https://ria.ru/20210725/musor-1742743424.html

Назван срок начала работы станции обнаружения космического мусора в ЮАР

Назван срок начала работы станции обнаружения космического мусора в ЮАР - РИА Новости, 25.07.2021

Назван срок начала работы станции обнаружения космического мусора в ЮАР

Ввод в эксплуатацию российского оптико-электронного комплекса обнаружения космического мусора в ЮАР планируется в конце 2021 года, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T03:06

2021-07-25T03:06

2021-07-25T03:06

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ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 25 июл - РИА Новости. Ввод в эксплуатацию российского оптико-электронного комплекса обнаружения космического мусора в ЮАР планируется в конце 2021 года, сообщил РИА Новости генеральный директор Научно-производственной корпорации "Системы прецизионного приборостроения" Юрий Рой."В сентябре ожидается отправка комплекса в ЮАР, до конца года - ввод в эксплуатацию. Строительство осуществляется силами ЮАР", - сказал Рой на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.Контракт между предприятием и Южноафриканским национальным космическим агентством (SANSA) на размещение комплекса был подписан в июле 2021 года. Он предназначен для автоматического обнаружения космических аппаратов и объектов "космического мусора" на околоземных орбитах высотой от 120 до 40 тысяч километров.Комплекс в ЮАР станет вторым из четырех оптико-электронных комплексов, создаваемых для российской автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве. Первый установлен в Бразилии.В ноябре 2020 года Рой сообщил РИА Новости, что на ЮАР оказывалось давление с целью не допустить установки российской станции, но страна не поддалась на него. Изначально станция обнаружения космического мусора должна была быть установлена еще в 2019 году.Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.

https://ria.ru/20210725/musor-1742741653.html

https://ria.ru/20210708/mks-1740386371.html

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