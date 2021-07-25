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В Сети появился саундтрек к "Дюне" с Шаламе и Зендаей
В Сети появился саундтрек к "Дюне" с Шаламе и Зендаей - РИА Новости, 25.07.2021
В Сети появился саундтрек к "Дюне" с Шаламе и Зендаей
Композитор Ханц Циммер выпустил два трека к фильму Дени Вильнева "Дюна". Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте ленты. Композиции называются... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T00:59
2021-07-25T00:59
2021-07-25T00:59
джейсон момоа
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Композитор Ханц Циммер выпустил два трека к фильму Дени Вильнева "Дюна". Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте ленты. Композиции называются "Paul’s Dream" и "Ripples in the Sand". Картина снята по одноименному роману Фрэнка Герберта. Главную роль в ней исполнил Тимоти Шаламе. Он сыграл молодого аристократа по имени Пол Атрейдес. Вместе с семьей его персонаж отправляется на пустынную планету Арракис, где живут громадные песчаные черви. Еще там есть пряность, из-за которой происходят межгалактические конфликты.В ленте также снимались Зендая, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дейв Батиста, Джейсон Момоа и Хавьер Бардем.Циммер уже сотрудничал с Вильневым. Он написал саундтрек для другого фильма режиссера — "Бегущий по лезвию 2049". Композитор — 11-кратный номинант на премию "Оскар", получивший ее в 1994 году за "Короля-льва", дважды лауреат "Золотого глобуса" и четырежды "Грэмми".Премьера "Дюны" состоится на Венецианском кинофестивале. В российский прокат фильм выйдет в 14 октября 2021 года.
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джейсон момоа, музыка, кино и сериалы, новости культуры, джош бролин, хавьер бардем, зендая
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости.
Композитор Ханц Циммер выпустил два трека к фильму Дени Вильнева "Дюна". Об этом сообщается
в официальном Instagram-аккаунте ленты. Композиции называются "Paul’s Dream" и "Ripples in the Sand".
Картина снята по одноименному роману Фрэнка Герберта. Главную роль в ней исполнил Тимоти Шаламе. Он сыграл молодого аристократа по имени Пол Атрейдес. Вместе с семьей его персонаж отправляется на пустынную планету Арракис, где живут громадные песчаные черви. Еще там есть пряность, из-за которой происходят межгалактические конфликты.
В ленте также снимались Зендая, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дейв Батиста, Джейсон Момоа и Хавьер Бардем.
Циммер уже сотрудничал с Вильневым. Он написал саундтрек для другого фильма режиссера — "Бегущий по лезвию 2049". Композитор — 11-кратный номинант на премию "Оскар", получивший ее в 1994 году за "Короля-льва", дважды лауреат "Золотого глобуса" и четырежды "Грэмми".
Премьера "Дюны" состоится
на Венецианском кинофестивале. В российский прокат фильм выйдет в 14 октября 2021 года.