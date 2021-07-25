https://ria.ru/20210725/podsolnechnik-1742829016.html

Минсельхоз рассказал об ожидаемом урожае подсолнечника в 2021 году

Минсельхоз рассказал об ожидаемом урожае подсолнечника в 2021 году - РИА Новости, 25.07.2021

Минсельхоз рассказал об ожидаемом урожае подсолнечника в 2021 году

Урожая подсолнечника в России в 2021 году совместно с мерами по ограничению его экспорта будет достаточно для обеспечения внутреннего рынка и сохранения... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T20:33

2021-07-25T20:33

2021-07-25T20:33

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

липецкая область

экономика

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Урожая подсолнечника в России в 2021 году совместно с мерами по ограничению его экспорта будет достаточно для обеспечения внутреннего рынка и сохранения стабильного уровня цен на подсолнечное масло, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.По данным Росстата, производство в России нерафинированного подсолнечного масла и его фракций в первом полугодии 2021 года уменьшилось на 17,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составило 2,7 миллиона тонн. Производство продукции в июне сократилось на 35,7% в годовом выражении, а по сравнению с маем текущего года - на 22,9%."В новом сезоне (сельскохозяйственный год для масличных культур длится с сентября по август - ред.) ожидается увеличение урожая подсолнечника, что в совокупности с действующими мерами таможенно-тарифного регулирования позволит полностью обеспечить внутренний рынок и сохранить цены на стабильном уровне", - говорится в сообщении.Министерство напоминает, что самообеспеченность растительным маслом в 2020 году составила 195,9%. При этом, продолжает ведомство, за последний месяц цена на подсолнечное масло не менялась и составила 94,2 рубля за литр. "Возмещение части затрат на производство и реализацию бутилированного масла позволит предприятиям выполнять соглашения о стабилизации цен при необходимом уровне рентабельности производства", - отмечает Минсельхоз.В целом, указывается в сообщении, в последние годы масложировая отрасль в России демонстрирует устойчивую положительную динамику развития, что обусловлено в том числе ростом инвестиций, увеличением перерабатывающих мощностей, а также наращиваем экспортного потенциала."Необходимо отметить, что отрасль сохраняет инвестиционную привлекательность, продолжается реализация проектов по строительству перерабатывающих заводов, в частности, в Курской и Липецкой областях. Таким образом, Минсельхоз не ожидает снижения инвестиционной активности в секторе и объемов производства в дальнейшем", - заключает министерство.

https://ria.ru/20210714/tseny-1741289486.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210407/maslo-1727179288.html

россия

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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), липецкая область, экономика