https://ria.ru/20210725/pozhar-1742812633.html

В центре Петербурга загорелась кровля дома

В центре Петербурга загорелась кровля дома - РИА Новости, 25.07.2021

В центре Петербурга загорелась кровля дома

Крупный пожар возник днем в воскресенье в жилом доме в центре Петербурга: горит кровля на площади 300 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Петербургу. РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T16:38

2021-07-25T16:38

2021-07-25T17:42

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. Крупный пожар возник днем в воскресенье в жилом доме в центре Петербурга: горит кровля на площади 300 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Петербургу.По данным спасателей, сообщение о пожаре в доме 115 на Лиговском проспекте в Центральном районе города поступило в 15.28."В жилом здании происходит горение кровли на площади 300 квадратных метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что есть угроза распространения огня.Огонь тушат 12 единиц техники и 51 человек.

https://ria.ru/20210703/pozhar-1739705059.html

санкт-петербург

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2021

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Кадры пожара в жилом доме в центре Санкт-Петербурга В 15:28 поступило сообщение о пожаре по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 115. Происходило горение кровли в жилом здании по предварительной информаци на площади 300 кв.м. Информация о пострадавших не поступала. К ликвидации пожара привлечено 68 человек, 19 единиц техники. 2021-07-25T16:38 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия