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Минсельхоз рассказал об ожидаемом урожае подсолнечника в 2021 году
Минсельхоз рассказал об ожидаемом урожае подсолнечника в 2021 году - РИА Новости, 25.07.2021
Минсельхоз рассказал об ожидаемом урожае подсолнечника в 2021 году
Урожая подсолнечника в России в 2021 году совместно с мерами по ограничению его экспорта будет достаточно для обеспечения внутреннего рынка и сохранения... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T20:33
2021-07-25T20:33
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
липецкая область
экономика
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Урожая подсолнечника в России в 2021 году совместно с мерами по ограничению его экспорта будет достаточно для обеспечения внутреннего рынка и сохранения стабильного уровня цен на подсолнечное масло, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.По данным Росстата, производство в России нерафинированного подсолнечного масла и его фракций в первом полугодии 2021 года уменьшилось на 17,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составило 2,7 миллиона тонн. Производство продукции в июне сократилось на 35,7% в годовом выражении, а по сравнению с маем текущего года - на 22,9%."В новом сезоне (сельскохозяйственный год для масличных культур длится с сентября по август - ред.) ожидается увеличение урожая подсолнечника, что в совокупности с действующими мерами таможенно-тарифного регулирования позволит полностью обеспечить внутренний рынок и сохранить цены на стабильном уровне", - говорится в сообщении.Министерство напоминает, что самообеспеченность растительным маслом в 2020 году составила 195,9%. При этом, продолжает ведомство, за последний месяц цена на подсолнечное масло не менялась и составила 94,2 рубля за литр. "Возмещение части затрат на производство и реализацию бутилированного масла позволит предприятиям выполнять соглашения о стабилизации цен при необходимом уровне рентабельности производства", - отмечает Минсельхоз.В целом, указывается в сообщении, в последние годы масложировая отрасль в России демонстрирует устойчивую положительную динамику развития, что обусловлено в том числе ростом инвестиций, увеличением перерабатывающих мощностей, а также наращиваем экспортного потенциала."Необходимо отметить, что отрасль сохраняет инвестиционную привлекательность, продолжается реализация проектов по строительству перерабатывающих заводов, в частности, в Курской и Липецкой областях. Таким образом, Минсельхоз не ожидает снижения инвестиционной активности в секторе и объемов производства в дальнейшем", - заключает министерство.
https://ria.ru/20210714/tseny-1741289486.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210407/maslo-1727179288.html
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), липецкая область, экономика
20:33 25.07.2021
 
Минсельхоз рассказал об ожидаемом урожае подсолнечника в 2021 году

Минсельхоз: урожая подсолнечника в 2021 году хватит для сохранения цен на масло

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЦветение подсолнечника на полях в Краснодарском крае
Цветение подсолнечника на полях в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Урожая подсолнечника в России в 2021 году совместно с мерами по ограничению его экспорта будет достаточно для обеспечения внутреннего рынка и сохранения стабильного уровня цен на подсолнечное масло, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
По данным Росстата, производство в России нерафинированного подсолнечного масла и его фракций в первом полугодии 2021 года уменьшилось на 17,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составило 2,7 миллиона тонн. Производство продукции в июне сократилось на 35,7% в годовом выражении, а по сравнению с маем текущего года - на 22,9%.
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"В новом сезоне (сельскохозяйственный год для масличных культур длится с сентября по август - ред.) ожидается увеличение урожая подсолнечника, что в совокупности с действующими мерами таможенно-тарифного регулирования позволит полностью обеспечить внутренний рынок и сохранить цены на стабильном уровне", - говорится в сообщении.
Министерство напоминает, что самообеспеченность растительным маслом в 2020 году составила 195,9%. При этом, продолжает ведомство, за последний месяц цена на подсолнечное масло не менялась и составила 94,2 рубля за литр. "Возмещение части затрат на производство и реализацию бутилированного масла позволит предприятиям выполнять соглашения о стабилизации цен при необходимом уровне рентабельности производства", - отмечает Минсельхоз.
В целом, указывается в сообщении, в последние годы масложировая отрасль в России демонстрирует устойчивую положительную динамику развития, что обусловлено в том числе ростом инвестиций, увеличением перерабатывающих мощностей, а также наращиваем экспортного потенциала.
"При этом нужно отметить, что в первой половине сезона 2020-2021 на мировом рынке отмечался существенный рост цен на подсолнечник, что привело к увеличению экспорта этой культуры из России. С учетом снижения урожая в 2020 году из-за неблагоприятных погодных условий это привело к сокращению объемов производства готовой продукции в первом полугодии 2021 года", - добавляет Минсельхоз.
"Необходимо отметить, что отрасль сохраняет инвестиционную привлекательность, продолжается реализация проектов по строительству перерабатывающих заводов, в частности, в Курской и Липецкой областях. Таким образом, Минсельхоз не ожидает снижения инвестиционной активности в секторе и объемов производства в дальнейшем", - заключает министерство.
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РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Липецкая областьЭкономика
 
 
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