санкт-Петербурге. Как сообщали ранее в Минобороны, в главном военно-морском параде будут впервые участвовать три атомные подводные лодки. Причем одной из них станет новейший крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" (проект "Борей-А"), принятый в состав флота в прошлом году.Нацелен на массовость и масштабностьО том, сколько кораблей получит ВМФ России в 2021 году, РИА Новости рассказал ранее член коллегии Военно-промышленной комиссии и член Морской коллегии при правительстве РФ Владимир Поспелов. В список входят атомный подводный крейсер стратегического назначения четвертого поколения "Князь Олег" проекта "Борей-А" и первая серийная подлодка проекта "Ясень-М" "Новосибирск". Также планируется сдача фрегатов и корветов, дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3, малых ракетных кораблей, патрульных катеров и судов обеспечения.Незадолго до праздника северодвинский завод "Севмаш" сообщил, что сразу несколько атомных ракетоносцев разных проектов проходят испытания, правда не уточнил, какие именно подлодки вышли в море. Еще раньше завод сообщал, что в 2021-2023 годах четыре уже построенные стратегические подлодки проекта "Борей" (955) пройдут сервисное обслуживание. Это "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах", а также первая АПЛ, построенная по улучшенному проекту 955А ("Борей-А"), "Князь Владимир".Все остальные стратеги, в том числе "Князь Олег", также строятся по проекту 955А. На стапелях "Севмаша" сейчас находятся еще три такие АПЛ - "Генералиссимус Суворов", "Император Александр III", "Князь Пожарский". Еще две подлодки, которые получили имена "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин", также должны быть заложены в этом году. Кроме того, Поспелов рассказывал РИА Новости, что общее количество новых стратегических субмарин может превысить те десять, на которые сегодня есть контракт.Как сообщил в передаче "Вести Севмаша" главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, в этом году планируется массовая закладка кораблей. Однако ни когда она произойдет, ни какие корабли будут заложены одновременно, он не уточнил. Похожее мероприятие прошло 20 июля 2020 года – тогда одновременно заложили два универсальных десантных корабля-вертолетоносца на заводе "Залив" в Керчи, два фрегата проекта 22350 на санкт-петербургской "Северной верфи" и две атомные подлодки проекта 885М "Ясень-М" на Севмаше.В этом году российские моряки продолжили проведение масштабных учений. В этот раз они состоялись на Тихоокеанском флоте. Более 20 боевых кораблей, подводных лодок и судов ТОФ, самолеты и вертолеты морской авиации были задействованы в учении в центральной части Тихого океана, в 2,5 тысячах миль (примерно 4,6 тысячи километров) юго-восточнее островов Курильской гряды.Председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) капитан первого ранга Михаил Ненашев отметил в разговоре с РИА Новости, что сейчас на флоте самые большие показатели наплаванности кораблей и налета экипажей морской авиации за последние десять лет. По его словам, российский флот находится "всюду" в мировом океане, причем это не "демонстрационные" походы, как зачастую было раньше, а выполнение реальных задач и готовность "использовать оружие именно в интересах безопасности, обороны, в интересах нашей страны и наших союзников".Прошлое и будущее подводного флотаПродолжается насыщение флота и дизель-электрическими подлодками. Испытания проходит уже третья "Варшавянка" (проект 636.3) для Тихоокеанского флота "Магадан". Четвертая такая субмарина "Уфа" еще строится на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге. Еще две – "Можайск" и "Якутск" – должны заложить в этом году. В составе ТОФ сейчас две "Варшавянки": "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов". В этом году они совершат переход из Санкт-Петербурга во Владивосток. Ранее серия из шести кораблей вошла в состав Черноморского флота.Также в опытной эксплуатации на Северном флоте находится единственная неатомная подлодка другого проекта – 677 ("Лада") "Санкт-Петербург". Ее передали флоту еще в 2010 году, а в 2022 году должны быть сданы "Кронштадт" и "Великие Луки" этого же проекта. Также в следующем году заложат еще две.И "Варшавянки", и "Лады" являются развитием подлодок "Палтус" (проект 877), первая из которых была построена почти 40 лет назад.Кроме того, Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) в инициативном порядке продолжает разработку подлодок пятого поколения – неатомной "Калина" и атомной "Хаски". В конце июня стало известно, что Санкт-петербургское морское бюро машиностроения "Малахит" работает над проектом малой атомной подводной лодки "Горгона", которая станет платформой для множества подлодок различного назначения.