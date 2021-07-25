https://ria.ru/20210725/parad-1742776272.html
В Петербурге начался военно-морской парад
В Петербурге начался военно-морской парад - РИА Новости, 25.07.2021
В Петербурге начался военно-морской парад
Главный Военно-морской парад начался в акваториях Невы в Санкт-Петербурге и Кронштадтского рейда. РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T11:18
2021-07-25T11:18
2021-07-25T11:18
россия
кронштадт
нева (река)
день военно-морского флота
алексей баринов
каспийская флотилия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сирия
безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. Главный Военно-морской парад начался в акваториях Невы в Санкт-Петербурге и Кронштадтского рейда.В параде, посвященном 325-летию создания российского регулярного флота, принимают участие военные моряки Балтийского, Черноморского, Северного, Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии, а также военно-морской базы РФ в Сирии. Это более 15 тысяч человек личного состава, а также более 200 кораблей и подводных лодок различных классов, свыше 80 воздушных судов, около 120 единиц боевой техники.В начале парада в режиме видеоконференцсвязи прозвучали доклады командующих флотами о готовности сил и войск ВМФ к его проведению. По традиции на башне Адмиралтейства был торжественно поднят символ главного военно-морского парада – кормовой Георгиевский флаг прославленного линейного корабля "Азов".На рейде Невы пройдут, в частности, новейший фрегат "Адмирал Касатонов", корвет "Стойкий", малый ракетный корабль "Град Свияжск" дизель-электрическая подводная лодка "Кронштадт" (типа "Лада"), большой десантный корабль "Оленегорский горняк". Возглавит строй статической парадной линии 54-пушечный линейный парусный корабль "Полтава".В торжествах на невском рейде также примут участие малые ракетные корабли "Зеленый Дол", "Одинцово", оснащенные высокоточным оружием, корабль противоминной обороны "Александр Обухов", минно-тральный корабль "Павел Хенов", ракетный катер "Димитровград".В парадном строю по Неве пройдут противодиверсионные катера и десантные катера на воздушной каверне типа "Серна". На борту одного из них ("Алексей Баринов") установлен "дедушка Русского флота" ботик Петра Первого.По фарватеру Невы впервые торжественно пройдет группа патрульных катеров проекта "Мангуст" Пограничного управления ФСБ России.
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нева (река)
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россия, кронштадт, нева (река), день военно-морского флота, алексей баринов, каспийская флотилия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сирия, безопасность
В Петербурге начался военно-морской парад
В Петербурге начался Главный Военно-морской парад
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости.
Главный Военно-морской парад начался в акваториях Невы
в Санкт-Петербурге
и Кронштадтского рейда.
В параде, посвященном 325-летию создания российского регулярного флота, принимают участие военные моряки Балтийского, Черноморского, Северного, Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии
, а также военно-морской базы РФ в Сирии. Это более 15 тысяч человек личного состава, а также более 200 кораблей и подводных лодок различных классов, свыше 80 воздушных судов, около 120 единиц боевой техники.
В начале парада в режиме видеоконференцсвязи прозвучали доклады командующих флотами о готовности сил и войск ВМФ к его проведению. По традиции на башне Адмиралтейства был торжественно поднят символ главного военно-морского парада – кормовой Георгиевский флаг прославленного линейного корабля "Азов".
На рейде Невы пройдут, в частности, новейший фрегат "Адмирал Касатонов", корвет "Стойкий", малый ракетный корабль "Град Свияжск" дизель-электрическая подводная лодка "Кронштадт" (типа "Лада"), большой десантный корабль "Оленегорский горняк". Возглавит строй статической парадной линии 54-пушечный линейный парусный корабль "Полтава".
В торжествах на невском рейде также примут участие малые ракетные корабли "Зеленый Дол", "Одинцово", оснащенные высокоточным оружием, корабль противоминной обороны "Александр Обухов", минно-тральный корабль "Павел Хенов", ракетный катер "Димитровград".
В парадном строю по Неве пройдут противодиверсионные катера и десантные катера на воздушной каверне типа "Серна". На борту одного из них ("Алексей Баринов") установлен "дедушка Русского флота" ботик Петра Первого.
По фарватеру Невы впервые торжественно пройдет группа патрульных катеров проекта "Мангуст" Пограничного управления ФСБ
России.