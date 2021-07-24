https://ria.ru/20210724/stavka-1742610740.html

ЦБ резко повысил ключевую ставку: что будет с ценами и рублем

ЦБ резко повысил ключевую ставку: что будет с ценами и рублем - РИА Новости, 24.07.2021

ЦБ резко повысил ключевую ставку: что будет с ценами и рублем

Банк России повысил ключевую ставку до шести с половиной процентов годовых. Рынок ждал от регулятора менее резких движений. Но решение приняли агрессивное —... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T08:00

2021-07-24T08:00

2021-07-24T08:02

курс рубля

цены

ключевая ставка

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

инфляция

экономика

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Банк России повысил ключевую ставку до шести с половиной процентов годовых. Рынок ждал от регулятора менее резких движений. Но решение приняли агрессивное — сразу на процентный пункт. Инфляция в первом полугодии ускорилась и продолжает разгоняться. Удастся ли ее обуздать и что будет с курсом рубля — в материале РИА Новости.Все жестчеМонетарную политику ЦБ изменил в марте, увеличив ставку до 4,5%. До этого ее только снижали, поддерживая экономику, которая в условиях пандемии нуждалась в дешевых деньгах.Однако слабый рубль и глобальное подорожание сельскохозяйственной продукции разгоняли цены. К апрелю ставку подняли до пяти процентов, и большинство экономистов считали, что инфляционный пик позади.В июне — 5,5% процента. При повышении ставки дорожают фондирование, кредиты, а инфляция должна утихать.Однако последний отчет регулятора показал: пик не пройден. По итогам первого полугодия инфляция составила 6,5% — худший результат с 2016-го.Широкий шагПоэтому в июле ЦБ решил действовать еще жестче и прибавил сразу процентный пункт. Это показатель октября — декабря 2019-го. Самый "ястребиный" (на повышение ставки) шаг с декабря 2014-го."Это говорит о сильном разгоне инфляции. ЦБ принимает экстренные меры. Если рассматривать не те категории товаров, где правительство сдерживает цены (например, продовольствие), а менее массовые (строительный сектор, авторынок) — там подорожание еще больше", — указывает финансовый эксперт, инвестор, предприниматель Ян Марчинский.Удержать в уздеИ все же, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики, цены растут. Дело не только в девальвации рубля и восстановлении потребительской активности после прошлогоднего затишья, но и во внешних факторах — в частности, подорожании сырья на мировых рынках.А потому, считает Дмитрий Донецкий, аналитик по акциям ИФК "Солид", сложно удержать цены только денежно-кредитной политикой. Мы импортируем инфляцию из Европы и США, а там центральные банки не спешат поднимать ставки.Аналитики прогнозируют семь процентов, осенью ждут сезонного замедления. По году таргет в четыре процента все равно превысим — будет порядка шести.Иные последствияОчевидное следствие решения регулятора — подорожают кредиты, что для бизнеса и потребителей неприятно, хотя эффект почувствуем не сразу. Но увеличится и доходность вкладов: банки постепенно подтянут ставки по депозитам на приемлемый уровень.Как отмечает Алексей Лашко, руководитель ГК "Содействие", для вкладчиков наступит более интересная пора — проценты плавно поднимутся до шести-семи годовых.С другой стороны, повышение стоимости заимствований для бизнеса, производителей и дополнительные издержки, которые они понесут, переложат на конечного потребителя. Удорожание коммерческих кредитов грозит и замедлением экономической активности — страна может лишиться 0,2-0,3% роста ВВП.Однако выбирать не приходится: либо дальнейшая девальвация рубля и мягкая денежно-кредитная политика, либо сдерживание экономики и крепкий рубль с инфляцией вблизи таргета. У регулятора не было других вариантов, констатирует Донецкий из ИФК "Солид".Что с рублемПовышение ставки, скорее всего, подействует на рубль положительно, но эффект будет недолгим.Рубль укрепится незначительно: против него играют Минфин и ЦБ, пополняющие резервы и скупающие миллиарды долларов на внутреннем рынке. По мнению Виталия Манкевича, президента Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей, возможен возврат в коридор 71-73 за доллар.В любом случае последствия еще предстоит оценить. Глава Банка России Эльвира Набиуллина не исключила, что июльское повышение ставки станет последним. Ключевое условие для этого — ослабление инфляции и инфляционных ожиданий.

https://ria.ru/20210723/inflyatsiya-1742545742.html

https://ria.ru/20210723/stavka-1741364441.html

https://ria.ru/20210218/depozit-1597836346.html

https://ria.ru/20210723/rubl-1742477040.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курс рубля, цены, ключевая ставка, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), инфляция, экономика