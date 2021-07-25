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Умер министр цифрового развития и связи Амурской области
Умер министр цифрового развития и связи Амурской области - РИА Новости, 25.07.2021
Умер министр цифрового развития и связи Амурской области
Скончался министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков. Об этом сообщил губернатор региона Василий Орлов. РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T06:14
2021-07-25T06:14
2021-07-25T11:14
следственный комитет россии (ск рф)
амурская область
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июл — РИА Новости. Скончался министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков. Об этом сообщил губернатор региона Василий Орлов.По данным СМИ, Курдюкова на этой неделе госпитализировали после драки на турбазе "Берлога". Как рассказали РИА Новости в ведомстве, он находился на больничном, а обязанности министра с понедельника исполнял его заместитель.Полиция и СК ситуацию не комментируют.
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), амурская область, происшествия
06:14 25.07.2021 (обновлено: 11:14 25.07.2021)
Умер министр цифрового развития и связи Амурской области
Умер министр цифрового развития и связи Амурской области Курдюков