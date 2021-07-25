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Назван срок начала работы станции обнаружения космического мусора в ЮАР
Назван срок начала работы станции обнаружения космического мусора в ЮАР - РИА Новости, 25.07.2021
Назван срок начала работы станции обнаружения космического мусора в ЮАР
Ввод в эксплуатацию российского оптико-электронного комплекса обнаружения космического мусора в ЮАР планируется в конце 2021 года, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T03:06
2021-07-25T03:06
макс-2021
россия
юрий рой
космос - риа наука
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ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 25 июл - РИА Новости. Ввод в эксплуатацию российского оптико-электронного комплекса обнаружения космического мусора в ЮАР планируется в конце 2021 года, сообщил РИА Новости генеральный директор Научно-производственной корпорации "Системы прецизионного приборостроения" Юрий Рой."В сентябре ожидается отправка комплекса в ЮАР, до конца года - ввод в эксплуатацию. Строительство осуществляется силами ЮАР", - сказал Рой на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.Контракт между предприятием и Южноафриканским национальным космическим агентством (SANSA) на размещение комплекса был подписан в июле 2021 года. Он предназначен для автоматического обнаружения космических аппаратов и объектов "космического мусора" на околоземных орбитах высотой от 120 до 40 тысяч километров.Комплекс в ЮАР станет вторым из четырех оптико-электронных комплексов, создаваемых для российской автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве. Первый установлен в Бразилии.В ноябре 2020 года Рой сообщил РИА Новости, что на ЮАР оказывалось давление с целью не допустить установки российской станции, но страна не поддалась на него. Изначально станция обнаружения космического мусора должна была быть установлена еще в 2019 году.Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
https://ria.ru/20210725/musor-1742741653.html
https://ria.ru/20210708/mks-1740386371.html
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макс-2021, россия, юрий рой, космос - риа наука, юар
03:06 25.07.2021
 
Назван срок начала работы станции обнаружения космического мусора в ЮАР

Назван срок начала работы российской станции обнаружения космического мусора в ЮАР

© РИА НовостиКосмический мусор
Космический мусор - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 25 июл - РИА Новости. Ввод в эксплуатацию российского оптико-электронного комплекса обнаружения космического мусора в ЮАР планируется в конце 2021 года, сообщил РИА Новости генеральный директор Научно-производственной корпорации "Системы прецизионного приборостроения" Юрий Рой.
"В сентябре ожидается отправка комплекса в ЮАР, до конца года - ввод в эксплуатацию. Строительство осуществляется силами ЮАР", - сказал Рой на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.
Контракт между предприятием и Южноафриканским национальным космическим агентством (SANSA) на размещение комплекса был подписан в июле 2021 года. Он предназначен для автоматического обнаружения космических аппаратов и объектов "космического мусора" на околоземных орбитах высотой от 120 до 40 тысяч километров.
Комплекс в ЮАР станет вторым из четырех оптико-электронных комплексов, создаваемых для российской автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве. Первый установлен в Бразилии.
Вид Земли с МКС - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
01:03
РФ предложила создать систему прогноза падения космического мусора на Землю
В ноябре 2020 года Рой сообщил РИА Новости, что на ЮАР оказывалось давление с целью не допустить установки российской станции, но страна не поддалась на него. Изначально станция обнаружения космического мусора должна была быть установлена еще в 2019 году.
Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 10:14
В "Роскосмосе" оценили вероятность столкновения космического мусора с МКС
 
МАКС-2021РоссияЮрий РойКосмос - РИА НаукаЮАР
 
 
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