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Дима Билан стал "крестным" леопарда из Приморья
Дима Билан стал "крестным" леопарда из Приморья - РИА Новости, 04.06.2021
Дима Билан стал "крестным" леопарда из Приморья
Приморский национальный парк "Земля леопарда" вручил сертификат хранителя дальневосточного леопарда российскому певцу Диме Билану, сообщает пресс-служба парка. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T08:49
2021-06-04T08:49
россия
памела андерсон
стивен сигал
дима билан (виктор белан)
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 4 июн - РИА Новости. Приморский национальный парк "Земля леопарда" вручил сертификат хранителя дальневосточного леопарда российскому певцу Диме Билану, сообщает пресс-служба парка."Известный российский певец Дима Билан присоединился к программе по сохранению редчайших крупных кошек планеты – дальневосточных леопардов. Артист стал хранителем одного из обитателей национального парка "Земля леопарда" – пятнистого хищника под номером Leo 168M, подарив ему имя Виктор" - говорится в сообщении.​Отмечается, что речь идет о животном в возрасте трех - четырех лет, обитающем в южной части нацпарка "Земля леопарда" в долине реки Цукановка недалеко от границы с Китаем. Здесь молодого хищника два года фиксируют сразу несколько фотоловушек: леопард регулярно появляется перед камерами, демонстрируя прекрасную форму и целеустремленный характер. Певец будет регулярно получать новые снимки леопарда Виктора и новые факты о его жизни."Меня потрясло и очень порадовало предложение стать хранителем леопарда. В последнее время в моей жизни появилось много кошек. Я стал помогать им, а в некоторых случаях даже спасать их, поэтому возможность стать хранителем леопарда показалась мне логичным продолжением этих дел", - сказал Билан, слова которого приводятся в сообщении.Хранители леопарда - это своеобразные "крестные" редких кошек, они занимаются благотворительностью и участвуют в природоохранных акциях. Также "опекунами" редких кошек уже стали актриса Памела Андерсон, актер Стивен Сигал и другие известные персоны.
https://ria.ru/20210414/leopard-1728119415.html
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россия, памела андерсон, стивен сигал, дима билан (виктор белан), общество

Дима Билан стал "крестным" леопарда из Приморья

08:49 04.06.2021
 
© пресс-служба телеканала "Россия"Дима Билан на съемках "Синей птицы"
Дима Билан на съемках Синей птицы
© пресс-служба телеканала "Россия"
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ВЛАДИВОСТОК, 4 июн - РИА Новости. Приморский национальный парк "Земля леопарда" вручил сертификат хранителя дальневосточного леопарда российскому певцу Диме Билану, сообщает пресс-служба парка.
"Известный российский певец Дима Билан присоединился к программе по сохранению редчайших крупных кошек планеты – дальневосточных леопардов. Артист стал хранителем одного из обитателей национального парка "Земля леопарда" – пятнистого хищника под номером Leo 168M, подарив ему имя Виктор" - говорится в сообщении.​
Котята дальневосточного леопарда в национальном парке Земля леопарда в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
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Отмечается, что речь идет о животном в возрасте трех - четырех лет, обитающем в южной части нацпарка "Земля леопарда" в долине реки Цукановка недалеко от границы с Китаем. Здесь молодого хищника два года фиксируют сразу несколько фотоловушек: леопард регулярно появляется перед камерами, демонстрируя прекрасную форму и целеустремленный характер. Певец будет регулярно получать новые снимки леопарда Виктора и новые факты о его жизни.
"Меня потрясло и очень порадовало предложение стать хранителем леопарда. В последнее время в моей жизни появилось много кошек. Я стал помогать им, а в некоторых случаях даже спасать их, поэтому возможность стать хранителем леопарда показалась мне логичным продолжением этих дел", - сказал Билан, слова которого приводятся в сообщении.
Хранители леопарда - это своеобразные "крестные" редких кошек, они занимаются благотворительностью и участвуют в природоохранных акциях. Также "опекунами" редких кошек уже стали актриса Памела Андерсон, актер Стивен Сигал и другие известные персоны.
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