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Шоубиз
https://ria.ru/20210725/bilan-1739069267.html
Звездные звери: что известно о котах Билана
Звездные звери: что известно о котах Билана - РИА Новости, 25.07.2021
Звездные звери: что известно о котах Билана
Недавно Дима Билан получил почетный титул. Певец стал хранителем дальневосточного леопарда. Впрочем, красавец из Приморья не единственный кот в жизни... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T08:00
2021-07-25T08:00
шоу-бизнес
животные
шоубиз
дима билан (виктор белан)
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Недавно Дима Билан получил почетный титул. Певец стал хранителем дальневосточного леопарда. Впрочем, красавец из Приморья не единственный кот в жизни исполнителя. Дима часто делится видео со своими любимцами. В последнее время животные так и липнут к нему, и, кажется, он только рад тому, чтобы спасти очередного зверя. Все, что известно о котах Билана, — в материале РИА Новости. В конце мая певец пришел на помощь полосатому котенку. Перепуганный комочек шерсти он обнаружил по пути к управляющему коттеджного поселка, в котором живет. У малыша были проблемы с глазами и истощение. Билан отправил его лечиться в ветклинику. Кроха выкарабкался. Однако две его сестренки погибли, инфекция оказалась очень сильной — их нашли соседи исполнителя. Выжившего Дима назвал Июнем. "У него небольшое бельмо на одном глазу, но будем считать, что это его изюминка", — радуется выздоровлению котенка Билан.Зимой под крышей певца появился черный кот. У потрепанного бездомными буднями зверя тоже были проблемы со здоровьем. Билан и его отправил в больницу. Лечение в полтора месяца — и тот преобразился. "Все равно немножко слабый, но уже жизнерадостней", — в канун этого Нового года писал в своем Instagram-аккаунте о любимце Билан. Не смущает певца и диагноз, который медики поставили его питомцу — ветеринары диагностировали у него вирус иммунодефицита или "кошачий СПИД". Недавно выяснилось, что у него и сахарный диабет. Зеленоглазому счастливчику певец дал запоминающееся имя — Соломон. "Он как человечище", — говорит о любимце Дима. Этот кот быстро стал звездой его микроблога. Певец выкладывает видео с мурлыкающим питомцем и уже сделал пару роликов на песни своих коллег с Соломоном в главной роли. Июнь и Соломон не единственные животные, спасенные Биланом. Осенью 2020-го певец лежал в больнице с пневмонией, и даже в клинике он думал, как помочь кошкам, оказавшимся в беде. "Уже представляю себе, что буду делать, когда меня скоро выпишут! Начну с семейства котят, которым, видимо, нужна ветеринарная клиника, нужно эту большую семью из пяти котят, матери, которая, по ходу, опять беременна, проверить, сделать УЗИ и так далее... А у одного котенка заплыл глаз, тоже надо разобраться! Вчера смотрел уютные дома для кошек! Пока эта кошачья семейка с дикими проявлениями характера не привыкнет окончательно, придется как-то очеловечивать — без нажима и травм психологических", — делился планами певец.Билан помогает не только кошкам. Подкармливает знаменитость и ежа, об этом он сообщил в сторис своего Instagram-аккаунта и показал животное, которое, судя по записи, не раз приходило к нему в гости. Иногда исполнитель размещает ролики, в которых показано, как он взаимодействует с собаками. Например, хвалит корги по имени Варя, которая снималась в его клипе. В целом пользователи тепло встречают новые публикации о его животных. "Дима! Вы — золотой человек с добрым сердцем! Дай вам Бог здоровья!", "Как же круто, когда такие медийные персоны на своем примере показывают, как нужно относиться к животным и помогать бездомышам! Димас, красава", "Дима, вы самый добрый человек на планете! Мы вас очень любим. Спасибо вам!" — пишут фанаты в комментариях микроблога певца.
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96
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шоу-бизнес, животные, дима билан (виктор белан)
08:00 25.07.2021
 

