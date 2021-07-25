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В Кронштадте открыли историческую площадку "От парохода до атомохода"
В Кронштадте открыли историческую площадку "От парохода до атомохода" - РИА Новости, 25.07.2021
В Кронштадте открыли историческую площадку "От парохода до атомохода"
В Кронштадте в рамках торжественной приемки второй очереди музейно-исторического парка "Остров фортов" состоялось открытие исторической площадки "От парохода до РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T14:58
2021-07-25T14:58
кронштадт
руслан цаликов
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. В Кронштадте в рамках торжественной приемки второй очереди музейно-исторического парка "Остров фортов" состоялось открытие исторической площадки "От парохода до атомохода", сообщили журналистам в Минобороны РФ.По данным ведомства, вторая очередь исторического парка вмещает в себя новые площадки, здесь создана историческая зона, рассказывающая о технико-технологическом развитии российского флота."Для гостей и жителей Санкт-Петербурга встречаться здесь, в Кронштадте, в День Военно-морского флота становится доброй традицией. Сегодня мы запускаем вторую очередь музейно-исторического парка "Остров фортов". За время работы проект подтвердил свою историко-культурную значимость для гостей и жителей города", – отметил первый замминистра обороны Руслан Цаликов на открытии комплекса.Как уточнили в Минобороны, в настоящее время ведётся проектирование Музея военно-морской славы вместе с конгрессно-выставочным центром для проведения морских салонов, лицея на 550 мест, жилых кварталов "Центральный" и "На набережной", гранд-отеля и бизнес-отеля, а также технико-экономическое обоснование планировочной композиции яхтенной марины и изыскательские работы.Летом 2020 года в туристско-рекреационном кластере "Остров фортов" была открыта Аллея героев российского флота в рамках первой очереди музейно-исторического парка "Остров фортов". Для оформления аллеи было сформулировано 11 тем из истории отечественного ВМФ и даны имена героев флота, которые были выбраны путем голосования в интернете.
https://ria.ru/20210725/kronshtadt-1742785892.html
https://realty.ria.ru/20210707/kronshtadt-1740255317.html
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кронштадт, руслан цаликов, санкт-петербург, общество
14:58 25.07.2021
 
В Кронштадте открыли историческую площадку "От парохода до атомохода"

В Кронштадте в парке "Остров фортов" открыли площадку "От парохода до атомохода"

© www.reedmidemphotos.comТуристический кластер "Остров фортов" в Кронштадте
Туристический кластер Остров фортов в Кронштадте
© www.reedmidemphotos.com
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. В Кронштадте в рамках торжественной приемки второй очереди музейно-исторического парка "Остров фортов" состоялось открытие исторической площадки "От парохода до атомохода", сообщили журналистам в Минобороны РФ.
По данным ведомства, вторая очередь исторического парка вмещает в себя новые площадки, здесь создана историческая зона, рассказывающая о технико-технологическом развитии российского флота.
Подводные лодки в Кронштадте - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
12:36
В Кронштадте прошел военно-морской парад с участием иностранных кораблей
"Для гостей и жителей Санкт-Петербурга встречаться здесь, в Кронштадте, в День Военно-морского флота становится доброй традицией. Сегодня мы запускаем вторую очередь музейно-исторического парка "Остров фортов". За время работы проект подтвердил свою историко-культурную значимость для гостей и жителей города", – отметил первый замминистра обороны Руслан Цаликов на открытии комплекса.
Как уточнили в Минобороны, в настоящее время ведётся проектирование Музея военно-морской славы вместе с конгрессно-выставочным центром для проведения морских салонов, лицея на 550 мест, жилых кварталов "Центральный" и "На набережной", гранд-отеля и бизнес-отеля, а также технико-экономическое обоснование планировочной композиции яхтенной марины и изыскательские работы.
Летом 2020 года в туристско-рекреационном кластере "Остров фортов" была открыта Аллея героев российского флота в рамках первой очереди музейно-исторического парка "Остров фортов". Для оформления аллеи было сформулировано 11 тем из истории отечественного ВМФ и даны имена героев флота, которые были выбраны путем голосования в интернете.
Города России. Кронштадт - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля, 13:44
Три форта в Кронштадте отреставрируют к 2024 году
 
КронштадтРуслан ЦаликовСанкт-ПетербургОбщество
 
 
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