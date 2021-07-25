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В центре Петербурга загорелась кровля дома
В центре Петербурга загорелась кровля дома - РИА Новости, 25.07.2021
В центре Петербурга загорелась кровля дома
Крупный пожар возник днем в воскресенье в жилом доме в центре Петербурга: горит кровля на площади 300 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Петербургу. РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T16:38
2021-07-25T17:42
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. Крупный пожар возник днем в воскресенье в жилом доме в центре Петербурга: горит кровля на площади 300 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Петербургу.По данным спасателей, сообщение о пожаре в доме 115 на Лиговском проспекте в Центральном районе города поступило в 15.28."В жилом здании происходит горение кровли на площади 300 квадратных метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что есть угроза распространения огня.Огонь тушат 12 единиц техники и 51 человек.
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Кадры пожара в жилом доме в центре Санкт-Петербурга
В 15:28 поступило сообщение о пожаре по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 115. Происходило горение кровли в жилом здании по предварительной информаци на площади 300 кв.м. Информация о пострадавших не поступала. К ликвидации пожара привлечено 68 человек, 19 единиц техники.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия
16:38 25.07.2021 (обновлено: 17:42 25.07.2021)
 
В центре Петербурга загорелась кровля дома

В центре Петербурга на площади 300 квадратных метров загорелась кровля жилого дома

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. Крупный пожар возник днем в воскресенье в жилом доме в центре Петербурга: горит кровля на площади 300 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Петербургу.
По данным спасателей, сообщение о пожаре в доме 115 на Лиговском проспекте в Центральном районе города поступило в 15.28.
"В жилом здании происходит горение кровли на площади 300 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что есть угроза распространения огня.
Огонь тушат 12 единиц техники и 51 человек.
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Санкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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