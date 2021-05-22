https://ria.ru/20210522/bilan-1733360686.html
"Ни минуты не думал": Дима Билан спас больного котенка
"Ни минуты не думал": Дима Билан спас больного котенка - РИА Новости, 22.05.2021
"Ни минуты не думал": Дима Билан спас больного котенка
Певец Дима Билан разместил в Instagram видео, на котором спасает больного котенка. РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T00:20
2021-05-22T00:20
2021-05-22T00:21
кошки
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
дима билан (виктор белан)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155789/82/1557898277_0:0:3050:1717_1920x0_80_0_0_8370ffedfdcba5884db89274f7c237ed.jpg
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Певец Дима Билан разместил в Instagram видео, на котором спасает больного котенка.По словам победителя Евровидения-2008, он шел к управляющему коттеджного поселка, в котором живет, чтобы решить некоторые вопросы, как вдруг увидел на обочине истощенного котенка.Дома певец накормил котенка, а затем отправил его в ветлечебницу в надежде на то, что врачи помогут малышу скорее поправиться. В комментариях пользователи написали, что восхищены добротой и отзывчивостью артиста. "Какая прелесть. Очень уважаю вас, не проходящих мимо", "Как же их жалко. И какой же Дима молодец!" — отметили подписчики. Многие также поинтересовались, как на малыша отреагировал кот Соломон, которого артист подобрал в январе этого года.Тогда Дима сообщил в Instagram, что больной черный кот лежал на морозе с "вываленным языком". Исполнитель взял его к себе и лечил вместе с ветеринарами. Сначала показалось, что Соломон пошел на поправку. Однако весной артист рассказал журналистам, что врачи поставили коту серьезный диагноз: ВИК (вирусный иммунодефицит кошек).
https://ria.ru/20210520/bilan-1732994731.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155789/82/1557898277_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_5259030fcfa36d28a4ba75c45807640c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кошки, шоу-бизнес, знаменитости, дима билан (виктор белан)
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости.
Певец Дима Билан разместил
в Instagram видео, на котором спасает больного котенка.
По словам победителя Евровидения-2008, он шел к управляющему коттеджного поселка, в котором живет, чтобы решить некоторые вопросы, как вдруг увидел на обочине истощенного котенка.
"Ему где-то месяц-полтора, не больше! Судя по всему, он плохо видит — у него проблемы с глазами. Страшно представить, что было бы, если бы мы не встретились. Ни минуты не думал, сразу забрал с собой, — рассказал исполнитель. — Нового друга спас".
Дома певец накормил котенка, а затем отправил его в ветлечебницу в надежде на то, что врачи помогут малышу скорее поправиться.
"Буду держать вас в курсе событий. Пусть все будет хорошо. И придумываю имя!" — добавил певец, намекнув на то, что собирается оставить котенка себе.
В комментариях пользователи написали, что восхищены добротой и отзывчивостью артиста. "Какая прелесть. Очень уважаю вас, не проходящих мимо", "Как же их жалко. И какой же Дима молодец!" — отметили подписчики.
Многие также поинтересовались, как на малыша отреагировал кот Соломон, которого артист подобрал в январе этого года.
Тогда Дима сообщил в Instagram, что больной черный кот лежал на морозе с "вываленным языком". Исполнитель взял его к себе и лечил вместе с ветеринарами.
Сначала показалось, что Соломон пошел на поправку. Однако весной артист рассказал
журналистам, что врачи поставили коту серьезный диагноз: ВИК (вирусный иммунодефицит кошек).
"Животные болеют всем тем же, что и люди. Я своего лечу. Вожу на терапию", — сообщил Билан.