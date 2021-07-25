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Шойгу открыл в Петербурге барельеф, посвященный Чесменскому сражению
Шойгу открыл в Петербурге барельеф, посвященный Чесменскому сражению - РИА Новости, 25.07.2021
Шойгу открыл в Петербурге барельеф, посвященный Чесменскому сражению
Министр обороны РФ Сергей Шойгу открыл в День ВМФ в Главном адмиралтействе в Санкт-Петербурге барельеф, посвященный победе русского флота над турецким в... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T13:36
2021-07-25T13:36
россия
день военно-морского флота рф
эгейское море
алексей орлов (калмыкия)
сергей шойгу
санкт-петербург
безопасность
общество
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу открыл в День ВМФ в Главном адмиралтействе в Санкт-Петербурге барельеф, посвященный победе русского флота над турецким в Чесменском заливе, сообщает Минобороны России.День ВМФ отмечается в России в последнее воскресенье июля. В 2021 году российский Военно-морской флот отмечает 325-ю годовщину со дня основания."В ратной истории Отечества есть немало знаменательных событий, которые вызывают чувство гордости за страну и ее военно-морской флот. К их числу относится и триумфальная победа русских моряков в Чесменском сражении 7 июля 1770 года… Открывая барельеф, посвященный битве в Чесменском заливе, мы отдаем дань уважения военным морякам, их заслугам в защите национальных интересов государства", - приводятся в сообщении слова министра обороны.Он отметил, что поражение турецкой эскадре, превосходящей по количеству кораблей российский флот, было нанесено благодаря флотоводческим решениям и храбрости офицеров и матросов.Министр обороны поблагодарил автора барельефа скульптора Алексея Игнатова за творческий подход.В центре барельефа на дальнем плане – морское сражение в Эгейском море у западного побережья Турции, в левой части изображены командующие русским флотом – граф Алексей Орлов, Григорий Спиридов и Джон Эльфинстон, завершает композицию герб Российской Империи.Серию по созданию работ, посвященных знаковым событиям в истории Российского морского флота, таких как Синопский бой и Наваринское сражение, планируется продолжить, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210707/chesmen-1740103760.html
https://ria.ru/20190803/1557138716.html
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россия, день военно-морского флота рф, эгейское море, алексей орлов (калмыкия), сергей шойгу, санкт-петербург, безопасность, общество
13:36 25.07.2021
 
Шойгу открыл в Петербурге барельеф, посвященный Чесменскому сражению

Министр обороны Шойгу открыл в Петербурге барельеф, посвященный победе в Чесменском сражении

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу открыл в День ВМФ в Главном адмиралтействе в Санкт-Петербурге барельеф, посвященный победе русского флота над турецким в Чесменском заливе, сообщает Минобороны России.
День ВМФ отмечается в России в последнее воскресенье июля. В 2021 году российский Военно-морской флот отмечает 325-ю годовщину со дня основания.
Картина И. Айвазовского. Че́сменский бой
7 июля, 10:04Морская держава
Пять фактов о Чесменском сражении: уникальная победа России на море
"В ратной истории Отечества есть немало знаменательных событий, которые вызывают чувство гордости за страну и ее военно-морской флот. К их числу относится и триумфальная победа русских моряков в Чесменском сражении 7 июля 1770 года… Открывая барельеф, посвященный битве в Чесменском заливе, мы отдаем дань уважения военным морякам, их заслугам в защите национальных интересов государства", - приводятся в сообщении слова министра обороны.
Он отметил, что поражение турецкой эскадре, превосходящей по количеству кораблей российский флот, было нанесено благодаря флотоводческим решениям и храбрости офицеров и матросов.
Министр обороны поблагодарил автора барельефа скульптора Алексея Игнатова за творческий подход.
В центре барельефа на дальнем плане – морское сражение в Эгейском море у западного побережья Турции, в левой части изображены командующие русским флотом – граф Алексей Орлов, Григорий Спиридов и Джон Эльфинстон, завершает композицию герб Российской Империи.
Серию по созданию работ, посвященных знаковым событиям в истории Российского морского флота, таких как Синопский бой и Наваринское сражение, планируется продолжить, говорится в сообщении.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на торжественном открытии V Армейских международных игр-2019 в парке Патриот - РИА Новости, 1920, 03.08.2019
3 августа 2019, 12:49
Шойгу открыл памятник миротворцам в подмосковном парке "Патриот"
 
РоссияДень Военно-морского флота РФЭгейское мореАлексей Орлов (Калмыкия)Сергей ШойгуСанкт-ПетербургБезопасностьОбщество
 
 
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