https://ria.ru/20210725/pozhar-1742816985.html

При пожаре в центре Петербурга пострадал человек

При пожаре в центре Петербурга пострадал человек - РИА Новости, 25.07.2021

При пожаре в центре Петербурга пострадал человек

Один человек пострадал при пожаре в жилом доме на Лиговском проспекте в центре Петербурга, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T17:34

2021-07-25T17:34

2021-07-25T17:41

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Один человек пострадал при пожаре в жилом доме на Лиговском проспекте в центре Петербурга, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Крупный пожар возник днем в воскресенье в жилом доме в центре Петербурга, у здания загорелась кровля. Пожар, охвативший 1500 квадратных метров, локализован."Лиговский проспект, 115, один человек пострадал, эвакуированы 15, спасен один человек", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210724/pozhar-1742703936.html

санкт-петербург

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2021

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Тушение пожара на Лиговском проспекте в Петербурге. Кадры МЧС В центре Петербурга горит жилой дом, площадь пожара на кровле здания - 300 квадратных метров, есть угроза распространения огня. Видео МЧС. 2021-07-25T17:34 true PT0M34S

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санкт-петербург, происшествия