https://ria.ru/20210724/veb-1742715264.html
Шувалова назначили председателем ВЭБ
Шувалова назначили председателем ВЭБ - РИА Новости, 24.07.2021
Шувалова назначили председателем ВЭБ
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Игоря Шувалова председателем госкорпорации "ВЭБ.РФ" на пять лет, соответствующий документ опубликован РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T17:51
2021-07-24T17:51
2021-07-24T18:02
вэб.рф (вэб)
игорь шувалов
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735209090_0:229:3060:1950_1920x0_80_0_0_68228e8075e469962b60005f53cb9f78.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Игоря Шувалова председателем госкорпорации "ВЭБ.РФ" на пять лет, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Шувалова Игоря Ивановича председателем государственной корпорации "ВЭБ.РФ" сроком на пять лет. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210629/sotrudnichestvo-1739035854.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735209090_26:0:2755:2047_1920x0_80_0_0_a1d1e934c62090c8515504441eba40af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вэб.рф (вэб), игорь шувалов, экономика
17:51 24.07.2021 (обновлено: 18:02 24.07.2021)
Шувалова назначили председателем ВЭБ
Шувалова назначили председателем ВЭБ на пять лет