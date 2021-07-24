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Минсельхоз Белоруссии готов перенаправить экспорт в Россию в случае санкций
Минсельхоз Белоруссии готов перенаправить экспорт в Россию в случае санкций - РИА Новости, 24.07.2021
Минсельхоз Белоруссии готов перенаправить экспорт в Россию в случае санкций
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии готово перенаправить экспорт продуктов питания на рынки России и Китая, если ЕС продолжит... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T21:12
2021-07-24T22:21
роман головченко
россия
александр лукашенко
снг
евросоюз
белоруссия
сша
в мире
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МИНСК, 24 июл — РИА Новости. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии готово перенаправить экспорт продуктов питания на рынки России и Китая, если ЕС продолжит ужесточать санкции против республики, заявил глава ведомства Иван Крупко.Он отметил, что сейчас Минск реализует в европейских странах продуктов питания на 385 миллионов долларов в год, на Украине — на 195 миллионов долларов. По его словам, в случае усиления санкционного давления, претензий к предприятиям и ограничения рынков Минск "безболезненно перейдет" на схожие."Основной, конечно, у нас партнер — это Российская Федерация, и сейчас уклон делается на Китайскую Народную Республику", — сказал Крупко в интервью телеканалу "Беларусь 1".Министр обратил внимание, что сейчас, несмотря на санкции против Белоруссии, ситуация с экспортом продукции не изменилась — страна торгует в тех же пропорциях."Фактически 84% объемов продуктов питания уходит в страны СНГ. Из них 73% — это Российская Федерация, &lt;…&gt; 16% — это третьи страны", — уточнил Крупко.Он добавил, что в последние годы Белоруссия интенсивно наращивает экспорт продукции в Китай.Санкции против МинскаОтношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов, которые прошли в республике в августе 2020 года. На них в шестой раз победил Александр Лукашенко. После выборов в стране начались несанкционированные массовые акции протеста и беспорядки, подавлявшиеся с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно подчеркивали, что протестные акции координируются из-за границы.ЕС, Великобритания, США, Канада и некоторые другие страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий. Они обвиняют Минск в нарушениях во время выборов и несоблюдении прав человека. ЕС также ввел экономические секторальные санкции. В частности, ограничена торговля с Белоруссией нефтепродуктами, калийными удобрениями, сырьем и оборудованием для производства табака и табачных изделий.Ранее премьер Роман Головченко заявил, что Минск может принять болезненные ответные меры против враждебных стран — от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита через свою территорию. По словам Головченко, правительством по поручению Лукашенко подготовлен комплекс специальных защитных мер. Премьер-министр отмечал, что ущерб от финансовых и торговых санкций Запада против Минска вряд ли будет выше трех процентов ВВП.
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роман головченко, россия, александр лукашенко, снг, евросоюз, белоруссия, сша, в мире
21:12 24.07.2021 (обновлено: 22:21 24.07.2021)
 
Минсельхоз Белоруссии готов перенаправить экспорт в Россию в случае санкций

Минсельхоз Белоруссии готов перенаправить экспорт в Россию в случае усиления санкций Евросоюза

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВыращивание сельскохозяйственных культур в Красноярском крае
Выращивание сельскохозяйственных культур в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МИНСК, 24 июл — РИА Новости. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии готово перенаправить экспорт продуктов питания на рынки России и Китая, если ЕС продолжит ужесточать санкции против республики, заявил глава ведомства Иван Крупко.
Он отметил, что сейчас Минск реализует в европейских странах продуктов питания на 385 миллионов долларов в год, на Украине — на 195 миллионов долларов. По его словам, в случае усиления санкционного давления, претензий к предприятиям и ограничения рынков Минск "безболезненно перейдет" на схожие.
"Основной, конечно, у нас партнер — это Российская Федерация, и сейчас уклон делается на Китайскую Народную Республику", — сказал Крупко в интервью телеканалу "Беларусь 1".
Министр обратил внимание, что сейчас, несмотря на санкции против Белоруссии, ситуация с экспортом продукции не изменилась — страна торгует в тех же пропорциях.
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"Фактически 84% объемов продуктов питания уходит в страны СНГ. Из них 73% — это Российская Федерация, <…> 16% — это третьи страны", — уточнил Крупко.
Он добавил, что в последние годы Белоруссия интенсивно наращивает экспорт продукции в Китай.

Санкции против Минска

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов, которые прошли в республике в августе 2020 года. На них в шестой раз победил Александр Лукашенко. После выборов в стране начались несанкционированные массовые акции протеста и беспорядки, подавлявшиеся с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно подчеркивали, что протестные акции координируются из-за границы.
ЕС, Великобритания, США, Канада и некоторые другие страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий. Они обвиняют Минск в нарушениях во время выборов и несоблюдении прав человека. ЕС также ввел экономические секторальные санкции. В частности, ограничена торговля с Белоруссией нефтепродуктами, калийными удобрениями, сырьем и оборудованием для производства табака и табачных изделий.
Ранее премьер Роман Головченко заявил, что Минск может принять болезненные ответные меры против враждебных стран — от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита через свою территорию. По словам Головченко, правительством по поручению Лукашенко подготовлен комплекс специальных защитных мер. Премьер-министр отмечал, что ущерб от финансовых и торговых санкций Запада против Минска вряд ли будет выше трех процентов ВВП.
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