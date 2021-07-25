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День Военно-морского флота в России

День Военно-морского флота в России - РИА Новости, 25.07.2021

День Военно-морского флота в России

День Военно-морского флота (ВМФ) отмечается в России в последнее воскресенье июля на основании указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года "Об... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T02:37

2021-07-25T02:37

2021-07-25T02:37

россия

день военно-морского флота рф

справки

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День Военно-морского флота (ВМФ) отмечается в России в последнее воскресенье июля на основании указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации". В 2021 году он приходится на 25 июля. Военно-морской флот как самостоятельный вид Вооруженных Сил Российской Федерации складывался с конца XVII века до начала XX века. Создание регулярного военного флота в России было обусловлено настоятельной потребностью страны в преодолении территориальной, политической и культурной изоляции, ставшей на рубеже XVII-XVIII веков главным препятствием для экономического и социального развития русского государства. Первой постоянной группировкой отечественного Военно-морского флота стал Азовский флот, который был сформирован из кораблей и судов, построенных зимой 1695-1696 годов. Он предназначался для содействия армии в кампании по овладению турецкой крепостью Азов. 30 октября (20 октября по старому стилю) 1696 года боярская дума по представлению царя Петра I приняла постановление "Морским судам быть ...", что стало первым законом о флоте и официальным признанием его основания. Во время Северной войны 1700-1721 годов был создан Балтийский флот, выдвинувший Россию в число крупных морских держав.Первые боевые корабли для него строились в 1702-1703 годах в устье реки Сясь на Ладожском озере и на реке Свирь. В 1703 году была заложена база русского флота на Балтике – Кроншлот (позднее – Кронштадт). В ходе Северной войны определились основные задачи флота, перечень которых остается практически неизменным до настоящего времени, а именно: борьба против военно-морских сил противника, борьба на морских коммуникациях, оборона своего побережья с морского направления, содействие армии на приморских направлениях, нанесение ударов и обеспечение вторжения на территорию противника с морского направления. Удельный вес этих задач менялся по мере изменения материальных средств и характера вооруженной борьбы на море. Соответственно этому изменялись роль и место отдельных родов сил, входивших в состав флота. До Первой мировой войны (1914-1918) основные задачи решались надводными кораблями, и они были главным родом сил флота. В период Второй мировой войны (1939-1945) эта роль на некоторое время перешла к морской авиации, а в послевоенный период с появлением ракетно-ядерного оружия и кораблей с атомными энергетическими установками в качестве главного рода сил утвердились подводные лодки. До Первой мировой войны флот был однородным. Береговые войска (морская пехота и береговая артиллерия), существовавшие с начала XVIII века, в организационном отношении в состав флота не входили. В 1906 году зародились и стали развиваться как новый род сил ВМФ подводные силы. В 1914 году были сформированы первые части морской авиации, которая в 1916 году также приобрела признаки самостоятельного рода сил. Окончательно ВМФ как разнородное стратегическое объединение сформировался к середине 1930-х годов, когда в состав ВМФ организационно вошли морская авиация, береговая оборона и части противовоздушной обороны (ПВО). В период становления регулярного флота России его организационно-штатная структура и функции были нечеткими. В 1717 году по указу Петра I для повседневного управления флотом была сформирована Адмиралтейств-коллегия. В 1802 году образовано Министерство морских сил, впоследствии переименованное в Морское министерство и просуществовавшее до 1917 года. Органы боевого (оперативного) управления силами ВМФ появились после русско-японской войны (1904-1905) с созданием в 1906 году Морского генерального штаба. Современная система органов управления ВМФ окончательно сложилась накануне Великой Отечественной войны (1941-1945). 15 января 1938 года постановлением Центрального Исполнительного Комитета (ЦИК) и Совета Народных Комиссаров (СНК) был создан Народный комиссариат ВМФ, в составе которого был образован Главный морской штаб. Постоянные группировки сил на морских театрах складывались по мере решения российским государством исторических задач, связанных с приобретением выходов в Мировой океан, включением страны в мировую экономику и политику. На Балтике флот постоянно существовал с 18 мая (7 мая по старому стилю) 1703 года, Каспийская флотилия – с 15 ноября (4 ноября по старому стилю) 1722 года, а флот на Черном море – с 13 мая (2 мая по старому стилю) 1783 года.