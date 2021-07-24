https://ria.ru/20210724/rak-1742593371.html

Три вида рака, которые могут исчезнуть в ближайшие десятилетия

Три вида рака, которые могут исчезнуть в ближайшие десятилетия - РИА Новости, 24.07.2021

Три вида рака, которые могут исчезнуть в ближайшие десятилетия

По мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, у человечества есть все шансы в ближайшие десятилетия победить сразу несколько видов рака. РИА... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T08:00

2021-07-24T08:00

2021-07-24T08:02

наука

мелита вуйнович

россия

рак легких

рак печени

вирусы

рак

the lancet

воз

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Альфия Еникеева. По мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, у человечества есть все шансы в ближайшие десятилетия победить сразу несколько видов рака. РИА Новости разбирается, какие именно онкологические заболевания уходят в прошлое и почему. Прививка от ракаВ конце мая, выступая на Московском онкологическом форуме, представитель ВОЗ Мелита Вуйнович заявила, что человечество за десять лет рак не победит, но точно справится с некоторыми его видами. И прежде всего мировая медицина близка к победе над раком шейки матки, который сегодня считается четвертым по распространенности среди женщин. В год в мире регистрируют более 570 тысяч новых случаев, а 7,5 процента смертей от злокачественных опухолей приходится именно на этот вид рака. При этом само заболевание достаточно хорошо изучено, а против его возбудителя — вируса папилломы человека (ВПЧ) — разработали безопасную и эффективную вакцину. Несколько клинических испытаний и отдельных исследований показали: у женщин, привитых ею в 12-13-летнем возрасте, через десять лет не бывает никакой предопухолевой или опухолевой патологии шейки матки. Чего нельзя сказать об их неиммунизированных ровесницах. Побочных эффектов практически нет. Очень редко — незначительные неврологические симптомы. Так, головная боль — только у четырех из ста тысяч привитых. Данные о более тяжелых последствиях вакцинации, появившиеся в 2016 году, так и не подтвердились. Первыми массово прививать девочек-подростков стали австралийцы — в 2007-м. В 2017-м предраковых патологий и рака шейки матки среди женщин в возрасте от 18 до 24 лет стало в два раза меньше, а инфицированность вирусом сократилась почти в 20 раз — с 22,7 до 1,5 процента. При таких темпах к 2066-му году рак шейки матки полностью исчезнет с Зеленого континента. Примеру Австралии последовали многие страны — вакцинацию от ВПЧ включили в национальный календарь прививок 98 государств. Россия пока не в их числе, хотя в отдельных регионах, в том числе в Москве, девочек 12-13 лет прививают бесплатно в обычных поликлиниках. Однако вакцины недостаточно, уточняют в ВОЗ. Важно тестировать взрослых на ВПЧ и вовремя выявлять у женщин предраковые состояния и злокачественные опухоли. Во-первых, такой рак, если диагностировать на ранней стадии, лечится. А во-вторых, финансово выгоднее скрининги и лечение предраковых поражений, чем борьба с запущенным онкологическим заболеванием.Оружие массового пораженияЭксперты ВОЗ считают, что не за горами и победа над раком легких. Правда, при условии полного отказа от курения. По данным Международного агентства по изучению рака, онкологические заболевания легких — на втором месте по распространенности. Особенно страдают мужчины: среди них 18 процентов летальных исходов — именно от этого. Причем, как подсчитали эксперты ВОЗ, 90 процентов этих злокачественных опухолей не было бы, если бы люди не курили. Только в Европе девять из десяти смертей, в том числе преждевременных, от рака трахеи, бронхов и легких обусловлены употреблением табака.Дело в том, что сигаретный дым содержит более 60 канцерогенов, а никотин подавляет иммунную систему. Не менее опасны популярные сегодня вейпы и легкие сигареты (в их фильтре проделаны дырочки, якобы способствующие очистке дыма от смол, никотина и других канцерогенов). Первые часто приводят к образованию злокачественных опухолей, вторые вызывают одну из самых агрессивных форм рака легких — аденокарциному. Как отмечают в ВОЗ, нужны государственные программы по отказу от курения. Надо повышать налоги для производителей сигарет, запретить курение в общественных местах. В 2019-м российское правительство утвердило антитабачную концепцию Минздрава до 2035 года, распространяющуюся на сигареты, вейпы и системы нагревания табака. Предполагается, что через 15 лет у нас будут курить не более 21 процента взрослого населения. Пока же мы входим в десятку самых курящих стран — по версии медицинского журнала The Lancet.Главное — бросить питьТакже есть все шансы справиться с раком печени. Для этого надо значительно сократить употребление алкоголя. Как установили эксперты ВОЗ, более 740 тысяч случаев заболевания раком в 2020-м связаны со спиртным. Почти 75 процентов — у мужчин. Это рак не только печени (154 тысячи), но и пищевода (189 тысяч, самый распространенный), ротовой полости, толстой кишки. Чаще всего алкоголь-ассоциированный рак диагностировали в Монголии — 9,8 процента общего числа злокачественных новообразований. А в странах, где традиционно горячительные напитки запрещены, например в Кувейте, таких заболеваний практически не было. Показатель России — шесть процентов. Еще одна причина рака печени — вирусные гепатиты. Примерно у 70 процентов больных с этим диагнозом находят вирус гепатита В. Однако от этой инфекции имеется эффективная и безопасная вакцина. В России она включена в Национальный календарь прививок и абсолютно бесплатна. Как отмечают эксперты, вакцинация вместе со снижением употребления алкоголя и своевременными скринингами значительно сократит заболеваемость раком печени. А в перспективе и вовсе справится с ним.

https://ria.ru/20210410/onkologiya-1727644815.html

https://ria.ru/20201122/simptomy-1585790149.html

https://ria.ru/20210313/rak-1601042416.html

россия

москва

кувейт

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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