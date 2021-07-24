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Школьники из Москвы рассказали, как выиграли всемирную олимпиаду по физике
Школьники из Москвы рассказали, как выиграли всемирную олимпиаду по физике - РИА Новости, 24.07.2021
Школьники из Москвы рассказали, как выиграли всемирную олимпиаду по физике
Школьники из Москвы Артемий Новиков и Данила Самоделкин, одержавшие уверенную победу на Международной олимпиаде по физике, рассказали РИА Новости, что потратили РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T14:59
2021-07-24T14:59
россия
московский физико-технический институт
москва
общество
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Школьники из Москвы Артемий Новиков и Данила Самоделкин, одержавшие уверенную победу на Международной олимпиаде по физике, рассказали РИА Новости, что потратили на подготовку порядка тысячи часов, прорешав множество задач прошлых лет. Продолжить учебу они намерены в МФТИ.Российские школьники завоевали пять золотых медалей на Международной олимпиаде по физике, обновив рекорд прошлого года. В олимпиаде приняли участие более 450 школьников из 90 стран мира. РФ представляли Матвей Князев (физтех-лицей имени П.Л. Капицы), Николай Кононенко (школа №57, Москва), Артемий Новиков (Бауманская инженерная школа №1580, Москва), Денис Исмагилов (физтех-лицей имени П.Л. Капицы), Данила Самоделкин (школа №2007 ФМШ, Москва). До этого московские школьники вместе с другими поставили абсолютный рекорд на Азиатской олимпиаде по физике, впервые в истории олимпиады завоевав все восемь золотых медалей.Тренировки и сборыКак рассказал ученик школы №2007 ФМШ Данила Самоделкин, готовиться к олимпиаде он начал еще в августе 2020 года, за это время на подготовку было потрачено порядка тысячи часов.Артемий Новиков из Бауманской инженерной школы №1580 добавил, что багаж знаний у него к этой олимпиаде уже был. Чтобы добиться высоких результатов, он решал множество заданий из олимпиад прошлых лет, это помогло ему обрести уверенность в знаниях и понять формат. "Я уже был готов к Азиатской олимпиаде, то есть багаж знаний по физике у меня был. Для IPhO 2021 (International Physics Olympiad) я просто прорешал большинство олимпиад прошлых лет для своей уверенности и понимания формата", - отметил Новиков.Оба школьника считают, что всемирная олимпиада была не сложнее азиатской, главные отличия заключаются в странах-участницах и в сложности. "Нет, эта олимпиада была не сложнее предыдущих лет. Основные трудности возникали все-таки не в сложности физического явления, а в преобразовании довольно громоздких выражений", - добавил Самоделкин.Новиков пояснил, что сложность на Международной олимпиаде ниже, но это делает ее сложнее для российских школьников, так как им лучше всего даются именно более трудные задачи."Здесь много баллов было потеряно на невнимательности. Основным затруднением была разлука с окружающим миром на четыре дня проведения олимпиады. У нас забрали все гаджеты и не выпускали из общежития, однако мы довольно дружная команда и весело проводили свободное время, играя в настольные игры", - заявил школьник.ПоступлениеСтоличные школьники уже определились, где продолжат свое обучение. Они поступили в МФТИ и рассказали, что даже не рассматривали вариант учебы за границей."Само участие в этой олимпиаде дает мне поступление на физтех без вступительных испытаний, я туда и хотел. …Я не думал о поступлении в зарубежный вуз, так как, мне кажется, там обучение построено не совсем корректно. Оно направлено на практическое применение, а не на целостность знаний, которая, на мой взгляд, важнее", - рассказал Новиков.Самоделкин отметил, что поступление в вуз не представляло трудности. По его словам, самым сложным оказалось зарегистрироваться на сайтах приемных комиссий. "Обучаться и жить за границей я пока что не собираюсь. Я поступил в Московский физико-технический институт на факультет общей прикладной физики", - заявил он.
https://ria.ru/20210723/fizika-1742507216.html
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россия, московский физико-технический институт, москва, общество
14:59 24.07.2021
 
Школьники из Москвы рассказали, как выиграли всемирную олимпиаду по физике

Выигравшие всемирную олимпиаду по физике школьники рассказали, что готовились порядка тысячи часов

