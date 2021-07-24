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Грудинин заявил, что не имеет отношения к акциям иностранной компании

Грудинин заявил, что не имеет отношения к акциям иностранной компании - РИА Новости, 24.07.2021

Грудинин заявил, что не имеет отношения к акциям иностранной компании

Директор подмосковного "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин, которого исключили из списка КПРФ на выборы в Госдуму, заявил, что не имеет никакого отношения к... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T14:24

2021-07-24T14:24

2021-07-24T16:20

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Директор подмосковного "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин, которого исключили из списка КПРФ на выборы в Госдуму, заявил, что не имеет никакого отношения к иностранной компании Bontro.Ранее в ЦИК поступило письмо от экс-супруги Грудинина о том, что у него есть доля в фирме за рубежом. По информации Генпрокуратуры, представленной на заседании ЦИК в субботу, политик продолжает владеть 16 667 акциями Bontro LTD. На основании этих данных Центризбирком исключил Грудинина из списка, в нем остались зарегистрированные 344 кандидата."Могу вам сказать, что налоговая инспекция прекрасно уведомлена, поскольку все документы, которые я перечислил, передавались в инспекцию Москвы и МО, что никакого предприятия у Грудинина с 15 апреля 2017 года не было. Именно поэтому в президентские выборы никто меня не снимал с должности кандидата в президенты", — сказал Грудинин на заседании ЦИК.Он сообщил о документах, в которых говорится, что в декабре 2018-го зарегистрированное в Белизе предприятие Bontro прекратило свое существование. Поэтому, как считает политик, оснований для его исключения из списка нет.Как утверждает Грудинин, данные Генпрокуратуры "никакого отношения к Белизу не имеют"."То, что приложил к своему письму заместитель генпрокурора, — совершенно другие документы. <...> Они получили ответ из какой-то компании "Пруденшиал Траст Корпорейшн Лимитед", хотя на самом деле регистратором данной компании является другая совершенно компания. Почему заместитель генпрокурора послал запрос в эту компанию, хотя их там больше 20, — это отдельный разговор", — добавил он.Грудинин намерен обжаловать решение ЦИК в суде.По закону к моменту подачи документов на регистрацию в качестве кандидата на выборах необходимо закрыть счета, прекратить хранение наличных денег и ценностей в иностранных банках и осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.Накануне адвокаты бывшей супруги Грудинина, подавшей на развод после 37 лет брака, рассказали о разделе совместно нажитого имущества. По словам защиты, политик стремится стать депутатом от КПРФ. Он хочет получить неприкосновенность и, как следствие, больше рычагов давления на бывшую жену и старшего сына, вставшего на сторону матери.Ирину Грудинину признали инвалидом второй группы пожизненно, она нуждается в помощи. Адвокаты подтвердили, что Грудинина обратилась в ЦИК. Согласно заявлению, часть денежных средств, находившихся "на счетах определенных финансовых институтов — то есть, по сути, средства, полученные на территории России — Грудинин инвестировал в Европу". По данным юристов, в ходе судебных споров Видновский городской суд Московской области установил, что Грудинин — "владелец иностранной компании Bontro".

https://ria.ru/20210724/grudinin-1742688001.html

https://ria.ru/20210724/vybory-1742690821.html

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россия, павел грудинин, выборы в государственную думу, кпрф, госдума рф, генеральная прокуратура рф, москва, московская область (подмосковье), политика