https://ria.ru/20210725/pozhar-1742816985.html
При пожаре в центре Петербурга пострадал человек
При пожаре в центре Петербурга пострадал человек - РИА Новости, 25.07.2021
При пожаре в центре Петербурга пострадал человек
Один человек пострадал при пожаре в жилом доме на Лиговском проспекте в центре Петербурга, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T17:34
2021-07-25T17:34
2021-07-25T17:41
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Один человек пострадал при пожаре в жилом доме на Лиговском проспекте в центре Петербурга, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Крупный пожар возник днем в воскресенье в жилом доме в центре Петербурга, у здания загорелась кровля. Пожар, охвативший 1500 квадратных метров, локализован."Лиговский проспект, 115, один человек пострадал, эвакуированы 15, спасен один человек", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210724/pozhar-1742703936.html
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Тушение пожара на Лиговском проспекте в Петербурге. Кадры МЧС
В центре Петербурга горит жилой дом, площадь пожара на кровле здания - 300 квадратных метров, есть угроза распространения огня. Видео МЧС.
2021-07-25T17:34
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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санкт-петербург, происшествия
17:34 25.07.2021 (обновлено: 17:41 25.07.2021)
При пожаре в центре Петербурга пострадал человек
При пожаре на Лиговском проспекте в центре Петербурга пострадал человек