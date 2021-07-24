Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210724/rak-1742593371.html
Три вида рака, которые могут исчезнуть в ближайшие десятилетия
Три вида рака, которые могут исчезнуть в ближайшие десятилетия - РИА Новости, 24.07.2021
Три вида рака, которые могут исчезнуть в ближайшие десятилетия
По мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, у человечества есть все шансы в ближайшие десятилетия победить сразу несколько видов рака. РИА... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T08:00
2021-07-24T08:02
наука
мелита вуйнович
россия
рак легких
рак печени
вирусы
рак
the lancet
воз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155138/74/1551387430_0:417:2174:1640_1920x0_80_0_0_4661c2f98b55df814123b736b3e57f8d.jpg
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Альфия Еникеева. По мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, у человечества есть все шансы в ближайшие десятилетия победить сразу несколько видов рака. РИА Новости разбирается, какие именно онкологические заболевания уходят в прошлое и почему. Прививка от ракаВ конце мая, выступая на Московском онкологическом форуме, представитель ВОЗ Мелита Вуйнович заявила, что человечество за десять лет рак не победит, но точно справится с некоторыми его видами. И прежде всего мировая медицина близка к победе над раком шейки матки, который сегодня считается четвертым по распространенности среди женщин. В год в мире регистрируют более 570 тысяч новых случаев, а 7,5 процента смертей от злокачественных опухолей приходится именно на этот вид рака. При этом само заболевание достаточно хорошо изучено, а против его возбудителя — вируса папилломы человека (ВПЧ) — разработали безопасную и эффективную вакцину. Несколько клинических испытаний и отдельных исследований показали: у женщин, привитых ею в 12-13-летнем возрасте, через десять лет не бывает никакой предопухолевой или опухолевой патологии шейки матки. Чего нельзя сказать об их неиммунизированных ровесницах. Побочных эффектов практически нет. Очень редко — незначительные неврологические симптомы. Так, головная боль — только у четырех из ста тысяч привитых. Данные о более тяжелых последствиях вакцинации, появившиеся в 2016 году, так и не подтвердились. Первыми массово прививать девочек-подростков стали австралийцы — в 2007-м. В 2017-м предраковых патологий и рака шейки матки среди женщин в возрасте от 18 до 24 лет стало в два раза меньше, а инфицированность вирусом сократилась почти в 20 раз — с 22,7 до 1,5 процента. При таких темпах к 2066-му году рак шейки матки полностью исчезнет с Зеленого континента. Примеру Австралии последовали многие страны — вакцинацию от ВПЧ включили в национальный календарь прививок 98 государств. Россия пока не в их числе, хотя в отдельных регионах, в том числе в Москве, девочек 12-13 лет прививают бесплатно в обычных поликлиниках. Однако вакцины недостаточно, уточняют в ВОЗ. Важно тестировать взрослых на ВПЧ и вовремя выявлять у женщин предраковые состояния и злокачественные опухоли. Во-первых, такой рак, если диагностировать на ранней стадии, лечится. А во-вторых, финансово выгоднее скрининги и лечение предраковых поражений, чем борьба с запущенным онкологическим заболеванием.Оружие массового пораженияЭксперты ВОЗ считают, что не за горами и победа над раком легких. Правда, при условии полного отказа от курения. По данным Международного агентства по изучению рака, онкологические заболевания легких — на втором месте по распространенности. Особенно страдают мужчины: среди них 18 процентов летальных исходов — именно от этого. Причем, как подсчитали эксперты ВОЗ, 90 процентов этих злокачественных опухолей не было бы, если бы люди не курили. Только в Европе девять из десяти смертей, в том числе преждевременных, от рака трахеи, бронхов и легких обусловлены употреблением табака.Дело в том, что сигаретный дым содержит более 60 канцерогенов, а никотин подавляет иммунную систему. Не менее опасны популярные сегодня вейпы и легкие сигареты (в их фильтре проделаны дырочки, якобы способствующие очистке дыма от смол, никотина и других канцерогенов). Первые часто приводят к образованию злокачественных опухолей, вторые вызывают одну из самых агрессивных форм рака легких — аденокарциному. Как отмечают в ВОЗ, нужны государственные программы по отказу от курения. Надо повышать налоги для производителей сигарет, запретить курение в общественных местах. В 2019-м российское правительство утвердило антитабачную концепцию Минздрава до 2035 года, распространяющуюся на сигареты, вейпы и системы нагревания табака. Предполагается, что через 15 лет у нас будут курить не более 21 процента взрослого населения. Пока же мы входим в десятку самых курящих стран — по версии медицинского журнала The Lancet.Главное — бросить питьТакже есть все шансы справиться с раком печени. Для этого надо значительно сократить употребление алкоголя. Как установили эксперты ВОЗ, более 740 тысяч случаев заболевания раком в 2020-м связаны со спиртным. Почти 75 процентов — у мужчин. Это рак не только печени (154 тысячи), но и пищевода (189 тысяч, самый распространенный), ротовой полости, толстой кишки. Чаще всего алкоголь-ассоциированный рак диагностировали в Монголии — 9,8 процента общего числа злокачественных новообразований. А в странах, где традиционно горячительные напитки запрещены, например в Кувейте, таких заболеваний практически не было. Показатель России — шесть процентов. Еще одна причина рака печени — вирусные гепатиты. Примерно у 70 процентов больных с этим диагнозом находят вирус гепатита В. Однако от этой инфекции имеется эффективная и безопасная вакцина. В России она включена в Национальный календарь прививок и абсолютно бесплатна. Как отмечают эксперты, вакцинация вместе со снижением употребления алкоголя и своевременными скринингами значительно сократит заболеваемость раком печени. А в перспективе и вовсе справится с ним.
https://ria.ru/20210410/onkologiya-1727644815.html
https://ria.ru/20201122/simptomy-1585790149.html
https://ria.ru/20210313/rak-1601042416.html
россия
москва
кувейт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155138/74/1551387430_0:327:2174:1958_1920x0_80_0_0_b4e848ac8e018a335eb55e5a0828cb53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мелита вуйнович, россия, рак легких, рак печени, вирусы, рак, the lancet, воз, москва, кувейт, прививки
08:00 24.07.2021 (обновлено: 08:02 24.07.2021)
 

