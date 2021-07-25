https://ria.ru/20210725/parad-1742739575.html

В Петербурге пройдет главный военно-морской парад

В Петербурге пройдет главный военно-морской парад - РИА Новости, 25.07.2021

В Петербурге пройдет главный военно-морской парад

Президент России Владимир Путин примет участие в главном военно-морском параде, который пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье в честь 325-летия создания... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T00:04

2021-07-25T00:04

2021-07-25T08:14

россия

владимир путин

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742377548_0:544:2674:2048_1920x0_80_0_0_534b2e419da4dc483c69574afbe6a902.jpg

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет участие в главном военно-морском параде, который пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье в честь 325-летия создания Российского флота.Согласно указу главы государства, в этот день в 22:00 по московскому времени также будет произведен артиллерийский салют.В параде примут участие 54 корабля, в том числе три фрегата из Индии, Ирана и Пакистана, 48 воздушных судов и более 4 тысяч военнослужащих.Предусмотрено два парадных строя – на Неве и в Кронштадте. В городе можно будет увидеть малые ракетные корабли, минные тральщики, пограничные и противодиверсионные катера. В статическом показе на берегу Невы расположатся новейший фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов", корвет "Стойкий", большой десантный корабль "Оленегорский горняк", малый ракетный корабль "Град Свияжск" и неатомная подводная лодка "Кронштадт", а также шесть парусных судов.Мимо Кронштадта пройдет строй из 16 кораблей, в него войдут в том числе корвет "Гремящий", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и ракетный крейсер "Маршал Устинов". Замкнут строй иностранные участники парада: три военных корабля Индии, Ирана и Пакистана. В статической части буду показаны дизель-электрическая подводная лодка "Дмитров", атомные подлодки "Вепрь" и "Орел" (ракетный крейсер проекта 949А, аналог "Курска") и впервые участвующий в параде новейший стратегический ракетоносец проекта 955А "Князь Владимир".В воздушной части парада пролетят военно-транспортные самолеты, амфибии Бе-12, противолодочные Ил-38Н и Ту-142М3, истребители Су-27, Су-30, Су-33 и МиГ-29, а также фронтовые бомбардировщики Су-24М, перехватчики МиГ-31. В конце строя пролетят штурмовики Су-25 и раскрасят небо в цвета российского триколора.Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что после участия в параде президент поедет на "Адмиралтейские верфи", чтобы наблюдать за церемонией спуска на воду супертраулера "Механик Сизов".Военно-морские парады также пройдут в этот день на Северном, Тихоокеанском, Черноморском и Балтийском флотах России, а также на Каспийской флотилии и на базе материально-технического оснащение ВМФ России в сирийском Тартусе.Пандемия внесла свои коррективы и в празднование Дня ВМФ. Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что парад пройдет в формате без зрителей, а доступ на него будет ограничен, чтобы снизить риск заражения людей во время мероприятия.

https://ria.ru/20210724/mishustin-1742710468.html

https://ria.ru/20210724/parad-1742343928.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, безопасность