На Севере и Тихом океане группировки сил флота создавались на временной основе или, не получив значительного развития, периодически упразднялись. Нынешний Тихоокеанский и Северный флоты в качестве постоянных группировок существуют соответственно с 21 апреля 1932 года и 1 июня 1933 года. Наибольшее развитие флот получил к середине 1980-х годов. В это время в него входили четыре флота и Каспийская флотилия, в составе которых было более 100 дивизий и бригад надводных кораблей, подводных лодок, морской авиации и береговой обороны. ВМФ Российской Федерации – преемник военного флота России и ВМФ СССР, состоит из морских стратегических ядерных сил и морских сил общего назначения. Он включает надводные силы, подводные силы, морскую авиацию и береговые войска, в которые входят два рода войск – береговые ракетно-артиллерийские войска и морская пехота. Организационно ВМФ состоит из пяти оперативно-стратегических объединений: Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Военно-морской флот является главной составляющей и основой морского потенциала Российской Федерации, одним из инструментов внешней политики государства и предназначен для обеспечения защиты интересов России и ее союзников в Мировом океане военными методами, поддержания военно-политической стабильности на глобальном и региональном уровнях, отражения агрессии с морских и океанских направлений. ВМФ создает и поддерживает условия для обеспечения безопасности морской деятельности России, обеспечивает военно-морское присутствие РФ, демонстрацию флага и военной силы в Мировом океане, принимает участие в борьбе с пиратством, в осуществляемых мировым сообществом военных, миротворческих и гуманитарных акциях, отвечающих интересам России, осуществляет заходы кораблей и судов в порты иностранных государств. Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России – адмирал Николай Евменов. На протяжении всей своей истории флот играет важную роль в судьбе России. В мировой истории навсегда запечатлены легендарные сражения русского флота при Гангуте (ныне полуостров Ханко в Финляндии), Тендре, Синопе, в Чесме, важнейшие операции в ходе Первой мировой и Великой Отечественной войн.История торжеств в честь флота берет свое начало со времен Петра I.Поводом для первого настоящего военно-морского парада стала одержанная русским флотом 27 июля (7 августа по новому стилю) 1714 года победа в сражении при Гангуте в ходе Северной войны. Она стала первой в российской истории морской победой русского флота. Это событие торжественно отметили в Санкт-Петербурге. Празднование продолжалось несколько дней. В своем указе Петр I повелел ежегодно 27 июля отмечать день Гангутской победы торжественными богослужениями, морскими парадами и фейерверками. Этот день стал своего рода праздником Военно-морского флота. Позже празднование победы ограничивалось только торжественным молебном. В середине XIX века традиция времен Петра I возродилась: 27 июля стали проводиться парады расцвеченных флагами кораблей и звучать орудийные салюты. В 1917 году праздник отменили. С 1920 года, по предложению Штаба морских сил Балтийского моря, в ближайший к 18 мая выходной день в Петрограде (ныне Санкт-Петербург) стали отмечать День Красного флота в честь первой победы, одержанной русским регулярным флотом на Балтике. 18 мая (7 мая по старому стилю) 1703 года в абордажном бою были захвачены шведские бот "Гедан" и шнява (небольшое двухмачтовое судно с прямыми парусами) "Астрильд". Впоследствии дату этого боя приняли как день возникновения Балтийского флота. Праздник День военно-морского флота в СССР впервые отмечался 24 июля 1939 года на основании постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 22 июня 1939 года, которым он был установлен. В 1980 году указом Президиума Верховного Совета СССР дата празднования была перенесена на последнее воскресенье июля. С первых лет, после официального введения, День Военно-Морского Флота является смотром достижений отечественного военного кораблестроения, успехов личного состава ВМФ в боевой подготовке. В этот день организуются торжественные построения личного состава, парады кораблей, театрализованные представления, водноспортивные праздники и другие мероприятия. Парады военных кораблей в этот день проходили ежегодно, начиная с 1939 года, и не проводились лишь во время Великой Отечественной войны. В новейшей истории, согласно указу президента РФ от 31 мая 2006 года, День Военно-Морского Флота установлен как памятный день в Вооруженных Силах Российской Федерации. Дата празднования осталась прежней. До 2017 года он отмечался только в главных базах флота – Астрахани, Санкт-Петербурге, Североморске, Севастополе и Владивостоке и не носил статуса общероссийского мероприятия. В 2017 году по поручению президента впервые в новейшей истории в Санкт-Петербурге был проведен Главный военно-морской парад. По масштабу проведения, количеству задействованных кораблей и самолетов это событие можно было сравнить с парадом Победы 9 мая на Красной площади в Москве.Мероприятие было призвано возродить славные морские традиции страны, показать силу и мощь российского военно-морского флота, его готовность выполнять широкий спектр задач в любых районах Мирового океана. Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге в День ВМФ с тех пор проводится ежегодно. В 2020 году к нему добавили воздушную часть. В 2021 году Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге станет самым масштабным по сравнению с предыдущими. Он проходит в год 325-летия флота России.В параде примут участие силы всех флотов и флотилий. Дополнительно будут задействованы самолеты транспортной и специальной авиации, парусные суда, а также катера пограничной службы ФСБ. Всего планируется проход 54 кораблей, включая фрегаты из Индии, Ирана и Пакистана, к мероприятию привлекаются свыше четырех тысяч военнослужащих. В последние годы в честь российского флота парады кораблей принимают также Астрахань, Балтийск, Владивосток, Полярный, Севастополь, Североморск и пункт базирования Военно-Морского Флота в порту Тартус (Сирийская Арабская Республика). В 2020 году парады, кроме Санкт-Петербурга, проходили в базах ВМФ России – Балтийске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Каспийске, Североморске и Севастополе. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, день военно-морского флота рф, справки