Три вида рака, которые могут исчезнуть в ближайшие десятилетия

© Depositphotos / auntsprayРаковые клетки
Раковые клетки - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© Depositphotos / auntspray
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Альфия Еникеева. По мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, у человечества есть все шансы в ближайшие десятилетия победить сразу несколько видов рака. РИА Новости разбирается, какие именно онкологические заболевания уходят в прошлое и почему.

Прививка от рака

В конце мая, выступая на Московском онкологическом форуме, представитель ВОЗ Мелита Вуйнович заявила, что человечество за десять лет рак не победит, но точно справится с некоторыми его видами. И прежде всего мировая медицина близка к победе над раком шейки матки, который сегодня считается четвертым по распространенности среди женщин. В год в мире регистрируют более 570 тысяч новых случаев, а 7,5 процента смертей от злокачественных опухолей приходится именно на этот вид рака.
При этом само заболевание достаточно хорошо изучено, а против его возбудителя — вируса папилломы человека (ВПЧ) — разработали безопасную и эффективную вакцину. Несколько клинических испытаний и отдельных исследований показали: у женщин, привитых ею в 12-13-летнем возрасте, через десять лет не бывает никакой предопухолевой или опухолевой патологии шейки матки. Чего нельзя сказать об их неиммунизированных ровесницах.
Побочных эффектов практически нет. Очень редко — незначительные неврологические симптомы. Так, головная боль — только у четырех из ста тысяч привитых. Данные о более тяжелых последствиях вакцинации, появившиеся в 2016 году, так и не подтвердились.
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредставитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович на Московском онкологическом форуме заявила, что в ближайшие десятилетия человечество сможет справиться с тремя видами рака
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович на Московском онкологическом форуме заявила, что в ближайшие десятилетия человечество сможет справиться с тремя видами рака
Первыми массово прививать девочек-подростков стали австралийцы — в 2007-м. В 2017-м предраковых патологий и рака шейки матки среди женщин в возрасте от 18 до 24 лет стало в два раза меньше, а инфицированность вирусом сократилась почти в 20 раз — с 22,7 до 1,5 процента. При таких темпах к 2066-му году рак шейки матки полностью исчезнет с Зеленого континента.
Примеру Австралии последовали многие страны — вакцинацию от ВПЧ включили в национальный календарь прививок 98 государств. Россия пока не в их числе, хотя в отдельных регионах, в том числе в Москве, девочек 12-13 лет прививают бесплатно в обычных поликлиниках.
© Depositphotos / rob3000В человеческой популяции постоянно циркулирует около 40 разных типов ВПЧ. Некоторые из них вызывают бородавки и папилломы на руках и ногах. ВПЧ шестого и 11-го типа способствуют появлению генитальных бородавок, а вирусы 16-го и 18-го типа могут привести к развитию рака шейки матки
Вирус папилломы человека - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© Depositphotos / rob3000
В человеческой популяции постоянно циркулирует около 40 разных типов ВПЧ. Некоторые из них вызывают бородавки и папилломы на руках и ногах. ВПЧ шестого и 11-го типа способствуют появлению генитальных бородавок, а вирусы 16-го и 18-го типа могут привести к развитию рака шейки матки
Однако вакцины недостаточно, уточняют в ВОЗ. Важно тестировать взрослых на ВПЧ и вовремя выявлять у женщин предраковые состояния и злокачественные опухоли. Во-первых, такой рак, если диагностировать на ранней стадии, лечится. А во-вторых, финансово выгоднее скрининги и лечение предраковых поражений, чем борьба с запущенным онкологическим заболеванием.

