Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210725/chalamet-1742599630.html
В Сети появился саундтрек к "Дюне" с Шаламе и Зендаей
В Сети появился саундтрек к "Дюне" с Шаламе и Зендаей - РИА Новости, 25.07.2021
В Сети появился саундтрек к "Дюне" с Шаламе и Зендаей
Композитор Ханц Циммер выпустил два трека к фильму Дени Вильнева "Дюна". Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте ленты. Композиции называются... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T00:59
2021-07-25T00:59
джейсон момоа
музыка
кино и сериалы
новости культуры
джош бролин
хавьер бардем
культура
зендая
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742415643_30:0:917:499_1920x0_80_0_0_1524151912b7d965e6ec76054706e957.jpg
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Композитор Ханц Циммер выпустил два трека к фильму Дени Вильнева "Дюна". Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте ленты. Композиции называются "Paul’s Dream" и "Ripples in the Sand". Картина снята по одноименному роману Фрэнка Герберта. Главную роль в ней исполнил Тимоти Шаламе. Он сыграл молодого аристократа по имени Пол Атрейдес. Вместе с семьей его персонаж отправляется на пустынную планету Арракис, где живут громадные песчаные черви. Еще там есть пряность, из-за которой происходят межгалактические конфликты.В ленте также снимались Зендая, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дейв Батиста, Джейсон Момоа и Хавьер Бардем.Циммер уже сотрудничал с Вильневым. Он написал саундтрек для другого фильма режиссера — "Бегущий по лезвию 2049". Композитор — 11-кратный номинант на премию "Оскар", получивший ее в 1994 году за "Короля-льва", дважды лауреат "Золотого глобуса" и четырежды "Грэмми".Премьера "Дюны" состоится на Венецианском кинофестивале. В российский прокат фильм выйдет в 14 октября 2021 года.
https://ria.ru/20210722/dune-1742421527.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742415643_268:0:933:499_1920x0_80_0_0_90f0c278b18b3caaa0a12ea08f742354.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джейсон момоа, музыка, кино и сериалы, новости культуры, джош бролин, хавьер бардем, зендая
00:59 25.07.2021
 

В Сети появился саундтрек к "Дюне" с Шаламе и Зендаей

© WBRussiaКадр из трейлера фильма "Дюна"
Кадр из трейлера фильма Дюна
© WBRussia
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Композитор Ханц Циммер выпустил два трека к фильму Дени Вильнева "Дюна". Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте ленты. Композиции называются "Paul’s Dream" и "Ripples in the Sand".
Картина снята по одноименному роману Фрэнка Герберта. Главную роль в ней исполнил Тимоти Шаламе. Он сыграл молодого аристократа по имени Пол Атрейдес. Вместе с семьей его персонаж отправляется на пустынную планету Арракис, где живут громадные песчаные черви. Еще там есть пряность, из-за которой происходят межгалактические конфликты.
В ленте также снимались Зендая, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дейв Батиста, Джейсон Момоа и Хавьер Бардем.
Циммер уже сотрудничал с Вильневым. Он написал саундтрек для другого фильма режиссера — "Бегущий по лезвию 2049". Композитор — 11-кратный номинант на премию "Оскар", получивший ее в 1994 году за "Короля-льва", дважды лауреат "Золотого глобуса" и четырежды "Грэмми".
Премьера "Дюны" состоится на Венецианском кинофестивале. В российский прокат фильм выйдет в 14 октября 2021 года.
Кадр из трейлера фильма Дюна
22 июля, 19:58Культура
Вышел новый трейлер "Дюны" с Тимоти Шаламе
 
КультураДжейсон МомоаМузыкаКино и сериалыНовости культурыДжош БролинХавьер БардемЗендая
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:28В Хабаровск рейсовый автобус врезался в опору освещения
15:24СК возбудил уголовное дело после смерти главы Минцифры Приамурья
15:24В Харькове продавец отказалась обслуживать клиентку, говорившую на мове
15:22В ДТП на Кутузовском проспекте пострадали три человека
15:21Роухани обвинил парламент Ирана в торможении вопроса снятия санкций
15:19Выявлена способность COVID-19 необратимо снижать уровень интеллекта
15:10Похитители в Нигерии освободили 28 учеников школы-интерната, сообщили СМИ
15:06Рапиристка Дериглазова принесла сборной России третье серебро на Олимпиаде
15:01Японская компания начала испытывать препарат от COVID-19 на людях
14:58В Кронштадте открыли историческую площадку "От парохода до атомохода"
14:53Тест системы сближения на модуле "Наука" прошел успешно
14:51Во Франции задержали более 70 человек на протестах против мер по COVID-19
14:48Пляжи Сочи снова открылись для купания
14:46В Краснодарском крае рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом
14:36В Карабахе прошел митинг памяти адмирала Исакова
14:25В Балтийске прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ
14:15Финансовая грамотность россиян выросла на фоне пандемии
14:13СК проработает вопрос о возможности дистанционного сбора доказательств
14:10Рапиристка Коробейникова принесла сборной России пятую медаль на Олимпиаде
14:09Участок Сокольнической линии столичного метро откроют досрочно
Лента новостейМолния