Гиперзвук скороФлот ждет завершения испытаний и принятия на вооружение в 2022 году гиперзвуковых ракет "Циркон". В прошлом году с головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков" состоялось три испытательных пуска – два по морским мишеням и один по наземной цели. Еще один пуск прошел в этом году незадолго до дня ВМФ – в середине июля. Также планируются первые пуски с подводной лодки.Помимо "Адмирала Горшкова", сейчас в составе флота первый серийный такой корабль "Адмирал Касатонов". Третий фрегат "Адмирал Головко" спущен на воду и проходит испытания. Он стал первым в серии, получившим отечественную двигательную установку – дизель-газотурбинный агрегат М55Р. Двигатель для четвертого корабля "Адмирал Исаков" уже прибыл на "Северную верфь", где строятся фрегаты. В различной стадии строительства находятся однотипные корабли "Адмирал Чичагов" и "Адмирал Амелько" и заложенные в прошлом году "Адмирал Спиридонов" и "Адмирал Юмашев" – сообщалось, что у них будет по 24 ячейки для ракет, а не 16, как на первых шести кораблях.Ожидается, что основными носителями "Цирконов" станут строящиеся сейчас "Ясени-М". Кроме того, такую возможность должна получить находящаяся сейчас на модернизации атомная подводная лодка с крылатыми ракетами "Иркутск" проекта 949А (аналог "Курска"). После модернизации проект будет называться 949АМ. Передача флоту "Иркутска" с "Цирконами" запланирована на 2022 год.Кроме того, универсальные пусковые установки, из которых можно будет стрелять "Цирконами", получит и тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 1144 "Орлан".В 2019 году командир тогда еще строящегося корвета "Гремящий" капитан второго ранга Роман Довгайлов сообщил, что и его могут в перспективе оснастить "Цирконами". "Гремящий", головной корабль модернизированного проекта 20385, вошел в состав ВМФ России в конце 2021 года, он будет служить на Тихоокеанском флоте. Также в прошлом году Минобороны и Амурский судостроительный завод подписали контракт на строительство шести корветов, первые два могут быть заложены уже в этом году.Ненашев указал на то внимание, с которым за рубежом относятся к испытаниям нового морского вооружения в России."Учения ВМФ России берутся аналитическими центрами и экспертами наших завистников на особый учет, они с особым вниманием анализируют те или иные тактико-технические характеристики ракет, новых кораблей. Поэтому это не просто бравада, не просто такой пафос ради пафоса, это отражение действительно развития нашего флота", - рассказал Ненашев.Недостижимый авианосецТем не менее, никак не может выпутаться из проблем единственный российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". За время ремонта корабль пережил затопление плавучего дока, пожар в трюмном помещении и смену подрядчика, очень медленно строившего новый сухой док.Авианосец должны были сдать флоту в 2022 году, однако еще в марте 2021 года гендиректор ОСК Алексей Рахманов заявил, что контракт на модернизацию заканчивается в 2023 году.Кроме того, недавно Рахманов сообщил и о наличии у России всех технологий и решений для строительства нового российского авианосца. По его словам, такой опыт российские корабелы получили как раз во время ремонта "Адмирала Кузнецова", а также при перестройке советского корабля "Адмирал Горшков" в индийский авианосец "Викрамадитья".В то же время, по заявлениям официальных лиц, Россия обладает всеми возможностями, чтобы построить новый авианосец. Как рассказал РИА Новости Поспелов, ВМФ России нужно три таких корабля - головной и два серийных. Аванпроект авианосца уже есть, причем оптимальным было бы создание корабля водоизмещением 70-80 тысяч тонн. Авианосец, по словам Поспелова, может обойтись бюджету не менее чем в 500 миллиардов рублей, а его строительство займет не меньше 10 лет, но чревато колоссальным удорожанием проекта, если затянется. Кроме того, желательно строить корабль в рамках индивидуальной госпрограммы, чтобы он не "съел" весь бюджет флота.В том, что России нужен новый авианосец, уверен и Ненашев. Он подчеркнул, что в целом параллельно с развитием флота наблюдается и рост судостроительной промышленности, повышается качество и современность новых кораблей. В то же время председатель ДПФ отметил, что для масштабного обновления флота еще нужно время. Новые корабли строятся, а старые модернизируются, зачастую слишком долго из-за вопросов к распределению военного бюджета. Кроме того, по его словам, нуждается в обновлении инфраструктура, причалы, места базирования, а также дома офицеров и матросские клубы.

https://ria.ru/20210724/mishustin-1742710468.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210724/vmf-1742709980.html

https://ria.ru/20210723/flag-1742592129.html

https://ria.ru/20210719/vmf-1741825312.html

https://ria.ru/20210718/vmf-1741779083.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210703/ucheniya-1739722339.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, санкт-петербург, вмф рф, безопасность