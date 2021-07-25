https://ria.ru/20210725/chalamet-1742599630.html

В Сети появился саундтрек к "Дюне" с Шаламе и Зендаей

В Сети появился саундтрек к "Дюне" с Шаламе и Зендаей - РИА Новости, 25.07.2021

В Сети появился саундтрек к "Дюне" с Шаламе и Зендаей

Композитор Ханц Циммер выпустил два трека к фильму Дени Вильнева "Дюна". Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте ленты. Композиции называются... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T00:59

2021-07-25T00:59

2021-07-25T00:59

джейсон момоа

музыка

кино и сериалы

новости культуры

джош бролин

хавьер бардем

культура

зендая

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742415643_30:0:917:499_1920x0_80_0_0_1524151912b7d965e6ec76054706e957.jpg

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Композитор Ханц Циммер выпустил два трека к фильму Дени Вильнева "Дюна". Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте ленты. Композиции называются "Paul’s Dream" и "Ripples in the Sand". Картина снята по одноименному роману Фрэнка Герберта. Главную роль в ней исполнил Тимоти Шаламе. Он сыграл молодого аристократа по имени Пол Атрейдес. Вместе с семьей его персонаж отправляется на пустынную планету Арракис, где живут громадные песчаные черви. Еще там есть пряность, из-за которой происходят межгалактические конфликты.В ленте также снимались Зендая, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дейв Батиста, Джейсон Момоа и Хавьер Бардем.Циммер уже сотрудничал с Вильневым. Он написал саундтрек для другого фильма режиссера — "Бегущий по лезвию 2049". Композитор — 11-кратный номинант на премию "Оскар", получивший ее в 1994 году за "Короля-льва", дважды лауреат "Золотого глобуса" и четырежды "Грэмми".Премьера "Дюны" состоится на Венецианском кинофестивале. В российский прокат фильм выйдет в 14 октября 2021 года.

https://ria.ru/20210722/dune-1742421527.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джейсон момоа, музыка, кино и сериалы, новости культуры, джош бролин, хавьер бардем, зендая