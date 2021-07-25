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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210725/gamma-1742743080.html
Ученые оценили данные о заразности гамма-варианта COVID-19 среди привитых
Ученые оценили данные о заразности гамма-варианта COVID-19 среди привитых - РИА Новости, 25.07.2021
Ученые оценили данные о заразности гамма-варианта COVID-19 среди привитых
На данный момент о гамма-варианте коронавируса (бразильском штамме) известно слишком мало для однозначных оценок его заразности среди привитых, об этом в беседе РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T02:50
2021-07-25T02:58
распространение коронавируса
алексей аграновский
коронавирус covid-19
россия
лариса попович
здоровье - общество
бразилия
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. На данный момент о гамма-варианте коронавируса (бразильском штамме) известно слишком мало для однозначных оценок его заразности среди привитых, об этом в беседе с РБК заявили российские специалисты.Ранее ученые из Франции и Гвианы сделали вывод, что заразность гамма-варианта достигает 60% у привитых. В мае 2021 года на золотодобывающей шахте в Гвиане зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции. Специалисты обследовали 44 работников, из которых 25 человек полностью привили от COVID-19 вакциной Pfizer-BioNTech. Гамма-штаммом SARS-CoV-2 заразились 15 из 25 шахтеров, получивших оба компонента препарата.Как заявила РБК директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, любой вирус может "пробить" иммунную систему. "Если человек привит, то либо он сумеет отразить атаку, либо, если вирус пробьется, он нанесет небольшой вред. Поэтому никто никогда не отрицал, что на 100 процентов защищены все вакцинированные", - указала она.По словам специалиста, бразильский штамм является "очень заразным", при этом летальность у зараженных данной мутацией ниже, чем у заболевших дельта-вариантом (индийский штамм).В свою очередь, вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский отметил, что новые мутации появляются "время от времени", при этом изменения случайны, а вирусом "отбираются" те мутации, которые ему выгодны — в данном случае это повышенная заразность. "Или уход от вакцины влияет: во многих странах есть вакцинированный фон и вирусом "отбираются" такие (способные заражать даже привитых. – прим. ред.) варианты", - предположил он.Также Аграновский добавил, что на данный момент информации о гамма-варианте коронавируса немного, при этом она нуждаются в проверке, поэтому необходимо время, чтобы понять, как он будет вести себя дальше.Как ранее сообщили РИА Новости в научном центре "Вектор", выявленные в России случаи заражения бразильским штаммом коронавируса носят единичный характер. Как указали в центре, пока нет доказательств, что данный штамм вызывает более тяжелое течение COVID-19.Гамма-вариант известен относительно давно, впервые его обнаружили в Бразилии в ноябре 2020 года. В апреле 2021 года он стал активно распространяться по всему миру. С мая этого года несколько пациентов с гамма-мутацией зафиксировали и в России.Всемирная организация здравоохранения внесла четыре штамма SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Последний, по оценкам экспертов, распространяется с удвоенной скоростью по сравнению с изначальной, уханьской, версией. При этом, предупредили в организации, возбудитель продолжает мутировать.
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алексей аграновский , коронавирус covid-19, россия, лариса попович, здоровье - общество, бразилия
02:50 25.07.2021 (обновлено: 02:58 25.07.2021)
 
Ученые оценили данные о заразности гамма-варианта COVID-19 среди привитых

Российские ученые оценили данные о заразности гамма-варианта коронавируса среди вакцинированных

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудница Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве, где разработана и зарегистрирована тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм)
Сотрудница Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве, где разработана и зарегистрирована тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм) - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. На данный момент о гамма-варианте коронавируса (бразильском штамме) известно слишком мало для однозначных оценок его заразности среди привитых, об этом в беседе с РБК заявили российские специалисты.
Ранее ученые из Франции и Гвианы сделали вывод, что заразность гамма-варианта достигает 60% у привитых. В мае 2021 года на золотодобывающей шахте в Гвиане зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции. Специалисты обследовали 44 работников, из которых 25 человек полностью привили от COVID-19 вакциной Pfizer-BioNTech. Гамма-штаммом SARS-CoV-2 заразились 15 из 25 шахтеров, получивших оба компонента препарата.
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Как заявила РБК директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, любой вирус может "пробить" иммунную систему. "Если человек привит, то либо он сумеет отразить атаку, либо, если вирус пробьется, он нанесет небольшой вред. Поэтому никто никогда не отрицал, что на 100 процентов защищены все вакцинированные", - указала она.
По словам специалиста, бразильский штамм является "очень заразным", при этом летальность у зараженных данной мутацией ниже, чем у заболевших дельта-вариантом (индийский штамм).
В свою очередь, вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский отметил, что новые мутации появляются "время от времени", при этом изменения случайны, а вирусом "отбираются" те мутации, которые ему выгодны — в данном случае это повышенная заразность. "Или уход от вакцины влияет: во многих странах есть вакцинированный фон и вирусом "отбираются" такие (способные заражать даже привитых. – прим. ред.) варианты", - предположил он.
Также Аграновский добавил, что на данный момент информации о гамма-варианте коронавируса немного, при этом она нуждаются в проверке, поэтому необходимо время, чтобы понять, как он будет вести себя дальше.
Как ранее сообщили РИА Новости в научном центре "Вектор", выявленные в России случаи заражения бразильским штаммом коронавируса носят единичный характер. Как указали в центре, пока нет доказательств, что данный штамм вызывает более тяжелое течение COVID-19.
Гамма-вариант известен относительно давно, впервые его обнаружили в Бразилии в ноябре 2020 года. В апреле 2021 года он стал активно распространяться по всему миру. С мая этого года несколько пациентов с гамма-мутацией зафиксировали и в России.
Всемирная организация здравоохранения внесла четыре штамма SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Последний, по оценкам экспертов, распространяется с удвоенной скоростью по сравнению с изначальной, уханьской, версией. При этом, предупредили в организации, возбудитель продолжает мутировать.
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