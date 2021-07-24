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Биография Игоря Шувалова, переназначенного председателем ВЭБа
Биография Игоря Шувалова, переназначенного председателем ВЭБа - РИА Новости, 24.07.2021
Биография Игоря Шувалова, переназначенного председателем ВЭБа
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Игоря Шувалова председателем госкорпорации ВЭБ еще на пять лет, соответствующий документ опубликован... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T18:53
2021-07-24T18:53
россия
игорь шувалов
справки
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Игоря Шувалова председателем госкорпорации ВЭБ еще на пять лет, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Ниже приводится биографическая справка.Российский государственный деятель Игорь Иванович Шувалов родился 4 января 1967 года в поселке Билибино Магаданской области.В 1993 году окончил юридический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова по специальности "правоведение".С 1984 по 1985 год работал лаборантом в научно-исследовательском институте "Экос".В 1985-1987 годах проходил службу в рядах Советской Армии.В 1993 году был атташе правового департамента министерства иностранных дел РФ.В 1993-1995 годы - старший юрисконсульт АОЗТ "АЛМ Консалтинг", с 1995 года - директор адвокатского бюро "АЛМ".В 1997 году Игорь Шувалов работал в должности начальника департамента государственного реестра федеральной собственности Государственного комитета России по управлению государственным имуществом.В 1998 году был заместителем министра государственного имущества РФ.С 1998 года по 2000 год Шувалов занимал пост председателя Российского фонда федерального имущества.18 мая 2000 года он был назначен руководителем аппарата правительства Российской Федерации – министром Российской Федерации.28 мая 2003 года назначен на должность помощника президента Российской Федерации.30 октября 2003 года назначен заместителем руководителя администрации президента РФ.С 26 марта 2004 года работал помощником президента РФ.12 мая 2008 года указом президента РФ назначен первым заместителем председателя правительства РФ.28 декабря 2011 года был назначен представителем РФ в совете Евразийской экономической комиссии.21 мая 2012 года указом президента РФ переназначен на пост первого заместителя председателя правительства РФ.24 мая 2018 года был назначен председателем Внешэкономбанка.С 9 декабря 2018 года занимает должность председателя государственной корпорации ВЭБ.РФ.24 июля 2021 года был переназначен на пост председателя ВЭБа еще на пять лет.Действительный государственный советник РФ 1 класса (2004).Имеет государственные награды, в числе которых орден Александра Невского (2013), орден "За заслуги перед Отечеством" II степени (2014), медаль Столыпина I степени (2017).Женат, у него четверо детей: два сына и две дочери.
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россия, игорь шувалов, справки
18:53 24.07.2021
 

Биография Игоря Шувалова, переназначенного председателем ВЭБа

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов на панельной дискуссии "VEB Space: пространство доверия бизнеса и государства" в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на панельной дискуссии VEB Space: пространство доверия бизнеса и государства в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Игоря Шувалова председателем госкорпорации ВЭБ еще на пять лет, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ниже приводится биографическая справка.
Российский государственный деятель Игорь Иванович Шувалов родился 4 января 1967 года в поселке Билибино Магаданской области.
В 1993 году окончил юридический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова по специальности "правоведение".
С 1984 по 1985 год работал лаборантом в научно-исследовательском институте "Экос".
В 1985-1987 годах проходил службу в рядах Советской Армии.
В 1993 году был атташе правового департамента министерства иностранных дел РФ.
В 1993-1995 годы - старший юрисконсульт АОЗТ "АЛМ Консалтинг", с 1995 года - директор адвокатского бюро "АЛМ".
В 1997 году Игорь Шувалов работал в должности начальника департамента государственного реестра федеральной собственности Государственного комитета России по управлению государственным имуществом.
В 1998 году был заместителем министра государственного имущества РФ.
С 1998 года по 2000 год Шувалов занимал пост председателя Российского фонда федерального имущества.
18 мая 2000 года он был назначен руководителем аппарата правительства Российской Федерации – министром Российской Федерации.
28 мая 2003 года назначен на должность помощника президента Российской Федерации.
30 октября 2003 года назначен заместителем руководителя администрации президента РФ.
С 26 марта 2004 года работал помощником президента РФ.
12 мая 2008 года указом президента РФ назначен первым заместителем председателя правительства РФ.
28 декабря 2011 года был назначен представителем РФ в совете Евразийской экономической комиссии.
21 мая 2012 года указом президента РФ переназначен на пост первого заместителя председателя правительства РФ.
24 мая 2018 года был назначен председателем Внешэкономбанка.
С 9 декабря 2018 года занимает должность председателя государственной корпорации ВЭБ.РФ.
24 июля 2021 года был переназначен на пост председателя ВЭБа еще на пять лет.
Действительный государственный советник РФ 1 класса (2004).
Имеет государственные награды, в числе которых орден Александра Невского (2013), орден "За заслуги перед Отечеством" II степени (2014), медаль Столыпина I степени (2017).
Женат, у него четверо детей: два сына и две дочери.
 
РоссияИгорь ШуваловСправки
 
 
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