РЖД рассматривают создание новых туристических маршрутов
Замглавы РЖД Пегов: компания думает о новых туристических маршрутах с несколькими видами транспорта
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. РЖД рассматривают создание новых туристических мультимодальных маршрутов в Карелию, Санкт-Петербург, Выборг, Северный Кавказ, Казань и еще ряд российских городов, сообщил журналистам первый заместитель гендиректора компании Дмитрий Пегов.
Первый туристический поезд Москва - порт Байкал отправился 23 июля с Казанского вокзала. На маршруте задействованы сразу четыре вида транспорта: поезд, автобус, теплоход и самолет, которые удобно состыкованы друг с другом.
"По опыту зимы, если говорить о центральной части России, Северо-Западе, мы заметили, что нашим пассажирам очень понравился Выборг и Петрозаводск. После того, как этот поезд приедет с Байкала, так как он сейчас получился не в сетке графика, мы сейчас разрабатываем ряд маршрутов, на которых он, в том числе, может эксплуатироваться", - заявил Пегов.
Он добавил, что популярными направлениями среди туристов являются Санкт-Петербург, Карелия, Казань. "Поэтому будем смотреть такие маршруты, которые бы спокойно вписались в нитку графика... Мы все это сейчас разрабатываем, какие направления для нас наиболее востребованные. Конечно, Северный Кавказ у нас, в том числе, остаётся - Минеральные Воды, Сочи", - сообщил первый замглавы РЖД.
По его словам, при формировании туристических мультимодальных маршрутов РЖД в первую очередь будет опираться на эпидемиологическую обстановку в российских регионах и рассматривать разные направления.
"Мы сейчас немного форсируем эти события, потому что хотим наработать опыт, и уже ряд маршрутов, которые мы сейчас разово назначаем, появился в сетке графика на следующий год, который мы сейчас разрабатываем..., чтобы они не мешали ни пригородному, ни грузовому движению", - объяснил Пегов.