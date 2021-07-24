https://ria.ru/20210724/vzryv-1742732299.html
В Таджикистане при взрыве шахты погиб человек
В Таджикистане при взрыве шахты погиб человек - РИА Новости, 24.07.2021
В Таджикистане при взрыве шахты погиб человек
Один человек погиб при взрыве на угольной шахте в Согдийской области Таджикистана, восемь ранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города Исфара. РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T21:26
2021-07-24T21:26
2021-07-24T23:05
согдийская область
таджикистан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740704283_0:260:2681:1768_1920x0_80_0_0_6672dfa1365664853a8e74d608bacd20.jpg
ДУШАНБЕ, 24 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Один человек погиб при взрыве на угольной шахте в Согдийской области Таджикистана, восемь ранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города Исфара."Взрыв из-за утечки метана, произошедший внутри угольной шахты "Шуроб" на территории города Исфара, привел к гибели одного шахтера, восемь получили ранения и были госпитализированы", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что состояние пострадавших оценивается врачами как стабильное.По его словам, для ликвидации последствий взрыва мобилизована спасательная команда в составе сотрудников Комитета по чрезвычайным ситуациям, пожарных и врачей. Месторождение Шуроб в городе Исфара - одно из крупнейших угольных месторождений на севере Таджикистана.
https://ria.ru/20210619/delo-1737672155.html
согдийская область
таджикистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740704283_102:0:2470:1776_1920x0_80_0_0_ad3c899790d4852355ef9113be694a03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
согдийская область, таджикистан, в мире
21:26 24.07.2021 (обновлено: 23:05 24.07.2021)
В Таджикистане при взрыве шахты погиб человек
В Таджикистане при взрыве шахты погиб человек, восемь пострадали