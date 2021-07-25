https://ria.ru/20210725/bilan-1739069267.html

Звездные звери: что известно о котах Билана

Звездные звери: что известно о котах Билана - РИА Новости, 25.07.2021

Звездные звери: что известно о котах Билана

Недавно Дима Билан получил почетный титул. Певец стал хранителем дальневосточного леопарда. Впрочем, красавец из Приморья не единственный кот в жизни... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T08:00

2021-07-25T08:00

2021-07-25T08:00

шоу-бизнес

животные

шоубиз

дима билан (виктор белан)

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Недавно Дима Билан получил почетный титул. Певец стал хранителем дальневосточного леопарда. Впрочем, красавец из Приморья не единственный кот в жизни исполнителя. Дима часто делится видео со своими любимцами. В последнее время животные так и липнут к нему, и, кажется, он только рад тому, чтобы спасти очередного зверя. Все, что известно о котах Билана, — в материале РИА Новости. В конце мая певец пришел на помощь полосатому котенку. Перепуганный комочек шерсти он обнаружил по пути к управляющему коттеджного поселка, в котором живет. У малыша были проблемы с глазами и истощение. Билан отправил его лечиться в ветклинику. Кроха выкарабкался. Однако две его сестренки погибли, инфекция оказалась очень сильной — их нашли соседи исполнителя. Выжившего Дима назвал Июнем. "У него небольшое бельмо на одном глазу, но будем считать, что это его изюминка", — радуется выздоровлению котенка Билан.Зимой под крышей певца появился черный кот. У потрепанного бездомными буднями зверя тоже были проблемы со здоровьем. Билан и его отправил в больницу. Лечение в полтора месяца — и тот преобразился. "Все равно немножко слабый, но уже жизнерадостней", — в канун этого Нового года писал в своем Instagram-аккаунте о любимце Билан. Не смущает певца и диагноз, который медики поставили его питомцу — ветеринары диагностировали у него вирус иммунодефицита или "кошачий СПИД". Недавно выяснилось, что у него и сахарный диабет. Зеленоглазому счастливчику певец дал запоминающееся имя — Соломон. "Он как человечище", — говорит о любимце Дима. Этот кот быстро стал звездой его микроблога. Певец выкладывает видео с мурлыкающим питомцем и уже сделал пару роликов на песни своих коллег с Соломоном в главной роли. Июнь и Соломон не единственные животные, спасенные Биланом. Осенью 2020-го певец лежал в больнице с пневмонией, и даже в клинике он думал, как помочь кошкам, оказавшимся в беде. "Уже представляю себе, что буду делать, когда меня скоро выпишут! Начну с семейства котят, которым, видимо, нужна ветеринарная клиника, нужно эту большую семью из пяти котят, матери, которая, по ходу, опять беременна, проверить, сделать УЗИ и так далее... А у одного котенка заплыл глаз, тоже надо разобраться! Вчера смотрел уютные дома для кошек! Пока эта кошачья семейка с дикими проявлениями характера не привыкнет окончательно, придется как-то очеловечивать — без нажима и травм психологических", — делился планами певец.Билан помогает не только кошкам. Подкармливает знаменитость и ежа, об этом он сообщил в сторис своего Instagram-аккаунта и показал животное, которое, судя по записи, не раз приходило к нему в гости. Иногда исполнитель размещает ролики, в которых показано, как он взаимодействует с собаками. Например, хвалит корги по имени Варя, которая снималась в его клипе. В целом пользователи тепло встречают новые публикации о его животных. "Дима! Вы — золотой человек с добрым сердцем! Дай вам Бог здоровья!", "Как же круто, когда такие медийные персоны на своем примере показывают, как нужно относиться к животным и помогать бездомышам! Димас, красава", "Дима, вы самый добрый человек на планете! Мы вас очень любим. Спасибо вам!" — пишут фанаты в комментариях микроблога певца.

https://ria.ru/20210522/bilan-1733360686.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, животные, дима билан (виктор белан)