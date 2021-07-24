https://ria.ru/20210724/vybory-1742690821.html

Зюганов пообещал ответить на исключение Грудинина из списка партии

Зюганов пообещал ответить на исключение Грудинина из списка партии - РИА Новости, 24.07.2021

Зюганов пообещал ответить на исключение Грудинина из списка партии

КПРФ намерена провести общероссийскую протестную акцию после исключения Павла Грудинина из партийного списка кандидатов на выборы в Госдуму, заявил лидер партии РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T13:56

2021-07-24T13:56

2021-07-24T18:24

кпрф

элла памфилова

выборы в государственную думу

госдума рф

генеральная прокуратура рф

геннадий зюганов

политика

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. КПРФ намерена провести общероссийскую протестную акцию после исключения Павла Грудинина из партийного списка кандидатов на выборы в Госдуму, заявил лидер партии Геннадий Зюганов.Ранее в ЦИК поступило письмо от экс-супруги Грудинина о том, что у него есть доля в иностранной кампании. По информации Генпрокуратуры, представленной на заседании ЦИК в субботу, Грудинин продолжает владеть акциями иностранной компании Bontro. Центризбирком зарегистрировал федеральный список из 344 кандидатов в Госдуму от КПРФ, исключив из него Грудинина на основании информации ГП о владении иностранными финансовыми инструментами.Председатель ЦИК Элла Памфилова напомнила, что после исключения Грудинина из списка у него есть право подать в суд.Он отметил, что более подробный план штаб протестных действий определит во вторник. "Я уверен, что мы его еще восстановим через Верховный суд, ЕСПЧ, акции протеста", — подчеркнул Зюганов.

https://ria.ru/20210724/grudinin-1742688001.html

https://ria.ru/20210724/grudinin-1742684206.html

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кпрф, элла памфилова, выборы в государственную думу, госдума рф, генеральная прокуратура рф, геннадий зюганов, политика