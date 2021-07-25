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В Масложировом союзе рассказали о падении производства подсолнечного масла
В Масложировом союзе рассказали о падении производства подсолнечного масла - РИА Новости, 25.07.2021
В Масложировом союзе рассказали о падении производства подсолнечного масла
Снижение производства подсолнечного масла в России с апреля по август наблюдается каждый сезон, с сентября объемы выпуска пойдут вверх, сообщил журналистам... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T21:41
2021-07-25T21:41
россия
михаил мальцев
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Снижение производства подсолнечного масла в России с апреля по август наблюдается каждый сезон, с сентября объемы выпуска пойдут вверх, сообщил журналистам исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.По данным Росстата, производство в России нерафинированного подсолнечного масла и его фракций в первом полугодии 2021 года уменьшилось на 17,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составило 2,7 миллиона тонн. Производство продукции в июне сократилось на 35,7% в годовом выражении, а по сравнению с маем текущего года - на 22,9%."Такое снижение производства масел, начиная с апреля по август, мы наблюдаем каждый сезон, что логично объясняется истощением запасов сырья прошлогоднего урожая. С сентября объемы производства пойдут вверх, так как мы ожидаем в этом году рекордный урожай масличных культур, сопоставимый с урожаем 2019 года", - сказал Мальцев.По его словам, с учетом продолжения действия мер защиты внутреннего рынка, союз прогнозирует почти 90-процентную загрузку перерабатывающих мощностей, полное удовлетворение потребностей российского рынка и рост экспорта готовой масложировой продукции из РФ до 6,7 миллиарда долларов к концу 2021 года.В целом, по данным Масложирового союза, производство масел и в целом переработка масличных культур в последние пять лет только увеличивается - исключение составил сезон 2020-2021 года (начался в сентябре 2020 года, закончится в августе 2021 года), в котором объемы производства подсолнечного масла снизились на 10%."Это связанно, в первую очередь, с сокращением валового сбора подсолнечника по отношению к сезону 2019-2020 года", - добавил глава союза.Минсельхоз РФ ранее сообщил, что урожая подсолнечника в России в 2021 году совместно с мерами по ограничению его экспорта будет достаточно для обеспечения внутреннего рынка и сохранения стабильного уровня цен на подсолнечное масло.
https://ria.ru/20210725/podsolnechnik-1742829016.html
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россия, михаил мальцев, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика
21:41 25.07.2021
 
В Масложировом союзе рассказали о падении производства подсолнечного масла

Глава Масложирового союза Мальцев: производство подсолнечного масла всегда падает в апреле-августе

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПокупатели в магазине "Реми"
Покупатели в магазине Реми - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Снижение производства подсолнечного масла в России с апреля по август наблюдается каждый сезон, с сентября объемы выпуска пойдут вверх, сообщил журналистам исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.
По данным Росстата, производство в России нерафинированного подсолнечного масла и его фракций в первом полугодии 2021 года уменьшилось на 17,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составило 2,7 миллиона тонн. Производство продукции в июне сократилось на 35,7% в годовом выражении, а по сравнению с маем текущего года - на 22,9%.
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"Такое снижение производства масел, начиная с апреля по август, мы наблюдаем каждый сезон, что логично объясняется истощением запасов сырья прошлогоднего урожая. С сентября объемы производства пойдут вверх, так как мы ожидаем в этом году рекордный урожай масличных культур, сопоставимый с урожаем 2019 года", - сказал Мальцев.
По его словам, с учетом продолжения действия мер защиты внутреннего рынка, союз прогнозирует почти 90-процентную загрузку перерабатывающих мощностей, полное удовлетворение потребностей российского рынка и рост экспорта готовой масложировой продукции из РФ до 6,7 миллиарда долларов к концу 2021 года.
В целом, по данным Масложирового союза, производство масел и в целом переработка масличных культур в последние пять лет только увеличивается - исключение составил сезон 2020-2021 года (начался в сентябре 2020 года, закончится в августе 2021 года), в котором объемы производства подсолнечного масла снизились на 10%.
"Это связанно, в первую очередь, с сокращением валового сбора подсолнечника по отношению к сезону 2019-2020 года", - добавил глава союза.
Минсельхоз РФ ранее сообщил, что урожая подсолнечника в России в 2021 году совместно с мерами по ограничению его экспорта будет достаточно для обеспечения внутреннего рынка и сохранения стабильного уровня цен на подсолнечное масло.
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РоссияМихаил МальцевФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Экономика
 
 
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