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Путин прибыл в Кронштадт
Путин прибыл в Кронштадт - РИА Новости, 25.07.2021
Путин прибыл в Кронштадт
Президент России Владимир Путин в День Военно-морского флота прибыл в Кронштадт. РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T08:48
2021-07-25T10:52
нева (река)
день военно-морского флота
санкт-петербург
кронштадт
владимир путин
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КРОНШТАДТ, 25 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День Военно-морского флота прибыл в Кронштадт.Главный парад проходит в Санкт-Петербурге в честь 325-летия российского флота.Глава государства на катере обошел парадную линию, поздравив личный состав экипажей.Всего участвуют 54 корабля, в том числе три фрегата из Индии, Ирана и Пакистана, 48 воздушных судов и более четырех тысяч военнослужащих.Предусмотрено два парадных строя — на Неве и в Кронштадте. В городе можно будет увидеть малые ракетные корабли, минные тральщики, пограничные и противодиверсионные катера. В статическом показе на берегу Невы расположатся новейший фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов", корвет "Стойкий", большой десантный корабль "Оленегорский горняк", малый ракетный корабль "Град Свияжск" и неатомная подводная лодка "Кронштадт", а также шесть парусных судов.Мимо Кронштадта пройдет строй из 16 кораблей, в него войдут в том числе корвет "Гремящий", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и ракетный крейсер "Маршал Устинов". Замкнут строй иностранные участники парада: три военных корабля Индии, Ирана и Пакистана. В статической части будут показаны дизель-электрическая подводная лодка "Дмитров", атомные подлодки "Вепрь" и "Орел" и впервые участвующий в параде новейший стратегический ракетоносец проекта 955А "Князь Владимир".
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нева (река), день военно-морского флота, санкт-петербург, кронштадт, владимир путин
08:48 25.07.2021 (обновлено: 10:52 25.07.2021)
 
Путин прибыл в Кронштадт

Путин прибыл в Кронштадт для осмотра кораблей перед парадом в честь Дня Военно-морского флота

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛюди на набережной наблюдают за подготовкой кораблей ВМФ РФ к параду в Кронштадте
Люди на набережной наблюдают за подготовкой кораблей ВМФ РФ к параду в Кронштадте - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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КРОНШТАДТ, 25 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День Военно-морского флота прибыл в Кронштадт.
Главный парад проходит в Санкт-Петербурге в честь 325-летия российского флота.
Глава государства на катере обошел парадную линию, поздравив личный состав экипажей.
Всего участвуют 54 корабля, в том числе три фрегата из Индии, Ирана и Пакистана, 48 воздушных судов и более четырех тысяч военнослужащих.
Предусмотрено два парадных строя — на Неве и в Кронштадте. В городе можно будет увидеть малые ракетные корабли, минные тральщики, пограничные и противодиверсионные катера.
В статическом показе на берегу Невы расположатся новейший фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов", корвет "Стойкий", большой десантный корабль "Оленегорский горняк", малый ракетный корабль "Град Свияжск" и неатомная подводная лодка "Кронштадт", а также шесть парусных судов.
Мимо Кронштадта пройдет строй из 16 кораблей, в него войдут в том числе корвет "Гремящий", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и ракетный крейсер "Маршал Устинов". Замкнут строй иностранные участники парада: три военных корабля Индии, Ирана и Пакистана. В статической части будут показаны дизель-электрическая подводная лодка "Дмитров", атомные подлодки "Вепрь" и "Орел" и впервые участвующий в параде новейший стратегический ракетоносец проекта 955А "Князь Владимир".
Корабли ВМФ РФ на первой сводной репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота в Кронштадте. 22 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
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Нева (река)День Военно-Морского ФлотаСанкт-ПетербургКронштадтВладимир Путин
 
 
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