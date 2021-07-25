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Умер министр цифрового развития и связи Амурской области

Умер министр цифрового развития и связи Амурской области - РИА Новости, 25.07.2021

Умер министр цифрового развития и связи Амурской области

Скончался министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков. Об этом сообщил губернатор региона Василий Орлов. РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T06:14

2021-07-25T06:14

2021-07-25T11:14

следственный комитет россии (ск рф)

амурская область

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июл — РИА Новости. Скончался министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков. Об этом сообщил губернатор региона Василий Орлов.По данным СМИ, Курдюкова на этой неделе госпитализировали после драки на турбазе "Берлога". Как рассказали РИА Новости в ведомстве, он находился на больничном, а обязанности министра с понедельника исполнял его заместитель.Полиция и СК ситуацию не комментируют.

амурская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), амурская область, происшествия