https://ria.ru/20210725/pozhar-1742816102.html
В центре Петербурга локализовали пожар в жилом доме
В центре Петербурга локализовали пожар в жилом доме - РИА Новости, 25.07.2021
В центре Петербурга локализовали пожар в жилом доме
Пожар в доме в центре Санкт-Петербурга локализован на площади 1500 квадратных метров, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T17:25
2021-07-25T17:25
2021-07-25T17:34
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/19/1742816625_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_507f04937a72b40fada40a1a3404a259.jpg
МОСКВА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. Пожар в доме в центре Санкт-Петербурга локализован на площади 1500 квадратных метров, сообщает МЧС РФ.Крупный пожар возник днем в воскресенье в жилом доме в Петербурге: по данным спасателей, загорелась кровля на площади 300 квадратных метров, сообщение о пожаре в доме 115 на Лиговском проспекте поступило в 15.28. Позднее площадь возгорания выросла до 1,5 тысячи квадратных метров. Из здания были эвакуированы 15 человек."В 17.10 локализация на площади 1500 квадратных метров. К ликвидации пожара привлечены 117 человек и 34 единицы техники", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210724/pozhar-1742703936.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/19/1742816625_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_d925360f8016d475dbd6c792e6ec858f.jpg
Тушение пожара на Лиговском проспекте в Петербурге. Кадры МЧС
В центре Петербурга горит жилой дом, площадь пожара на кровле здания - 300 квадратных метров, есть угроза распространения огня. Видео МЧС.
2021-07-25T17:25
true
PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия
17:25 25.07.2021 (обновлено: 17:34 25.07.2021)
В центре Петербурга локализовали пожар в жилом доме
Пожар в жилом доме на Лиговском проспекте в Петербурге локализовали