Звездные звери: что известно о котах Билана

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПевец Дима Билан на премьере фильма "Герой" в Москве
Певец Дима Билан на премьере фильма Герой в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Недавно Дима Билан получил почетный титул. Певец стал хранителем дальневосточного леопарда. Впрочем, красавец из Приморья не единственный кот в жизни исполнителя. Дима часто делится видео со своими любимцами. В последнее время животные так и липнут к нему, и, кажется, он только рад тому, чтобы спасти очередного зверя. Все, что известно о котах Билана, — в материале РИА Новости.
В конце мая певец пришел на помощь полосатому котенку. Перепуганный комочек шерсти он обнаружил по пути к управляющему коттеджного поселка, в котором живет. У малыша были проблемы с глазами и истощение. Билан отправил его лечиться в ветклинику. Кроха выкарабкался. Однако две его сестренки погибли, инфекция оказалась очень сильной — их нашли соседи исполнителя. Выжившего Дима назвал Июнем.
"У него небольшое бельмо на одном глазу, но будем считать, что это его изюминка", — радуется выздоровлению котенка Билан.
Зимой под крышей певца появился черный кот. У потрепанного бездомными буднями зверя тоже были проблемы со здоровьем. Билан и его отправил в больницу. Лечение в полтора месяца — и тот преобразился.
"Все равно немножко слабый, но уже жизнерадостней", — в канун этого Нового года писал в своем Instagram-аккаунте о любимце Билан.
Не смущает певца и диагноз, который медики поставили его питомцу — ветеринары диагностировали у него вирус иммунодефицита или "кошачий СПИД". Недавно выяснилось, что у него и сахарный диабет.
Зеленоглазому счастливчику певец дал запоминающееся имя — Соломон. "Он как человечище", — говорит о любимце Дима. Этот кот быстро стал звездой его микроблога. Певец выкладывает видео с мурлыкающим питомцем и уже сделал пару роликов на песни своих коллег с Соломоном в главной роли.
Июнь и Соломон не единственные животные, спасенные Биланом. Осенью 2020-го певец лежал в больнице с пневмонией, и даже в клинике он думал, как помочь кошкам, оказавшимся в беде.
"Уже представляю себе, что буду делать, когда меня скоро выпишут! Начну с семейства котят, которым, видимо, нужна ветеринарная клиника, нужно эту большую семью из пяти котят, матери, которая, по ходу, опять беременна, проверить, сделать УЗИ и так далее... А у одного котенка заплыл глаз, тоже надо разобраться! Вчера смотрел уютные дома для кошек! Пока эта кошачья семейка с дикими проявлениями характера не привыкнет окончательно, придется как-то очеловечивать — без нажима и травм психологических", — делился планами певец.
Билан помогает не только кошкам. Подкармливает знаменитость и ежа, об этом он сообщил в сторис своего Instagram-аккаунта и показал животное, которое, судя по записи, не раз приходило к нему в гости.
© @bilanofficial/InstagramКадр видео из сторис Димы Билана
Кадр видео из сторис Димы Билана
© @bilanofficial/Instagram
Кадр видео из сторис Димы Билана
Иногда исполнитель размещает ролики, в которых показано, как он взаимодействует с собаками. Например, хвалит корги по имени Варя, которая снималась в его клипе.
В целом пользователи тепло встречают новые публикации о его животных.
"Дима! Вы — золотой человек с добрым сердцем! Дай вам Бог здоровья!", "Как же круто, когда такие медийные персоны на своем примере показывают, как нужно относиться к животным и помогать бездомышам! Димас, красава", "Дима, вы самый добрый человек на планете! Мы вас очень любим. Спасибо вам!" — пишут фанаты в комментариях микроблога певца.
Певец Дима Билан - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
22 мая, 00:20Шоубиз
"Ни минуты не думал": Дима Билан спас больного котенка
 
ШоубизШоу-бизнесЖивотныеДима Билан (Виктор Белан)
 
 
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