Дима Билан стал "крестным" леопарда из Приморья
© пресс-служба телеканала "Россия"Дима Билан на съемках "Синей птицы"
© пресс-служба телеканала "Россия"
ВЛАДИВОСТОК, 4 июн - РИА Новости. Приморский национальный парк "Земля леопарда" вручил сертификат хранителя дальневосточного леопарда российскому певцу Диме Билану, сообщает пресс-служба парка.
"Известный российский певец Дима Билан присоединился к программе по сохранению редчайших крупных кошек планеты – дальневосточных леопардов. Артист стал хранителем одного из обитателей национального парка "Земля леопарда" – пятнистого хищника под номером Leo 168M, подарив ему имя Виктор" - говорится в сообщении.
Отмечается, что речь идет о животном в возрасте трех - четырех лет, обитающем в южной части нацпарка "Земля леопарда" в долине реки Цукановка недалеко от границы с Китаем. Здесь молодого хищника два года фиксируют сразу несколько фотоловушек: леопард регулярно появляется перед камерами, демонстрируя прекрасную форму и целеустремленный характер. Певец будет регулярно получать новые снимки леопарда Виктора и новые факты о его жизни.
"Меня потрясло и очень порадовало предложение стать хранителем леопарда. В последнее время в моей жизни появилось много кошек. Я стал помогать им, а в некоторых случаях даже спасать их, поэтому возможность стать хранителем леопарда показалась мне логичным продолжением этих дел", - сказал Билан, слова которого приводятся в сообщении.
Хранители леопарда - это своеобразные "крестные" редких кошек, они занимаются благотворительностью и участвуют в природоохранных акциях. Также "опекунами" редких кошек уже стали актриса Памела Андерсон, актер Стивен Сигал и другие известные персоны.