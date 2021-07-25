https://ria.ru/20210725/aviabilety-1742616198.html

Как фанера над Москвой: что происходит с ценами на авиабилеты

Как фанера над Москвой: что происходит с ценами на авиабилеты - РИА Новости, 25.07.2021

Как фанера над Москвой: что происходит с ценами на авиабилеты

Пандемия прошлась по авиаотрасли катком: пассажирские перевозки рухнули вдвое, сектор понес многомиллиардные убытки. Рубль упал, керосин подорожал. Пытаясь... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T08:00

2021-07-25T08:00

2021-07-25T10:22

пандемия

россия

авиакомпании

авиабилеты

ассоциация туроператоров россии (атор)

михаил мишустин

владимир путин

черногория

греция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742590707_0:313:3084:2048_1920x0_80_0_0_a0927855486bc82f303745d847615505.jpg

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Пандемия прошлась по авиаотрасли катком: пассажирские перевозки рухнули вдвое, сектор понес многомиллиардные убытки. Рубль упал, керосин подорожал. Пытаясь отыграть потери, авиакомпании повысили цены. Отпускной спрос и ограниченный выбор направлений тому лишь способствует. Правительственные меры могут слегка охладить рынок — но эффект будет виден не везде. Полеты за рубеж и вовсе рискуют стать золотыми. Ждать ли снижения, разбиралось РИА Новости.Взлетели до небесУже к весне внутренние рейсы по отдельным направлениям подорожали от 15 до 120 процентов, если сравнивать с 2019-м. Самый резкий рост — на билеты из Москвы и в Набережные Челны. К лету прибавил и российский Юг. В Сочи — в два раза.В отрасли объяснили это увеличением затрат, низкой рентабельностью и убытками. Еще один очевидный фактор — сокращение числа доступных направлений. Влетает в копеечку авиационный керосин, доля которого в затратах — почти 35%. Сказался и слабый рубль, ведь платежи по лизингу у перевозчиков, как правило, в долларах — это еще десять процентов в себестоимости.Вдобавок в застойном для авиарынка прошлом году игроки пытались стимулировать продажи заниженными тарифами. Это обернулось дополнительными финансовыми потерями.Крупнейшие авиакомпании в 2020-м понесли рекордные убытки — 125 миллиардов рублей. "Аэрофлот" — 96,53 миллиарда, "Уральские авиалинии" — 5,85, S7 ("Сибирь") — 5,23.Откат назадВпрочем, на рынке — качели. В условиях рухнувшего спроса пару месяцев назад цены на некоторых внутренних направлениях снизились."Авиакомпания обычно располагает сетью маршрутов и управляет ею так, чтобы в целом получать прибыль: просадки на одних направлениях компенсируются другими. Обычно это зарубежные рейсы, но они еще не вполне доступны. Задирать же цены сильно нельзя — спрос тоже не растет", — рассуждает Сергей Черников, доцент экономического факультета РУДН.Это подтверждает и статистика онлайн-сервисов по продаже авиабилетов. По данным "Купибилет", средний чек на перелеты из регионов России в Москву и обратно с апреля по июнь — 8386 рублей. Подорожание на треть. Правда, по некоторым популярным направлениям зафиксировали снижение — от 35% в Калининград до 58% в Ставрополь. Тем не менее на общую картину это не повлияло.Нулевой НДС и субсидииВ середине июля Владимир Путин продлил действие пониженной десятипроцентной ставки НДС для внутренних авиарейсов до конца 2022-го. А к августу авиакомпании должны запустить продажи по льготному тарифу для семей с детьми.Премьер Михаил Мишустин поручил Минтрансу провести конкурс среди авиакомпаний, "чтобы как можно быстрее открыть продажи билетов по специальному тарифу".Льготный НДС действительно сделает путешествия по России доступнее. Цены несколько охладит расширение полетных программ внутри страны и рост предложения."Субсидирование государством льготных тарифов и продление льготной ставки НДС для внутренних авиарейсов однозначно помогут. Более того, ожидают, что программа льготных тарифов для семей существенно снизит цены на перелеты в отдаленные регионы. Россиянам, планирующим путешествие, например, в Хабаровск или Владивосток, это обойдется дешевле", — указывает Сергей Пирожников, основатель "Купибилет".Существенного роста цен на внутреннюю авиаперевозку не ждут и в "Горящих турах". Господдержка авиакомпаний сгладит возможные всплески, считает директор турагентства Сергей Корчагин.Уже не бюджетноДругое дело, что туристы переориентировались на зарубежные направления. Хотя авиабилеты в Грецию, Болгарию и Черногорию с 2019-го подорожали в разы и стоимость перелета туда-обратно достигает 100 тысяч рублей.Вообще в сегменте международных перевозок ситуация напряженная. "Разрешенных" стран слишком мало. Однако увеличивать число регулярных рейсов авиакомпании пока не хотят — опасаются новых ограничений. Предложения на востребованные летние направления в дефиците, а значит, ценам есть куда расти.При этом летать за рубеж за большие деньги россияне явно не готовы. Так, по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), несмотря на возобновление авиасообщения с Болгарией и увеличение числа рейсов с 24 июля, спрос невелик. Причина та же — дорого.Но дело и в дефиците предложения: объемы перевозок ограничены, чартеры не возобновились. Игроки туротрасли констатируют: авиабилеты в страны, вновь доступные для отдыха, будут продавать по завышенным тарифам.В "Купибилет" фиксируют наибольшее изменение среднего чека год к году по маршруту Москва — Кипр. Почти в два раза: в 2019-м — 20 028 рублей, сейчас — 36 299. Увеличились и траты на перелеты в Грецию.Впереди август — традиционно самый популярный отпускной месяц у россиян. Следовательно, включаются обычные рыночные механизмы.При этом, добавляет Евгений Миронюк, аналитик ИФК "Солид", динамика во многом зависит от эпидемиологической ситуации. Пока нет уверенности, что заболеваемость значительно снизится — дельта-штамм слишком активен. Если спрос опять упадет, есть шанс, что августовское увеличение стоимости авиабилетов будет минимальным.Если же ситуация с ковидом выровняется, в течение года авиакомпании могут повысить цены еще на 15-20 процентов. Пострадают, разумеется, традиционно более доходные для перевозчиков международные авиаперелеты.

https://ria.ru/20210721/aviabilety-1742019892.html

https://ria.ru/20210713/turtsiya-1741056914.html

https://ria.ru/20210719/lgoty-1741841287.html

https://ria.ru/20210629/aviaperevozki-1738997380.html

россия

черногория

греция

болгария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пандемия, россия, авиакомпании, авиабилеты, ассоциация туроператоров россии (атор), михаил мишустин, владимир путин, черногория, греция, болгария, экономика