Оружие массового поражения

Эксперты ВОЗ считают, что не за горами и победа над раком легких. Правда, при условии полного отказа от курения.
По данным Международного агентства по изучению рака, онкологические заболевания легких — на втором месте по распространенности. Особенно страдают мужчины: среди них 18 процентов летальных исходов — именно от этого.
Причем, как подсчитали эксперты ВОЗ, 90 процентов этих злокачественных опухолей не было бы, если бы люди не курили. Только в Европе девять из десяти смертей, в том числе преждевременных, от рака трахеи, бронхов и легких обусловлены употреблением табака.
Рак легких - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
10 апреля, 01:18Наука
Названы девять симптомов рака легких
Дело в том, что сигаретный дым содержит более 60 канцерогенов, а никотин подавляет иммунную систему. Не менее опасны популярные сегодня вейпы и легкие сигареты (в их фильтре проделаны дырочки, якобы способствующие очистке дыма от смол, никотина и других канцерогенов). Первые часто приводят к образованию злокачественных опухолей, вторые вызывают одну из самых агрессивных форм рака легких — аденокарциному.
Как отмечают в ВОЗ, нужны государственные программы по отказу от курения. Надо повышать налоги для производителей сигарет, запретить курение в общественных местах.
В 2019-м российское правительство утвердило антитабачную концепцию Минздрава до 2035 года, распространяющуюся на сигареты, вейпы и системы нагревания табака. Предполагается, что через 15 лет у нас будут курить не более 21 процента взрослого населения. Пока же мы входим в десятку самых курящих стран — по версии медицинского журнала The Lancet.
Врач изучает томограмму легких - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
22 ноября 2020, 16:42
В Минздраве перечислили ранние симптомы рака легких

Главное — бросить пить

Также есть все шансы справиться с раком печени. Для этого надо значительно сократить употребление алкоголя.
Как установили эксперты ВОЗ, более 740 тысяч случаев заболевания раком в 2020-м связаны со спиртным. Почти 75 процентов — у мужчин. Это рак не только печени (154 тысячи), но и пищевода (189 тысяч, самый распространенный), ротовой полости, толстой кишки.
3D изображение раковой клетки - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
13 марта, 06:27
Названы семь вирусов, способных вызвать рак
Чаще всего алкоголь-ассоциированный рак диагностировали в Монголии — 9,8 процента общего числа злокачественных новообразований. А в странах, где традиционно горячительные напитки запрещены, например в Кувейте, таких заболеваний практически не было. Показатель России — шесть процентов.
Еще одна причина рака печени — вирусные гепатиты. Примерно у 70 процентов больных с этим диагнозом находят вирус гепатита В. Однако от этой инфекции имеется эффективная и безопасная вакцина. В России она включена в Национальный календарь прививок и абсолютно бесплатна. Как отмечают эксперты, вакцинация вместе со снижением употребления алкоголя и своевременными скринингами значительно сократит заболеваемость раком печени. А в перспективе и вовсе справится с ним.
 
НаукаМелита ВуйновичРоссияРак легкихРак печенивирусыракThe LancetВОЗМоскваКувейтПрививки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03Дегтярев подал документы для участия в выборах в Хабаровском крае
06:25На Украине назвали главную проблему из-за "Северного потока — 2"
06:24В Хабаровске из-за повреждения водопровода обрушился участок дороги
06:14Умер министр цифрового развития и связи Амурской области
05:44Сборная России завоевала первую золотую медаль на Олимпиаде в Токио
05:43Найдены тела пассажиров автомобиля, съехавшего в реку в Мацесте
05:21В Коломне четыре человека погибли в ДТП
04:45Глава минздрава Британии призвал не "съеживаться в страхе" от COVID-19
04:22На Украине заявили о "начале прозрения" у Зеленского
03:33Нарколог рассказал об опасностях купания в жару после употребления алкоголя
03:14Специалист рассказал, как законно увеличить пенсию
03:06Назван срок начала работы станции обнаружения космического мусора в ЮАР
02:50Ученые оценили данные о заразности гамма-варианта COVID-19 среди привитых
02:47Трамп высмеял теорию, будто компьютер Хантера Байдена взломали из России
02:44Трамп упрекнул Байдена в одобрении "Северного потока — 2"
02:13Эксперт рассказал, как финансово подготовиться к отпуску
02:10Трамп критикует администрацию США за "переговоры с ОПЕК и Россией" по нефти
02:10Инсулиновый ответ. Что будет, если есть обработанные продукты?
02:07CNN: участвовавшего в штурме Капитолия поймали из-за онлайн-знакомства
01:26На акциях протеста против вакцинации в Лондоне задержали шесть человек
Лента новостейМолния