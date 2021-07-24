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В Таджикистане при взрыве шахты погиб человек

В Таджикистане при взрыве шахты погиб человек - РИА Новости, 24.07.2021

В Таджикистане при взрыве шахты погиб человек

Один человек погиб при взрыве на угольной шахте в Согдийской области Таджикистана, восемь ранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города Исфара. РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T21:26

2021-07-24T21:26

2021-07-24T23:05

согдийская область

таджикистан

в мире

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ДУШАНБЕ, 24 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Один человек погиб при взрыве на угольной шахте в Согдийской области Таджикистана, восемь ранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города Исфара."Взрыв из-за утечки метана, произошедший внутри угольной шахты "Шуроб" на территории города Исфара, привел к гибели одного шахтера, восемь получили ранения и были госпитализированы", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что состояние пострадавших оценивается врачами как стабильное.По его словам, для ликвидации последствий взрыва мобилизована спасательная команда в составе сотрудников Комитета по чрезвычайным ситуациям, пожарных и врачей. Месторождение Шуроб в городе Исфара - одно из крупнейших угольных месторождений на севере Таджикистана.

https://ria.ru/20210619/delo-1737672155.html

согдийская область

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согдийская область, таджикистан, в мире