https://ria.ru/20210725/shoygu-1742791913.html

Шойгу открыл в Петербурге барельеф, посвященный Чесменскому сражению

Шойгу открыл в Петербурге барельеф, посвященный Чесменскому сражению - РИА Новости, 25.07.2021

Шойгу открыл в Петербурге барельеф, посвященный Чесменскому сражению

Министр обороны РФ Сергей Шойгу открыл в День ВМФ в Главном адмиралтействе в Санкт-Петербурге барельеф, посвященный победе русского флота над турецким в... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T13:36

2021-07-25T13:36

2021-07-25T13:36

россия

день военно-морского флота рф

эгейское море

алексей орлов (калмыкия)

сергей шойгу

санкт-петербург

безопасность

общество

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу открыл в День ВМФ в Главном адмиралтействе в Санкт-Петербурге барельеф, посвященный победе русского флота над турецким в Чесменском заливе, сообщает Минобороны России.День ВМФ отмечается в России в последнее воскресенье июля. В 2021 году российский Военно-морской флот отмечает 325-ю годовщину со дня основания."В ратной истории Отечества есть немало знаменательных событий, которые вызывают чувство гордости за страну и ее военно-морской флот. К их числу относится и триумфальная победа русских моряков в Чесменском сражении 7 июля 1770 года… Открывая барельеф, посвященный битве в Чесменском заливе, мы отдаем дань уважения военным морякам, их заслугам в защите национальных интересов государства", - приводятся в сообщении слова министра обороны.Он отметил, что поражение турецкой эскадре, превосходящей по количеству кораблей российский флот, было нанесено благодаря флотоводческим решениям и храбрости офицеров и матросов.Министр обороны поблагодарил автора барельефа скульптора Алексея Игнатова за творческий подход.В центре барельефа на дальнем плане – морское сражение в Эгейском море у западного побережья Турции, в левой части изображены командующие русским флотом – граф Алексей Орлов, Григорий Спиридов и Джон Эльфинстон, завершает композицию герб Российской Империи.Серию по созданию работ, посвященных знаковым событиям в истории Российского морского флота, таких как Синопский бой и Наваринское сражение, планируется продолжить, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210707/chesmen-1740103760.html

https://ria.ru/20190803/1557138716.html

россия

эгейское море

санкт-петербург

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россия, день военно-морского флота рф, эгейское море, алексей орлов (калмыкия), сергей шойгу, санкт-петербург, безопасность, общество