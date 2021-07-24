https://ria.ru/20210724/veb-1742715264.html

Шувалова назначили председателем ВЭБ

Шувалова назначили председателем ВЭБ - РИА Новости, 24.07.2021

Шувалова назначили председателем ВЭБ

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Игоря Шувалова председателем госкорпорации "ВЭБ.РФ" на пять лет, соответствующий документ опубликован РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T17:51

2021-07-24T17:51

2021-07-24T18:02

вэб.рф (вэб)

игорь шувалов

экономика

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Игоря Шувалова председателем госкорпорации "ВЭБ.РФ" на пять лет, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Шувалова Игоря Ивановича председателем государственной корпорации "ВЭБ.РФ" сроком на пять лет. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210629/sotrudnichestvo-1739035854.html

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2021

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