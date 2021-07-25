08:48 25.07.2021 (обновлено: 10:52 25.07.2021)
Путин прибыл в Кронштадт
Путин прибыл в Кронштадт для осмотра кораблей перед парадом в честь Дня Военно-морского флота
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛюди на набережной наблюдают за подготовкой кораблей ВМФ РФ к параду в Кронштадте
КРОНШТАДТ, 25 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День Военно-морского флота прибыл в Кронштадт.
Главный парад проходит в Санкт-Петербурге в честь 325-летия российского флота.
Глава государства на катере обошел парадную линию, поздравив личный состав экипажей.
Предусмотрено два парадных строя — на Неве и в Кронштадте. В городе можно будет увидеть малые ракетные корабли, минные тральщики, пограничные и противодиверсионные катера.
В статическом показе на берегу Невы расположатся новейший фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов", корвет "Стойкий", большой десантный корабль "Оленегорский горняк", малый ракетный корабль "Град Свияжск" и неатомная подводная лодка "Кронштадт", а также шесть парусных судов.
Мимо Кронштадта пройдет строй из 16 кораблей, в него войдут в том числе корвет "Гремящий", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и ракетный крейсер "Маршал Устинов". Замкнут строй иностранные участники парада: три военных корабля Индии, Ирана и Пакистана. В статической части будут показаны дизель-электрическая подводная лодка "Дмитров", атомные подлодки "Вепрь" и "Орел" и впервые участвующий в параде новейший стратегический ракетоносец проекта 955А "Князь Владимир".