© Фото : Минпросвещения РоссииРоссийская сборная завоевала золотые медали на 51-й Международной олимпиаде по физике (IPhO 2021)
Российская сборная завоевала золотые медали на 51-й Международной олимпиаде по физике (IPhO 2021) - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© Фото : Минпросвещения России
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Школьники из Москвы Артемий Новиков и Данила Самоделкин, одержавшие уверенную победу на Международной олимпиаде по физике, рассказали РИА Новости, что потратили на подготовку порядка тысячи часов, прорешав множество задач прошлых лет. Продолжить учебу они намерены в МФТИ.
Российские школьники завоевали пять золотых медалей на Международной олимпиаде по физике, обновив рекорд прошлого года. В олимпиаде приняли участие более 450 школьников из 90 стран мира. РФ представляли Матвей Князев (физтех-лицей имени П.Л. Капицы), Николай Кононенко (школа №57, Москва), Артемий Новиков (Бауманская инженерная школа №1580, Москва), Денис Исмагилов (физтех-лицей имени П.Л. Капицы), Данила Самоделкин (школа №2007 ФМШ, Москва). До этого московские школьники вместе с другими поставили абсолютный рекорд на Азиатской олимпиаде по физике, впервые в истории олимпиады завоевав все восемь золотых медалей.
Участники сборной команды России по физике на 49-й Международной физической олимпиаде в Португалии. 28 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
23 июля, 11:17
Сборная России обновила рекорд на Международной олимпиаде по физике

Тренировки и сборы

Как рассказал ученик школы №2007 ФМШ Данила Самоделкин, готовиться к олимпиаде он начал еще в августе 2020 года, за это время на подготовку было потрачено порядка тысячи часов.
"Готовились мы долго. Еще с прошлого августа началась серия тренировочных и квалификационных сборов. По нашим подсчетам, мы потратили за год 1000 часов на подготовку, и это еще не включая самоподготовку", - заявил Самоделкин.
Артемий Новиков из Бауманской инженерной школы №1580 добавил, что багаж знаний у него к этой олимпиаде уже был. Чтобы добиться высоких результатов, он решал множество заданий из олимпиад прошлых лет, это помогло ему обрести уверенность в знаниях и понять формат. "Я уже был готов к Азиатской олимпиаде, то есть багаж знаний по физике у меня был. Для IPhO 2021 (International Physics Olympiad) я просто прорешал большинство олимпиад прошлых лет для своей уверенности и понимания формата", - отметил Новиков.
Оба школьника считают, что всемирная олимпиада была не сложнее азиатской, главные отличия заключаются в странах-участницах и в сложности. "Нет, эта олимпиада была не сложнее предыдущих лет. Основные трудности возникали все-таки не в сложности физического явления, а в преобразовании довольно громоздких выражений", - добавил Самоделкин.
Новиков пояснил, что сложность на Международной олимпиаде ниже, но это делает ее сложнее для российских школьников, так как им лучше всего даются именно более трудные задачи.
"Здесь много баллов было потеряно на невнимательности. Основным затруднением была разлука с окружающим миром на четыре дня проведения олимпиады. У нас забрали все гаджеты и не выпускали из общежития, однако мы довольно дружная команда и весело проводили свободное время, играя в настольные игры", - заявил школьник.
Молодые люди с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 07:51
Московские школьники завоевали два золота на олимпиаде по информатике

Поступление

Столичные школьники уже определились, где продолжат свое обучение. Они поступили в МФТИ и рассказали, что даже не рассматривали вариант учебы за границей.

"Само участие в этой олимпиаде дает мне поступление на физтех без вступительных испытаний, я туда и хотел. …Я не думал о поступлении в зарубежный вуз, так как, мне кажется, там обучение построено не совсем корректно. Оно направлено на практическое применение, а не на целостность знаний, которая, на мой взгляд, важнее", - рассказал Новиков.

Самоделкин отметил, что поступление в вуз не представляло трудности. По его словам, самым сложным оказалось зарегистрироваться на сайтах приемных комиссий. "Обучаться и жить за границей я пока что не собираюсь. Я поступил в Московский физико-технический институт на факультет общей прикладной физики", - заявил он.
Команда российской сборной на Международной олимпиаде по биологии - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
23 июля, 20:02
Российские школьники взяли медали на Международной олимпиаде по биологии
 
РоссияМосковский физико-технический институтМоскваОбщество
 
 
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