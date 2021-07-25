https://ria.ru/20210725/putin-1742759801.html

Путин прибыл в Кронштадт

Путин прибыл в Кронштадт - РИА Новости, 25.07.2021

Путин прибыл в Кронштадт

Президент России Владимир Путин в День Военно-морского флота прибыл в Кронштадт. РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T08:48

2021-07-25T08:48

2021-07-25T10:52

нева (река)

день военно-морского флота

санкт-петербург

кронштадт

владимир путин

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КРОНШТАДТ, 25 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День Военно-морского флота прибыл в Кронштадт.Главный парад проходит в Санкт-Петербурге в честь 325-летия российского флота.Глава государства на катере обошел парадную линию, поздравив личный состав экипажей.Всего участвуют 54 корабля, в том числе три фрегата из Индии, Ирана и Пакистана, 48 воздушных судов и более четырех тысяч военнослужащих.Предусмотрено два парадных строя — на Неве и в Кронштадте. В городе можно будет увидеть малые ракетные корабли, минные тральщики, пограничные и противодиверсионные катера. В статическом показе на берегу Невы расположатся новейший фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов", корвет "Стойкий", большой десантный корабль "Оленегорский горняк", малый ракетный корабль "Град Свияжск" и неатомная подводная лодка "Кронштадт", а также шесть парусных судов.Мимо Кронштадта пройдет строй из 16 кораблей, в него войдут в том числе корвет "Гремящий", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и ракетный крейсер "Маршал Устинов". Замкнут строй иностранные участники парада: три военных корабля Индии, Ирана и Пакистана. В статической части будут показаны дизель-электрическая подводная лодка "Дмитров", атомные подлодки "Вепрь" и "Орел" и впервые участвующий в параде новейший стратегический ракетоносец проекта 955А "Князь Владимир".

https://ria.ru/20210725/vmf-1741888142.html

нева (река)

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нева (река), день военно-морского флота, санкт-петербург, кронштадт, владимир путин