https://ria.ru/20210522/bilan-1733360686.html

"Ни минуты не думал": Дима Билан спас больного котенка

"Ни минуты не думал": Дима Билан спас больного котенка - РИА Новости, 22.05.2021

"Ни минуты не думал": Дима Билан спас больного котенка

Певец Дима Билан разместил в Instagram видео, на котором спасает больного котенка. РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T00:20

2021-05-22T00:20

2021-05-22T00:21

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дима билан (виктор белан)

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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Певец Дима Билан разместил в Instagram видео, на котором спасает больного котенка.По словам победителя Евровидения-2008, он шел к управляющему коттеджного поселка, в котором живет, чтобы решить некоторые вопросы, как вдруг увидел на обочине истощенного котенка.Дома певец накормил котенка, а затем отправил его в ветлечебницу в надежде на то, что врачи помогут малышу скорее поправиться. В комментариях пользователи написали, что восхищены добротой и отзывчивостью артиста. "Какая прелесть. Очень уважаю вас, не проходящих мимо", "Как же их жалко. И какой же Дима молодец!" — отметили подписчики. Многие также поинтересовались, как на малыша отреагировал кот Соломон, которого артист подобрал в январе этого года.Тогда Дима сообщил в Instagram, что больной черный кот лежал на морозе с "вываленным языком". Исполнитель взял его к себе и лечил вместе с ветеринарами. Сначала показалось, что Соломон пошел на поправку. Однако весной артист рассказал журналистам, что врачи поставили коту серьезный диагноз: ВИК (вирусный иммунодефицит кошек).

https://ria.ru/20210520/bilan-1732994731.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кошки, шоу-бизнес, знаменитости, дима билан (виктор белан)