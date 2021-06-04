https://ria.ru/20210604/leopard-1735548476.html

Дима Билан стал "крестным" леопарда из Приморья

Дима Билан стал "крестным" леопарда из Приморья - РИА Новости, 04.06.2021

Дима Билан стал "крестным" леопарда из Приморья

Приморский национальный парк "Земля леопарда" вручил сертификат хранителя дальневосточного леопарда российскому певцу Диме Билану, сообщает пресс-служба парка. РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T08:49

2021-06-04T08:49

2021-06-04T08:49

россия

памела андерсон

стивен сигал

дима билан (виктор белан)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 июн - РИА Новости. Приморский национальный парк "Земля леопарда" вручил сертификат хранителя дальневосточного леопарда российскому певцу Диме Билану, сообщает пресс-служба парка."Известный российский певец Дима Билан присоединился к программе по сохранению редчайших крупных кошек планеты – дальневосточных леопардов. Артист стал хранителем одного из обитателей национального парка "Земля леопарда" – пятнистого хищника под номером Leo 168M, подарив ему имя Виктор" - говорится в сообщении.​Отмечается, что речь идет о животном в возрасте трех - четырех лет, обитающем в южной части нацпарка "Земля леопарда" в долине реки Цукановка недалеко от границы с Китаем. Здесь молодого хищника два года фиксируют сразу несколько фотоловушек: леопард регулярно появляется перед камерами, демонстрируя прекрасную форму и целеустремленный характер. Певец будет регулярно получать новые снимки леопарда Виктора и новые факты о его жизни."Меня потрясло и очень порадовало предложение стать хранителем леопарда. В последнее время в моей жизни появилось много кошек. Я стал помогать им, а в некоторых случаях даже спасать их, поэтому возможность стать хранителем леопарда показалась мне логичным продолжением этих дел", - сказал Билан, слова которого приводятся в сообщении.Хранители леопарда - это своеобразные "крестные" редких кошек, они занимаются благотворительностью и участвуют в природоохранных акциях. Также "опекунами" редких кошек уже стали актриса Памела Андерсон, актер Стивен Сигал и другие известные персоны.

https://ria.ru/20210414/leopard-1728119415.html

https://ria.ru/20210603/leopardy-1735296762.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, памела андерсон, стивен сигал, дима билан (виктор белан), общество