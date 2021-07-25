Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210725/parad-1742785208.html
Морская авиация прошла над Невой на параде ВМФ в Петербурге
Морская авиация прошла над Невой на параде ВМФ в Петербурге - РИА Новости, 25.07.2021
Морская авиация прошла над Невой на параде ВМФ в Петербурге
Истребители корабельного базирования и фронтовые бомбардировщики прошли над Невой в составе групп морской авиации на пятом главном Военно-морском параде в... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T12:28
2021-07-25T12:28
россия
су-30см
нева (река)
день военно-морского флота
северный флот вмф россии
каспийская флотилия
черноморский флот вмф россии
балтийский флот вмф россии
тихоокеанский флот вмф россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/19/1742769301_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_79d58aa49813f490d73e10f9981880d7.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. Истребители корабельного базирования и фронтовые бомбардировщики прошли над Невой в составе групп морской авиации на пятом главном Военно-морском параде в Петербурге.Морскую авиацию представили многофункциональные самолеты Су-30СМ поколения 4++, а также Су-33 и Су-27. Также в параде участвовали многофункциональные истребители корабельного базирования МиГ-29К, фронтовые бомбардировщики с изменяемой стреловидностью крыла Су-24М, перехватчики МиГ-31.В состав парадных групп морской авиации вошли и самолеты специального назначения Ту-154М и Ту-134А-4, стратегические турбовинтовые противолодочные самолеты Ту-142, модернизированные противолодочные самолёты Ил-38Н ("Новелла").В параде участвовала группа вертолетов, предназначенных для поиска и поражения морских и наземных целей, тактическая группа многоцелевых транспортно-боевых вертолетов. Морскую авиацию представляли новейшие ударные вертолеты корабельного базирования Ка-52К, транспортно-боевые вертолёты морской штурмовой авиации Ка-29ТБ и военно-транспортные самолеты Ан-72.В параде, посвящённом 325-летию создания российского регулярного флота, принимают участие военные моряки Балтийского, Черноморского, Северного, Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии, а также военно-морской базы РФ в Сирийской Арабской Республике. Это более 15 тысяч человек личного состава, а также более 200 кораблей и подводных лодок различных классов, свыше 80 воздушных судов, около 120 единиц боевой техники.
https://ria.ru/20210725/parad-1742776272.html
https://ria.ru/20210725/putin-1742776568.html
россия
нева (река)
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/19/1742769301_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_43cb6d9d0532b919edbccef7fbd2f3d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, су-30см, нева (река), день военно-морского флота, северный флот вмф россии, каспийская флотилия, черноморский флот вмф россии, балтийский флот вмф россии, тихоокеанский флот вмф россии, ан-72, миг-31, санкт-петербург, безопасность
12:28 25.07.2021
 
Морская авиация прошла над Невой на параде ВМФ в Петербурге

Истребители и бомбардировщики прошли в составе групп морской авиации на параде ВМФ в Петербурге

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛюди на набережной наблюдают за подготовкой кораблей ВМФ РФ к параду в Кронштадте
Люди на набережной наблюдают за подготовкой кораблей ВМФ РФ к параду в Кронштадте - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. Истребители корабельного базирования и фронтовые бомбардировщики прошли над Невой в составе групп морской авиации на пятом главном Военно-морском параде в Петербурге.
Морскую авиацию представили многофункциональные самолеты Су-30СМ поколения 4++, а также Су-33 и Су-27. Также в параде участвовали многофункциональные истребители корабельного базирования МиГ-29К, фронтовые бомбардировщики с изменяемой стреловидностью крыла Су-24М, перехватчики МиГ-31.
Люди на набережной наблюдают за подготовкой кораблей ВМФ РФ к параду в Кронштадте - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
11:18
В Петербурге начался военно-морской парад
В состав парадных групп морской авиации вошли и самолеты специального назначения Ту-154М и Ту-134А-4, стратегические турбовинтовые противолодочные самолеты Ту-142, модернизированные противолодочные самолёты Ил-38Н ("Новелла").
В параде участвовала группа вертолетов, предназначенных для поиска и поражения морских и наземных целей, тактическая группа многоцелевых транспортно-боевых вертолетов. Морскую авиацию представляли новейшие ударные вертолеты корабельного базирования Ка-52К, транспортно-боевые вертолёты морской штурмовой авиации Ка-29ТБ и военно-транспортные самолеты Ан-72.
В параде, посвящённом 325-летию создания российского регулярного флота, принимают участие военные моряки Балтийского, Черноморского, Северного, Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии, а также военно-морской базы РФ в Сирийской Арабской Республике. Это более 15 тысяч человек личного состава, а также более 200 кораблей и подводных лодок различных классов, свыше 80 воздушных судов, около 120 единиц боевой техники.
Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин во время осмотра кораблей в Финском заливе перед началом Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ. - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
11:20
Путин поздравил моряков с Днем ВМФ России
 
РоссияСу-30СМНева (река)День Военно-Морского ФлотаСеверный флот ВМФ РоссииКаспийская флотилияЧерноморский флот ВМФ РоссииБалтийский флот ВМФ РоссииТихоокеанский флот ВМФ РоссииАн-72МиГ-31Санкт-ПетербургБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:28В Хабаровске рейсовый автобус врезался в опору освещения
15:24В Приамурье возбудили уголовное дело после смерти главы Минцифры региона
15:24В Харькове продавец отказалась обслуживать клиентку, говорившую на мове
15:22В ДТП на Кутузовском проспекте пострадали три человека
15:21Роухани обвинил парламент Ирана в торможении вопроса снятия санкций
15:19Выявлена способность COVID-19 необратимо снижать уровень интеллекта
15:10Похитители в Нигерии освободили 28 учеников школы-интерната, сообщили СМИ
15:06Рапиристка Дериглазова принесла сборной России третье серебро на Олимпиаде
15:01Японская компания начала испытывать препарат от COVID-19 на людях
14:58В Кронштадте открыли историческую площадку "От парохода до атомохода"
14:53Тест системы сближения на модуле "Наука" прошел успешно
14:51Во Франции задержали более 70 человек на протестах против мер по COVID-19
14:48Пляжи Сочи снова открылись для купания
14:46В Краснодарском крае рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом
14:36В Карабахе прошел митинг памяти адмирала Исакова
14:25В Балтийске прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ
14:15Финансовая грамотность россиян выросла на фоне пандемии
14:13СК проработает вопрос о возможности дистанционного сбора доказательств
14:10Рапиристка Коробейникова принесла сборной России пятую медаль на Олимпиаде
14:09Участок Сокольнической линии столичного метро откроют досрочно
Лента новостейМолния