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Архимандрит объяснил, почему в церкви не отказываются от подарков

Архимандрит объяснил, почему в церкви не отказываются от подарков - РИА Новости, 25.07.2021

Архимандрит объяснил, почему в церкви не отказываются от подарков

Подарки не запрещены в православии, а тот, кто от них отказывается, показывает свою гордость, заявил в интервью РИА Новости архимандрит Мефодий (Петров),... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T12:01

2021-07-25T12:01

2021-07-25T12:01

религия и мировоззрение

религия

валаамский монастырь

валаам

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Подарки не запрещены в православии, а тот, кто от них отказывается, показывает свою гордость, заявил в интервью РИА Новости архимандрит Мефодий (Петров), почивший недавно от коронавируса насельник Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря.Архимандрит Мефодий (Петров) умер на 61-м году жизни от коронавируса. В воскресенье в Валаамском монастыре пройдет его отпевание и погребение. Отец Мефодий был ближайшим помощником и соратником игумена монастыря, возглавлял Православный культурно-просветительский центр "Свет Валаама", встречал многочисленных гостей и друзей обители. Незадолго до кончины он дал интервью РИА Новости."В православии подарки не запрещены. Святые отцы запрещают нам не принимать подарки, потому что в этом признак гордости человека. Если тебе подарок не нужен, ты должен отдать его тому, кто в нем нуждается. В этом нет лицемерия и лукавства, это повелено Богом", - сказал архимандрит Мефодий.По его словам, дарить подарки – это также традиция русской государственности."Императоры приезжали в монастыри с подарками. Знаете почему? Премудрый Соломон писал: когда получаешь подарок от человека, он располагает твою душу к себе. Я тоже люблю подарки, но больше всего люблю их дарить. Блажен тот, который дает, и менее блажен, кто принимает", - пояснил монах.Сам он подчеркнул, что считает большим подарком от Бога, что "живет в России и встречает ее выдающихся людей".Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный (то есть находящийся в непосредственном ведении патриарха Московского и всея Руси) мужской монастырь находится на территории Валаамского архипелага Ладожского озера. Сейчас в обители проживает около 200 насельников. В монастырский комплекс входят центральная усадьба и 17 скитов. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20200713/1574298813.html

https://ria.ru/20210722/monakh-1742430484.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, валаамский монастырь, валаам