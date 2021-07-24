13:56 24.07.2021 (обновлено: 18:24 24.07.2021)
Зюганов пообещал ответить на исключение Грудинина из списка партии
Глава КПРФ Зюганов: партия проведет акцию протеста из-за исключения Грудинина из списка на выборы
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДиректор ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павел Грудинин
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. КПРФ намерена провести общероссийскую протестную акцию после исключения Павла Грудинина из партийного списка кандидатов на выборы в Госдуму, заявил лидер партии Геннадий Зюганов.
Ранее в ЦИК поступило письмо от экс-супруги Грудинина о том, что у него есть доля в иностранной кампании. По информации Генпрокуратуры, представленной на заседании ЦИК в субботу, Грудинин продолжает владеть акциями иностранной компании Bontro. Центризбирком зарегистрировал федеральный список из 344 кандидатов в Госдуму от КПРФ, исключив из него Грудинина на основании информации ГП о владении иностранными финансовыми инструментами.
Председатель ЦИК Элла Памфилова напомнила, что после исключения Грудинина из списка у него есть право подать в суд.
"У нас впереди еще Верховный суд первой инстанции, вторая инстанция и Европейский суд. Мы будем бороться и дальше. Но у нас есть и другие рычаги, мы проведем общероссийскую акцию, сейчас на штабе протестных действий официально рассмотрим. У нас есть в соответствии с законом право выразить свое отношение везде", — сказал Зюганов журналистам.
Он отметил, что более подробный план штаб протестных действий определит во вторник. "Я уверен, что мы его еще восстановим через Верховный суд, ЕСПЧ, акции протеста", — подчеркнул Зюганов.