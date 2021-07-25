https://ria.ru/20210725/parad-1742785208.html

Морская авиация прошла над Невой на параде ВМФ в Петербурге

Морская авиация прошла над Невой на параде ВМФ в Петербурге - РИА Новости, 25.07.2021

Морская авиация прошла над Невой на параде ВМФ в Петербурге

Истребители корабельного базирования и фронтовые бомбардировщики прошли над Невой в составе групп морской авиации на пятом главном Военно-морском параде в... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T12:28

2021-07-25T12:28

2021-07-25T12:28

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су-30см

нева (река)

день военно-морского флота

северный флот вмф россии

каспийская флотилия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. Истребители корабельного базирования и фронтовые бомбардировщики прошли над Невой в составе групп морской авиации на пятом главном Военно-морском параде в Петербурге.Морскую авиацию представили многофункциональные самолеты Су-30СМ поколения 4++, а также Су-33 и Су-27. Также в параде участвовали многофункциональные истребители корабельного базирования МиГ-29К, фронтовые бомбардировщики с изменяемой стреловидностью крыла Су-24М, перехватчики МиГ-31.В состав парадных групп морской авиации вошли и самолеты специального назначения Ту-154М и Ту-134А-4, стратегические турбовинтовые противолодочные самолеты Ту-142, модернизированные противолодочные самолёты Ил-38Н ("Новелла").В параде участвовала группа вертолетов, предназначенных для поиска и поражения морских и наземных целей, тактическая группа многоцелевых транспортно-боевых вертолетов. Морскую авиацию представляли новейшие ударные вертолеты корабельного базирования Ка-52К, транспортно-боевые вертолёты морской штурмовой авиации Ка-29ТБ и военно-транспортные самолеты Ан-72.В параде, посвящённом 325-летию создания российского регулярного флота, принимают участие военные моряки Балтийского, Черноморского, Северного, Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии, а также военно-морской базы РФ в Сирийской Арабской Республике. Это более 15 тысяч человек личного состава, а также более 200 кораблей и подводных лодок различных классов, свыше 80 воздушных судов, около 120 единиц боевой техники.

https://ria.ru/20210725/parad-1742776272.html

https://ria.ru/20210725/putin-1742776568.html

россия

нева (река)

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