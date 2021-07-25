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В Петербурге пройдет главный военно-морской парад
В Петербурге пройдет главный военно-морской парад - РИА Новости, 25.07.2021
В Петербурге пройдет главный военно-морской парад
Президент России Владимир Путин примет участие в главном военно-морском параде, который пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье в честь 325-летия создания... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T00:04
2021-07-25T08:14
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет участие в главном военно-морском параде, который пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье в честь 325-летия создания Российского флота.Согласно указу главы государства, в этот день в 22:00 по московскому времени также будет произведен артиллерийский салют.В параде примут участие 54 корабля, в том числе три фрегата из Индии, Ирана и Пакистана, 48 воздушных судов и более 4 тысяч военнослужащих.Предусмотрено два парадных строя – на Неве и в Кронштадте. В городе можно будет увидеть малые ракетные корабли, минные тральщики, пограничные и противодиверсионные катера. В статическом показе на берегу Невы расположатся новейший фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов", корвет "Стойкий", большой десантный корабль "Оленегорский горняк", малый ракетный корабль "Град Свияжск" и неатомная подводная лодка "Кронштадт", а также шесть парусных судов.Мимо Кронштадта пройдет строй из 16 кораблей, в него войдут в том числе корвет "Гремящий", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и ракетный крейсер "Маршал Устинов". Замкнут строй иностранные участники парада: три военных корабля Индии, Ирана и Пакистана. В статической части буду показаны дизель-электрическая подводная лодка "Дмитров", атомные подлодки "Вепрь" и "Орел" (ракетный крейсер проекта 949А, аналог "Курска") и впервые участвующий в параде новейший стратегический ракетоносец проекта 955А "Князь Владимир".В воздушной части парада пролетят военно-транспортные самолеты, амфибии Бе-12, противолодочные Ил-38Н и Ту-142М3, истребители Су-27, Су-30, Су-33 и МиГ-29, а также фронтовые бомбардировщики Су-24М, перехватчики МиГ-31. В конце строя пролетят штурмовики Су-25 и раскрасят небо в цвета российского триколора.Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что после участия в параде президент поедет на "Адмиралтейские верфи", чтобы наблюдать за церемонией спуска на воду супертраулера "Механик Сизов".Военно-морские парады также пройдут в этот день на Северном, Тихоокеанском, Черноморском и Балтийском флотах России, а также на Каспийской флотилии и на базе материально-технического оснащение ВМФ России в сирийском Тартусе.Пандемия внесла свои коррективы и в празднование Дня ВМФ. Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что парад пройдет в формате без зрителей, а доступ на него будет ограничен, чтобы снизить риск заражения людей во время мероприятия.
https://ria.ru/20210724/mishustin-1742710468.html
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россия, владимир путин, безопасность
00:04 25.07.2021 (обновлено: 08:14 25.07.2021)
 
В Петербурге пройдет главный военно-морской парад

В Санкт-Петербурге пройдет главный военно-морской парад страны

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГенеральная репетиция парада ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге
Генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет участие в главном военно-морском параде, который пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье в честь 325-летия создания Российского флота.
Согласно указу главы государства, в этот день в 22:00 по московскому времени также будет произведен артиллерийский салют.
В параде примут участие 54 корабля, в том числе три фрегата из Индии, Ирана и Пакистана, 48 воздушных судов и более 4 тысяч военнослужащих.
Предусмотрено два парадных строя – на Неве и в Кронштадте. В городе можно будет увидеть малые ракетные корабли, минные тральщики, пограничные и противодиверсионные катера. В статическом показе на берегу Невы расположатся новейший фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов", корвет "Стойкий", большой десантный корабль "Оленегорский горняк", малый ракетный корабль "Град Свияжск" и неатомная подводная лодка "Кронштадт", а также шесть парусных судов.
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Мимо Кронштадта пройдет строй из 16 кораблей, в него войдут в том числе корвет "Гремящий", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и ракетный крейсер "Маршал Устинов". Замкнут строй иностранные участники парада: три военных корабля Индии, Ирана и Пакистана. В статической части буду показаны дизель-электрическая подводная лодка "Дмитров", атомные подлодки "Вепрь" и "Орел" (ракетный крейсер проекта 949А, аналог "Курска") и впервые участвующий в параде новейший стратегический ракетоносец проекта 955А "Князь Владимир".
В воздушной части парада пролетят военно-транспортные самолеты, амфибии Бе-12, противолодочные Ил-38Н и Ту-142М3, истребители Су-27, Су-30, Су-33 и МиГ-29, а также фронтовые бомбардировщики Су-24М, перехватчики МиГ-31. В конце строя пролетят штурмовики Су-25 и раскрасят небо в цвета российского триколора.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что после участия в параде президент поедет на "Адмиралтейские верфи", чтобы наблюдать за церемонией спуска на воду супертраулера "Механик Сизов".
Военно-морские парады также пройдут в этот день на Северном, Тихоокеанском, Черноморском и Балтийском флотах России, а также на Каспийской флотилии и на базе материально-технического оснащение ВМФ России в сирийском Тартусе.
Пандемия внесла свои коррективы и в празднование Дня ВМФ. Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что парад пройдет в формате без зрителей, а доступ на него будет ограничен, чтобы снизить риск заражения людей во время мероприятия.
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