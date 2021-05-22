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Шоубиз
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"Ни минуты не думал": Дима Билан спас больного котенка
"Ни минуты не думал": Дима Билан спас больного котенка - РИА Новости, 22.05.2021
"Ни минуты не думал": Дима Билан спас больного котенка
Певец Дима Билан разместил в Instagram видео, на котором спасает больного котенка. РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T00:20
2021-05-22T00:21
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шоу-бизнес
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дима билан (виктор белан)
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Певец Дима Билан разместил в Instagram видео, на котором спасает больного котенка.По словам победителя Евровидения-2008, он шел к управляющему коттеджного поселка, в котором живет, чтобы решить некоторые вопросы, как вдруг увидел на обочине истощенного котенка.Дома певец накормил котенка, а затем отправил его в ветлечебницу в надежде на то, что врачи помогут малышу скорее поправиться. В комментариях пользователи написали, что восхищены добротой и отзывчивостью артиста. "Какая прелесть. Очень уважаю вас, не проходящих мимо", "Как же их жалко. И какой же Дима молодец!" — отметили подписчики. Многие также поинтересовались, как на малыша отреагировал кот Соломон, которого артист подобрал в январе этого года.Тогда Дима сообщил в Instagram, что больной черный кот лежал на морозе с "вываленным языком". Исполнитель взял его к себе и лечил вместе с ветеринарами. Сначала показалось, что Соломон пошел на поправку. Однако весной артист рассказал журналистам, что врачи поставили коту серьезный диагноз: ВИК (вирусный иммунодефицит кошек).
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кошки, шоу-бизнес, знаменитости, дима билан (виктор белан)

"Ни минуты не думал": Дима Билан спас больного котенка

00:20 22.05.2021 (обновлено: 00:21 22.05.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПевец Дима Билан
Певец Дима Билан - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Певец Дима Билан разместил в Instagram видео, на котором спасает больного котенка.
По словам победителя Евровидения-2008, он шел к управляющему коттеджного поселка, в котором живет, чтобы решить некоторые вопросы, как вдруг увидел на обочине истощенного котенка.

"Ему где-то месяц-полтора, не больше! Судя по всему, он плохо видит — у него проблемы с глазами. Страшно представить, что было бы, если бы мы не встретились. Ни минуты не думал, сразу забрал с собой, — рассказал исполнитель. — Нового друга спас".

Дома певец накормил котенка, а затем отправил его в ветлечебницу в надежде на то, что врачи помогут малышу скорее поправиться.

"Буду держать вас в курсе событий. Пусть все будет хорошо. И придумываю имя!" — добавил певец, намекнув на то, что собирается оставить котенка себе.

В комментариях пользователи написали, что восхищены добротой и отзывчивостью артиста. "Какая прелесть. Очень уважаю вас, не проходящих мимо", "Как же их жалко. И какой же Дима молодец!" — отметили подписчики.
Многие также поинтересовались, как на малыша отреагировал кот Соломон, которого артист подобрал в январе этого года.
Тогда Дима сообщил в Instagram, что больной черный кот лежал на морозе с "вываленным языком". Исполнитель взял его к себе и лечил вместе с ветеринарами.
Сначала показалось, что Соломон пошел на поправку. Однако весной артист рассказал журналистам, что врачи поставили коту серьезный диагноз: ВИК (вирусный иммунодефицит кошек).
"Животные болеют всем тем же, что и люди. Я своего лечу. Вожу на терапию", — сообщил Билан.
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