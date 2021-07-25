https://ria.ru/20210725/pozhar-1742816102.html

В центре Петербурга локализовали пожар в жилом доме

В центре Петербурга локализовали пожар в жилом доме - РИА Новости, 25.07.2021

В центре Петербурга локализовали пожар в жилом доме

Пожар в доме в центре Санкт-Петербурга локализован на площади 1500 квадратных метров, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T17:25

2021-07-25T17:25

2021-07-25T17:34

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. Пожар в доме в центре Санкт-Петербурга локализован на площади 1500 квадратных метров, сообщает МЧС РФ.Крупный пожар возник днем в воскресенье в жилом доме в Петербурге: по данным спасателей, загорелась кровля на площади 300 квадратных метров, сообщение о пожаре в доме 115 на Лиговском проспекте поступило в 15.28. Позднее площадь возгорания выросла до 1,5 тысячи квадратных метров. Из здания были эвакуированы 15 человек."В 17.10 локализация на площади 1500 квадратных метров. К ликвидации пожара привлечены 117 человек и 34 единицы техники", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210724/pozhar-1742703936.html

санкт-петербург

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Тушение пожара на Лиговском проспекте в Петербурге. Кадры МЧС В центре Петербурга горит жилой дом, площадь пожара на кровле здания - 300 квадратных метров, есть угроза распространения огня. Видео МЧС. 2021-07-25T17:25 true PT0M34S

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия