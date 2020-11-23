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Мишустин рассказал о реформе институтов развития
Мишустин рассказал о реформе институтов развития
Премьер-министр Михаил Мишустин объявил об оптимизации институтов развития. На базе ВЭБ.РФ сформируют крупный инвестиционный блок, восемь институтов... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T13:21
2020-11-24T08:51
алексей чекунков
дальний восток
арктика
михаил мишустин
сколково
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
правительство рф
игорь шувалов
экономика
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин объявил об оптимизации институтов развития. На базе ВЭБ.РФ сформируют крупный инвестиционный блок, восемь институтов ликвидируют.Так, на под управление ВЭБ.РФ перейдут Корпорация МСП, Российский экспортный центр, ЭКСАР, "Роснано" и четыре фонда ("Сколково", Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности)."Часть функций еще восьми институтов развития перераспределят между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти. Сами институты развития будут ликвидированы", — добавил председатель правительства."ВЭБ-лизинг" и Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК) преобразуют в единую лизинговую компанию, рассказал Мишустин. При этом сохранятся стратегически важные организации, в числе которых "Росатом", "Роскосмос", "Ростех" и "Росавтодор", "Росагролизинг", "Россельхозбанк", Агентство по страхованию вкладов, Российский экологический оператор, ДОМ.РФ, Корпорация развития Дальнего Востока и Корпорация развития Северного Кавказа.Фонд содействия реформированию ЖКХ и Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства объединят в единый Фонд содействия реформированию ЖКХ, Российская венчурная компания перейдет в управление Российского фонда прямых инвестиций, а к Российскому научному фонду присоединят Фонд фундаментальных исследований. АО "Курорты Северного Кавказа" при этом станет Корпорацией по туризму. На базе МСП Банка и Банка ДОМ.РФ" планируют создать Универсальный банк, заключил премьер.Что говорят в ВЭБВ ВЭБ отметили, что изменения в системе институтов развития стали частью административной реформы, которую проводит правительство для повышения эффективности деятельности государственных структур.Там добавили, что глава ВЭБ Игорь Шувалов участвовал во всех этапах разработки сценария преобразований."На базе ВЭБ.РФ планируется сформировать единый, большой инвестиционный блок для управления деятельностью указанных организаций. Это исключит дублирование функций в организациях, позволит решить проблему их конкуренции друг с другом и с коммерческими структурами. Конечным результатом должно стать повышение эффективности и общего вклада в реализацию национальных проектов, рост качества жизни граждан", — заявили в госкорпорации. По словам источника РИА Новости в ВЭБ, наблюдательный совет, на котором планируется утвердить структуру госкорпорации с учетом "Роснано" и фонда "Сколково", состоится, скорее всего, в первой половине декабря. "Хорошая новость для Дальнего Востока"Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что приветствует решение по оптимизации институтов развития.Он уточнил, что Фонд развития Дальнего Востока и Арктики, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и Корпорация развития Дальнего Востока будут консолидированы в единую структуру, подведомственную Минвостокразвития, до конца первого квартала 2021 года. По его словам, у всей системы по развитию Дальнего Востока и Арктики будет один "суперинститут развития".Комментарий академикаПрисоединение Российского фонда фундаментальных исследований к Российскому научному фонду означает создание в России большой единой структуры грантовой поддержки фундаментальной науки, считает вице-президент Российской академии наук Юрий Балега.В беседе с РИА Новости академик предположил, что такое решение обусловлено необходимостью уточнить приоритеты бюджетного финансирования фундаментальных исследований. "Бюджет страны очень напряженный", — сказал он.По его мнению, важна грантовая поддержка не только больших, "плановых" тем, но и небольших коллективов и групп, занятых исследованиями, результаты которых хотя заранее и не очевидны, но могут дать новый результат и даже открыть новое направление в науке."Возможно, большой фонд возьмет на себя такую задачу, но не мгновенно, а поэтапно", - отметил Балега.РНФ занимается финансовой и организационной поддержкой фундаментальных и поисковых научных исследований посредством финансирования прошедших конкурсный отбор научных, научно-технических программ и проектов.
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алексей чекунков, дальний восток, арктика, михаил мишустин, сколково, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", правительство рф, игорь шувалов, экономика

Мишустин рассказал о реформе институтов развития

13:21 23.11.2020 (обновлено: 08:51 24.11.2020)
 
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин объявил об оптимизации институтов развития. На базе ВЭБ.РФ сформируют крупный инвестиционный блок, восемь институтов ликвидируют.
"По поручению президента правительство проведет оптимизацию институтов развития, чтобы они в полной мере могли работать на достижение национальных целей развития. <...> За последние годы появились новые вызовы, которые требуют существенной корректировки их работы и перспективных планов. Анализ показал, что деятельность этих институтов, по сути, слабо увязана с новыми целями национального развития, отсутствует единый механизм управления", — сказал Мишустин.
Так, на под управление ВЭБ.РФ перейдут Корпорация МСП, Российский экспортный центр, ЭКСАР, "Роснано" и четыре фонда ("Сколково", Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности).
"Часть функций еще восьми институтов развития перераспределят между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти. Сами институты развития будут ликвидированы", — добавил председатель правительства.
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"ВЭБ-лизинг" и Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК) преобразуют в единую лизинговую компанию, рассказал Мишустин. При этом сохранятся стратегически важные организации, в числе которых "Росатом", "Роскосмос", "Ростех" и "Росавтодор", "Росагролизинг", "Россельхозбанк", Агентство по страхованию вкладов, Российский экологический оператор, ДОМ.РФ, Корпорация развития Дальнего Востока и Корпорация развития Северного Кавказа.
Фонд содействия реформированию ЖКХ и Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства объединят в единый Фонд содействия реформированию ЖКХ, Российская венчурная компания перейдет в управление Российского фонда прямых инвестиций, а к Российскому научному фонду присоединят Фонд фундаментальных исследований. АО "Курорты Северного Кавказа" при этом станет Корпорацией по туризму. На базе МСП Банка и Банка ДОМ.РФ" планируют создать Универсальный банк, заключил премьер.
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Что говорят в ВЭБ

В ВЭБ отметили, что изменения в системе институтов развития стали частью административной реформы, которую проводит правительство для повышения эффективности деятельности государственных структур.
"В ее рамках планируются мероприятия по оптимизации численности персонала, созданию эффективной, работающей модели поддержки экономики и достижения национальных целей развития", — сказали в госкорпорации.
Там добавили, что глава ВЭБ Игорь Шувалов участвовал во всех этапах разработки сценария преобразований.
"На базе ВЭБ.РФ планируется сформировать единый, большой инвестиционный блок для управления деятельностью указанных организаций. Это исключит дублирование функций в организациях, позволит решить проблему их конкуренции друг с другом и с коммерческими структурами. Конечным результатом должно стать повышение эффективности и общего вклада в реализацию национальных проектов, рост качества жизни граждан", — заявили в госкорпорации.
По словам источника РИА Новости в ВЭБ, наблюдательный совет, на котором планируется утвердить структуру госкорпорации с учетом "Роснано" и фонда "Сколково", состоится, скорее всего, в первой половине декабря.
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"Хорошая новость для Дальнего Востока"

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что приветствует решение по оптимизации институтов развития.
Он уточнил, что Фонд развития Дальнего Востока и Арктики, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и Корпорация развития Дальнего Востока будут консолидированы в единую структуру, подведомственную Минвостокразвития, до конца первого квартала 2021 года. По его словам, у всей системы по развитию Дальнего Востока и Арктики будет один "суперинститут развития".
"Ни одна программа, ни одна функция не потеряется <...> Это хорошая новость для Дальнего Востока, что ключевым финансовым партнером нашей работы становится ВЭБ.РФ. Таким образом оптимизируется управленческий аппарат, накладные расходы. С точки зрения управляемости, я уверен, достигнем лучшего эффекта", — сказал министр.

Комментарий академика

Присоединение Российского фонда фундаментальных исследований к Российскому научному фонду означает создание в России большой единой структуры грантовой поддержки фундаментальной науки, считает вице-президент Российской академии наук Юрий Балега.
В беседе с РИА Новости академик предположил, что такое решение обусловлено необходимостью уточнить приоритеты бюджетного финансирования фундаментальных исследований.
"Бюджет страны очень напряженный", — сказал он.
По его мнению, важна грантовая поддержка не только больших, "плановых" тем, но и небольших коллективов и групп, занятых исследованиями, результаты которых хотя заранее и не очевидны, но могут дать новый результат и даже открыть новое направление в науке.
"Возможно, большой фонд возьмет на себя такую задачу, но не мгновенно, а поэтапно", - отметил Балега.
РНФ занимается финансовой и организационной поддержкой фундаментальных и поисковых научных исследований посредством финансирования прошедших конкурсный отбор научных, научно-технических программ и проектов.
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Алексей ЧекунковДальний ВостокАрктикаМихаил МишустинСколковоГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Правительство РФИгорь ШуваловЭкономика
 
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